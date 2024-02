Crisis en la Registraduría Nacional: salen 7 mil funcionarios por falta de recursos

"En Colombia hay cerca de 800 Registradurías que después del 15 de febrero van a quedar solamente con el registrador local y ningún funcionario auxiliar de apoyo. Debemos por lo menos buscar los recursos para que esos registradores de esos municipios pequeños por lo menos tengan un funcionario auxiliar, porque deben, en muchos casos, salir fuera de la Registraduría para hacer trabajos de identificación".



Así lo informó el Registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos Giraldo, desde Cartagena de Indias, a donde asiste a la Cumbre de Gobernadores.



Salen 7,000 funcionarios por falta de recursos

Hernán Penagos Giraldo, Registrador Nacional del Estado Civil. Foto: Corte Suprema de Justicia

El número de personas que salen es muy alto: "7.000 funcionarios de cerca de 11.000 que hay en la Registraduría es una cifra determinante. Salen 7,000 funcionarios por cuenta de no tener los recursos, porque no se apropiaron los recursos para este año. Lo que nos corresponde es tratar de hacer gestión para por lo menos tener la posibilidad de avanzar en el año, sobre todo en temas de registro identificación con 1.500 o 2.000 personas”.



Según el funcionario, la Registraduría necesita que los municipios más pequeños de Colombia tengan por lo menos un funcionario de apoyo para el registrador local.



"La Registraduría está perdiendo capacidad, por ejemplo, para recorrer las zonas rurales, hacer procesos de identificación y de registro de muchos niños y ciudadanos que pasan años sin llevar a cabo ese registro. Queremos potencializar mucho el tema de registro e identificación en Colombia, pero necesitamos personal para poderlo llevar a cabo. No todo el personal que hoy existe, es decir, no necesitamos esos 7000 funcionarios, pero sí, por lo menos, 1500 a 2000 para poder avanzar", señala Penagos Giraldo.



El funcionario va más allá y señala que su depacho debe registrar a más de millón de ciudadanos colombianos que hoy no tienen ningún documento de identificación.



"Obviamente necesitamos personal y equipo para llevar a cabo esta tarea. Creemos que necesitamos, por lo menos una suma superior a los 25 o 30.000 millones de pesos, solo para tener un número pequeño de funcionarios, pero que por lo menos nos permitan operar en los territorios", expresó.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas