La Red que busca más consumo de café en el Paisaje Cultural Cafetero

La semana pasada en la región y en el país se celebraron dos fechas especiales para los caficultores: los ocho años de la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero y el Día Nacional del Café.

En el Eje Cafetero hay razones para celebrar a pesar de la crisis del sector por cuenta de las bajas utilidades de los cafeteros: cada vez más sube la apuesta de un grupo de empresarios por aumentar el consumo interno de cafés especiales, lo cual conlleva un mejor precio de compra a los cultivadores que producen ese tipo de granos.



Muestra de lo anterior es la Red de Tiendas Café Especial Paisaje Cultural Cafetero, que con 23 integrantes cada día busca crecer y posicionarse en los departamentos que hacen parte de la declaratoria (Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca).



La inmensa mayoría de los miembros de la Red están Risaralda y en Pereira, pero el objetivo es cubrir más los otros tres departamentos. En Riosucio (Caldas) y en Calarcá (Quindío) ya hay dos asociados de la Red.



EL TIEMPO visitó la tienda de la actual presidente de la junta directiva de la Red, Ana Isabel Giraldo, una vallecaucana que decidió dejar de ser empleada para hacer -en compañía de su socia, Angélica Rodríguez- empresa en el segmento de la venta de cafés especiales.



La tienda de Giraldo se llama Amrita, una palabra del sanscrito que literalmente traduce “sin muerte” y es el nombre que recibe el néctar de los dioses, el vino o la bebida de los dioses. Amrita está ubicada en el municipio de Santa Rosa de Cabal, donde hay otro integrante de la Red, Bambusa. En los dos lugares se puede degustar una de las mejores tazas de café en el mundo.



Durante este fin de semana, con una edición limitada de las tazas de café de la casa, en las tiendas de la Red se conmemorará la declaratoria del Paisaje Cultural Cafetero como Patrimonio de la Humanidad por parte de la Unesco. Además, las tiendas estarán decoradas con motivos alusivos al Paisaje Cultural Cafetero.



“La Red nace hace dos años y medio por idea de Angélica, ella es una apasionada por el café. Y lo que en su momento arrancó como un club de amigos para compartir historias de café, poco a poco se fue transformando en lo que es hoy”, reseñó Ana Isabel.



La Red es un selecto grupo y el más beneficiado es el productor de café, como lo explica la presidente de la organización. “Nosotros nos especializamos en ofrecer tazas de café de 84 puntos (sobre 100) en adelante. Ese puntaje lo da un catador certificado. Ese sobreprecio que pagamos los recibe directamente el productor y no un intermediario. Esa es una nuestra contribución a estos caficultores”.



Un café especial, el cual tiene unos atributos especiales, es catalogado a partir de 80 puntos. En la Red han subido el nivel a 84 puntos.



Amrita tiene, por ejemplo, cuatro proveedores de cafés especiales, cuatro familias productoras en diferentes lugares del país.



A la Red, explicó Ana Isabel, una tienda puede ingresar si cumple con los requisitos, pero se puede salir si no mantiene, obviamente, un café de alta calidad o decae en la atención al cliente. “Estamos haciendo una certificación de las tiendas. Hay unas personas que van de incógnitos a la tienda, la visitan y verifican que tal es la atención, que tal es la bebida, si les gustó. Porque nosotros no solo vendemos tazas de café, vendemos experiencias”.



Cuando la tienda es certificada se le entrega una placa que garantiza la calidad de la bebida, un buen servicio y, lo más importante, es que el lugar contribuye al mejoramiento de los ingresos de los cafeteros.



Sin embargo, una tienda a la que se la saque ‘tarjeta amarilla’ tiene oportunidad de mejorar, porque por algo ingresó a la Red. Pero si en una segunda supervisión -que se hace cada tres meses-, continúan las fallas podría abandonar la red.

​

​FERNANDO UMAÑA MEJÍA

CORRESPONSAL EL TIEMPO​