Impulso con Regalías a la quinua, el grano que le compite al arroz en Cauca

En Popayán se realizó el lanzamiento del proyecto 'Desarrollo de nuevas recomendaciones tecnológicas para contribuir con la competitividad y la sostenibilidad del sector quinuero del departamento del Cauca'.



La quinua, según expertos, es un cereal al igual que el arroz, con calorías similares, con el doble de proteínas, con menor cantidad de hidratos de carbono y mayor cantidad de fibra insoluble.



Puede servir para el desayuno, la sopa o la ensalada.

(Puede leer: Padre, madre e hijo murieron en aparatoso accidente en el norte del Cauca)



El proyecto, que tendrá una inversión de 8.000 millones de pesos y financiado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, beneficiará de manera directa a más de 580 productores en los municipios de Silvia, Totoró, Bolívar y La Vega.



Además, la iniciativa favorecerá de manera indirecta a 2.000 personas, entre las que hay productores asociados e independientes, extensionistas agropecuarios y representantes legales de empresas transformadoras y comercializadoras en el departamento.



"El beneficio de todo esto será transferir todo ese conocimiento tecnológico para la mejora de los ingresos de miles de familias indígenas y campesinas en el sector quinuero”, afirmó Francisco Fuentes, secretario de Desarrollo Económico y Competitividad del Cauca.



Luis Fernando Chávez, investigador y líder del proyecto en el Centro de Investigación de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Agrosavia), hizo un reconocimiento al compromiso adquirido por las asociaciones para contribuir en la sostenibilidad de sus procesos productivos.



(Le sugerimos: Seis venezolanas, entre los muertos por tragedia en Nariño)



“Es de resaltar la confianza, el empoderamiento y la aceptación que tienen las comunidades indígenas y campesinas para construir y trabajar de manera participativa en la consolidación de los objetivos que impulsarán la producción de quinua en la región”, dijo Chávez.



A través del proceso de investigación se trabajarán tres ofertas tecnológicas para el sector: líneas promisorias, que serán la base para la obtención de nuevas variedades de quinua; recomendaciones de técnicas para el manejo sostenible e integral del cultivo de la quinua; y la incrementación de tecnologías para las labores de poscosecha del cultivo.



Cauca es considerado el primer productor de quinua a nivel nacional ya que alberga alrededor de 2.391 hectáreas, de las que se benefician aproximadamente 1.600 familias.



Por otra parte, en septiembre de este año, la Agencia de Desarrollo Rural firmó un convenio con 15 municipios del Cauca por valor de $965 millones para la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.



(Le recomendamos: Los contratos que enredan a un exdirector del HUV de Cali)



Este convenio beneficiará a 1.202 campesinos no sólo en la línea productiva de la quinua, sino también en la de cacao, bovino doble propósito, especies menores, aguacate y hortofrutícola.



“La gran apuesta es el fortalecimiento y formalización de la economía rural, que permite que tengamos acompañamiento permanente a nuestros productores y que tengamos en la agricultura una fuente legal de mejoramiento de los ingresos de todas las familias Caucanas”, expresó Elías Larrahondo Carabalí, Gobernador del Cauca.



(Le puede interesar: 'No me creían que el papá podía matar a su propio hijo')



Los municipios beneficiados son Bolívar, Cajibío, Caldono, Jambaló, La Vega, Morales, Paez, Piamonte, Popayán, San Sebastián, Santa Rosa, Silvia, Sotará y Toribio.

Lea más noticias de Colombia

Clínica confundió cuerpos de bebés y los entregaron a familias equivocadas

Cuatro muertos por un atentado contra el Ejército en Casanare

Colombia reporta 1.697 nuevos casos de covid-19 y 32 fallecidos más