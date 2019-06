La quindiana que lleva a Google y a Facebook cafés especiales

Las notas a panela, miel, maní y nueces del café producido por William Becerra en su parcela en Isnos, Huila, ahora son degustadas por los empleados de Google en Estados Unidos. Su producción llegó hasta la compañía de tecnología gracias a María José Palacio Mejía, la quindiana que con su proyecto Progeny Coffee ha logrado poner de moda el café colombiano en Facebook, Microsoft, Twitter, Intuit, Visa y Omnigon.

“Ha sido una gran oportunidad poder mandar mi café al otro lado del charco. Manejamos un valor agregado y eso se ve reflejado en el pago. Todo depende de la calificación en taza, de acuerdo a eso son los precios, si supero los 85 puntos mi carga de café (125 kilogramos) cuesta 1 millón 100 pesos mientras que en Colombia lo están pagando a 730 mil pesos”, contó Becerra, quien tiene 32 años y es la tercera generación de su familia que cultiva café.



Precisamente gracias a su café, William conoció a María José en Seattle, Estados Unidos, mientras él participaba en una exposición de cafés especiales a donde llegó gracias a un premio por la calidad de su producción. Allí, la quindiana buscaba contactar caficultores que lograran sobresalir gracias a su perfil de taza.



La joven viajó hace años a Estados Unidos luego de terminar su carrera de diseño industrial. Y trabajó en reconocidas casas de moda como Marc Jacob y Alexander Wang, muy lejos de sus raíces cafeteras. Pero su familia la mantenía al tanto de la difícil situación que atravesaban al ser productores de café con predios en La Tebaida y Quimbaya. Incluso, su padre perdió la finca ubicada en este último municipio.



“A raíz de eso nos dimos cuenta que había un mercado que sí era sostenible para el caficultor y donde todo el mundo ganaba, y mi esposo (de origen francés) y yo pasamos cuatro años construyendo el proyecto. Cuando lo traje al Quindío se enamoró del café y planteó la idea. Cuando vio los granos rojos de café creyó que eran tomates Cherry”.

No ha podido en su tierra

Y ‘como nadie es profeta en su tierra’, como reza el refrán, la joven no logró comenzar a exportar café producido en el Quindío pues algunos caficultores no creyeron en los beneficios que les podría traer.



“Creo que fue porque en esta zona somos muy tradicionalistas, y ya hay un modelo establecido que bien o mal ha funcionado, ellos pensaban que si les íbamos a pagar a o no, y no pudimos en el Quindío. La idea siempre ha sido quitar los intermediarios y exportar directamente de la mano con el caficultor pero tienen que tener una calidad muy alta, superior a 85 puntos porque competimos es por la calidad”, contó María José.



En Neira, Caldas, encontraron el primer grupo de caficultores que le apostó al proyecto. “Nunca mezclamos los cafés, entregamos cada empaque con la foto y la historia del caficultor. Ponemos las historias en realidad virtual para que la gente haga el tour dentro de la finca y conozca al caficultor, eso es lo que hacemos en las compañías tecnologías, ellos escogen y de alguna manera adoptan al caficultor y las fotos de ellos están en Google, Microsoft y otras”.



Y así nació Progeny Coffee, la marca de café que lleva los granos verdes hasta EE. UU., y allí se tuesta, empacan y distribuyen. “Tenemos un equipo en Colombia que trabaja directamente con los caficultores, en el momento en que ellos llegan a 85 puntos de calidad, lo exportamos y llega a San Francisco.



Luego de un año de intentos por parte de María José Palacio, compañías de tecnología de la talla de Facebook, Google, Twitter, Intuit, Microsoft, Omnigon, Visa, Go Pro, entre otros, se dejaron cautivar por el sabor y fragancia del café seleccionado por el equipo colombiano. “Los requisitos de ellos son muy altos, ellos solo consumen café de calidad. Siempre competimos con 10 tostadoras pero gracias a la calidad hemos ganado. El año pasado Facebook solo tomó café colombiano, este año compartimos con productores de otros países que van rotando pero nosotros seguimos”.



Gracias a todo este trabajo algunos de los caficultores vinculados al proyecto han logrado viajar a Estados Unidos y conocer las sedes de estas compañías. “Tuvimos la experiencia de llevar a William Becerra desde Isnos y logramos que Google le abriera sus puertas. Fue muy bonito porque él conoció dónde y quiénes toman su café, y él mismo habló sobre su café en una conferencia que dio en esta compañía. Hemos llevado personas de Neira, Caldas, a Facebook, otros a Intuit. También recibimos al equipo de sostenibilidad de Google en Colombia y los llevamos a hacer un recorrido en Supía, Caldas, y les encantó”.



Actualmente, el proyecto cuenta con unos 20 caficultores de Caldas, Risaralda, Antioquia y Huila. “Ahora volvimos a generar una convocatoria en el Quindío mostrándoles que lo hemos logrado y la idea es poder hacerlo porque soy de aquí y mi sueño siempre fue empezar aquí”.



El coordinador de cafés especiales de la Cámara de Comercio del Quindío, Ricardo Munard, señaló el objetivo de un foro que realizó la entidad gremial y que tuvo como invitada a Palacio. Se buscó hacer un acercamiento entre los productores y la joven para que el café quindiano también llegue a estas compañías.



“El foro fue la apertura a ese contacto y es lo que busca también el clúster de cafés especiales, que se desarrollen este tipo de negocios entre productores”, comentó la quindiana.



