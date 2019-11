La respuesta del director del Sena tras polémico ejemplo en festival

Luego de la polémica que suscitó el ejemplo que dio el director del Sena, Carlos Mario Estrada, en medio del festival de Detonante, que se realizó la semana pasada en Quibdó, Chocó, donde se muestran emprendimientos que se han realizado en el Pacífico colombiano, Estrada aclaró el asunto.

En medio del foro que Estrada dirigía comentó: "Por ejemplo, La Chocoanita, que es hermosa, pudo ser prepago, pero escogió la legalidad”, refiriéndose a Rosaura Hinestroza, creadora de la tienda virtual La Chocoanita, donde ofrece artesanías y bisutería elaborada en el Chocó. A ella fue dirigido el comentario.



Rosaura dijo que se sintió incómoda y no esperaba ese ejemplo, pero que no tiene nada en su contra ni de la institución.



Luego de la publicación de este diario, el director del Sena le dijo a EL TIEMPO que pudo haber usado otro ejemplo pero en ese momento no percibió que fuera un error. Además, dijo que se comunicó con Hinestroza para darle las disculpas por haber hecho esa comparación.



A través de su cuenta de Twitter también se refirió al hecho. "Pido sentidas disculpas por la incomodidad que le generé a Rosaura Hinestroza, exitosa emprendedora del Chocó, con quien compartí en días pasados en el Festival Detonante realizado en el municipio de Quibdó".



Y reconoció que el ejemplo fue inapropiado. "Reconozco que el ejemplo que mencioné en mi intervención fue inapropiado, mi intención era resaltar su tenacidad, empuje, capacidad de lucha, creatividad y esfuerzo por salir adelante dentro de la legalidad", agregó Estrada.

El Festival Detonante es un evento creado para “conocer lo mejor que tiene para ofrecer el Pacífico colombiano” y apoyado por el Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena. En este se realizan talleres, foros y laboratorios para impulsar los sistemas de emprendimiento y liderazgo de los colombianos.

LUISA MERCADO

