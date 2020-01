La sequía golpea a 16 municipios y 10 mil familias de Córdoba

Las autoridades en Córdoba no descartan la posibilidad de decretar la calamidad pública en 16 municipios del departamento a raíz de la fuerte sequía que afecta a esas poblaciones compuestas por 10 mil familias que carecen de agua.



Los municipios más críticos son Montería, Lorica, Cotorra, Valencia, San Carlos, Pueblo Nuevo, Purísima, Puerto Escondido, San Pelayo, Los Córdobas, Chimá, Moñitos, Cereté y Planeta Rica.

“Los carrotanques los tenemos en Lorica y en todas las zonas donde se ha venido presentando desabastecimiento de agua y vamos a contratar en estos días más carrotanques porque en estos momentos solo tenemos dos”, dijo Iván Tapia, director de Gestión de Riesgos de la Gobernación de Córdoba.



Aseguró que el problema se centra especialmente en la zona rural debido a las dificultades para llevar el preciado líquido.



"Sabemos que hay lugares más apartados a donde no hemos podido llegar, pero ya pedimos ayuda a la Defensa Civil para llevar carrotanques a las poblaciones donde no hemos hecho presencia", explicó.



Por las calles y trochas polvorientas de los municipios en mención decenas de mujeres y hombres recorren largos tramos para abastecerse de las pozas y represas que comenzaron a evaporarse.



Sedientos, con la paciencia al borde, y con temperaturas por encima de 32 grados centígrados, los pobladores tratan de surtirse de agua a través de carretas con baldes rellenos en pozos artesanales, pimpinas en el llamado ‘burroducto’, o con bolsitas de agua que venden en el comercio local.



Reconocen la atención del gobierno local para reabastecer sus viviendas de agua, pero aseguran que la emergencia es producto de la falta de políticas claras en la expansión de redes de acueducto.Luis Tomate Roqueme, líder comunitario del municipio de Purísima, reclamó a la Alcaldía la promesa incumplida de llevar agua potable a esa comunidad.

Aunque no culpa a la actual administración, cuestiona que las campañas políticas siempre sustentan la conquista del voto con la vieja y desesperanzadora propuesta.



"Si tan solo tuviéramos el acueducto local podríamos abastecernos, al menos, de agua para el consumo pero estamos sujetos solo a que nos traigan carrotanques y salir a buscar a los pozos o quebradas", reclamó Tomate.



Otro de los casos más críticos fue reportado en el corregimiento Villa Concepción de Lorica, donde toda la comunidad compuesta por cerca de 600 familias, clamar porque desde finales del año pasado no tienen donde recoger el agua que les suministraba una represa que se secó ante la intensa ola de calor y los días soleados que se presentan.



El alcalde Jorge Negrete, dispuso de la poca capacidad operativa que tiene la Alcaldía con dos carrotanques, los cuales no han sido suficientes para atender a la población sedienta.



Indicó que desde el primero de enero, día en que tomó las riendas del municipio ordenó un censo para determinar cuántos tanques comunitarios existen en los diferentes corregimientos y veredas para saber en qué estado se encuentran, para así comenzar a entregar agua y ayudar a mitigar la sequía.



“Estamos trabajando ahora en la estrategia para determinar la modalidad de la entrega del líquido a las familias campesinas, pero tienen que determinar si es por fichas o número de canecas diariamente”, precisó Negrete.



Los dos camiones cisterna, con 20 mil litros de agua cada uno, trabajan de manera continua para suplir parcialmente el problema.



Indicó que desde la secretaría de infraestructura se contempla la posibilidad de conectar las fuentes de agua cercanas como quebradas y arroyos cercanos para aumentar la capacidad de abastecimiento.



"Estamos tomando las medidas necesarias para mitigar esta problemática de carácter público. Hoy tenemos una grave emergencia y requerimos de la Gobernación y del gobierno nacional para enfrentar la emergencia", concluyó Negrete.

Incendios forestales

Otro de los problemas que trajo consigo el fuerte verano en Córdoba es el incremento de incendios forestales. A diario las autoridades están siendo alertadas de conflagraciones en lotes enmontados tanto en la zona urbana de los municipios como en predios a orillas de carreteras.



Los casos más relevantes están en Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Chinú, La Apartada, Lorica, Los Córdobas, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, San Andrés de Sotavento, San Antero, San Bernardo del Viento, San Carlos, Tierralta y Valencia.



"Son zonas donde digamos que las altas temperaturas, pero también algunas prácticas inadecuadas en la parte agropecuaria, nos llevan a generar este tipo de alerta para que las comunidades tomen las prevenciones del caso", precisó el subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y San Jorge-CVS, Albeiro Arrieta.



El funcionario sostuvo que "las actividades agropecuarias son el motor que produce incendios forestales porque la gente realiza malas prácticas donde prenden grandes extensiones de pastizales, principalmente, para hacer cultivos y lógicamente se salen de control estos conatos de incendios forestales".



Durante el 2019 más de 300 hectáreas de bosques se vieron afectadas por incendios forestales en Córdoba. Los municipios con mayores emergencias fueron los del Alto Sinú.



La recomendación de los organismos es tener cuidado con las quemas controladas y los paseos de olla.

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería