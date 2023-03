Sí que tiene una historia que contar Doris Morera de Castro, directora de Festival Nacional de Música Colombiana.



Lo ha hecho infinidad de veces en los medios de comunicación porque es siempre atractivo que una mujer que comenzó, cuando dirigía la oficina de bienestar social de Telecom, con un homenaje en el cementerio de Ibagué, al dueto insignia de nuestro país, Garzón y Collazos, siga a sus 82 años comandando, como generala, un encuentro que hoy tiene más de 100 eventos que se realizan en distintos escenarios en Ibagué.

Solo disfruta la música colombiana, las serenatas en las que le cantan Muchacha de risa loca y Hurí, el himno del Festival.

Esa señora, de las más elegantes y admiradas de Ibagué, que ha sido líder desde los tiempos en que muchas mujeres no tenían acceso a tanto poder, es hoy la matrona y señora de uno de los eventos más importantes de la identidad nacional.



Muchos piensan que la música andina colombiana es cuestión de unos departamentos del interior del país.



Lo cual es una verdad a medias y, por qué no decirlo, una mentira, porque todas las músicas no solo de los departamentos se permean y toman unas de otras, sino que durante casi todo el siglo veinte esta fue la música que se enseñó y se tocaba en los lugares más exquisitos incluso de la costa Atlántica.



Ella, con la gran visión que la caracteriza, ha sabido traer hasta Ibagué, que no en vano se ha llamado nuestra Ciudad Musical de Colombia, aires de las costas, de los Llanos, de Nariño, de los santanderes que son, unidos, lo que somos los colombianos, un país, como lo dice nuestra Constitución, multicultural, repleto de identidades variopintas. En Ibagué esta vez se festejó una cita estruendosa y feliz con Adriana Lucía, la artista homenajeada de este 37 Festival con sus porros y sus vallenatos, el maestro Nicoyembre, y en anteriores ocasiones figuras como Juan Carlos Coronel y la banda Baranoa, de Barranquilla.



Prácticamente no ha habido ningún gran maestro de nuestra música a la que no se haya rendido homenaje en este encuentro nacional. No ha habido edades, colores, orígenes, sonidos, géneros que no hayan tenido un espacio digno y acogedor en esta fiesta de nuestra esencia cultura.



Doris Morera de Castro es la artífice de cuanto aquí pasa. Sus maneras de haberlo logrado lo cuentan ya no ella, sino las personas que la han acompañado a lo largo de casi cuatro décadas para lograrlo. Escuchemos lo que dicen de su extenuante pero valioso trabajo.

‘Ha sido el alma, el cerebro y los músculos de todo’



Alfonso Gómez Méndez

Exministro de Justicia



Esta casa donde estamos, la de doña Doris, es una casa llena de la historia musical de Colombia. Por aquí han pasado los maestros Jorge Villamil y Rafael Escalona. Ella me nombró como presidente emérito de la Fundación Musical, que es un cargo honorario, porque a los eméritos nunca les preguntan nada ni les paran bolas. Por eso aprendí a querer y a admirar a Doris Morera. Es como la gran dama del Tolima, desde los 27 dedicada a criar a sus hijas.



Es la persona que irradia respeto, simpatía. Ella ha sido como el alma, el corazón, el cerebro y los músculos de esta Fundación, que es la que lleva a cabo el Festival. Si no hubiera sido por ella, sería muy difícil que marchara, porque ella combina varias cosas: es una mujer severa, estricta en el cumplimiento de las normas, en un país que es tan laxo. Pero esa rigidez es compatible con su don de gentes. Por eso es muy difícil que alguien le diga que no. Está pendiente de todos los detalles.



A mí me sorprende verla con su celular, como un adolescente, organizando todo por celular, dando instrucciones, arreglando todo. En lo único que no se mete es en las decisiones del jurado. Por eso digo que ella podría ser juez o registradora del Estado Civil. Es totalmente imparcial. Esa es como mi idea de Doris Morera. Dirige todo. Y vive y vivirá por este Festival.

'Cada año me enseña'

Sandra Castro Morera

Periodista, relacionista pública



Mi mamá cada año que se hace este festival me enseña. Ha sido muy estricta y de mis cuatro hermanos creo que a la que más me ha exigido es a mí. Hemos sido todas relacionistas, y desde luego mi mamá, empiricamente, periodista, escritora. Este año ella lanzó el libro sobre su memoria del Festival y yo nunca le había oído la expresión de que yo continuara su legado. Pero allí escribió que La Chiqui, “mi alma gemela”, yo, iba a seguir, ¡oh sorpresa”. Yo me puse a llorar. Yo tenía un poco de duda porque yo siempre he sido una persona muy respetuosa y solo me involucro donde me dan el espacio.

'Es la persona que está detrás de cada detalle'

Vladimir Ardila

Integrante del dueto Nocturna



La figura de doña Doris Morera de Castro es fundamental para la música colombiana, ese es un gran Festival en tamaño, en importancia. Definitivamente la gestión administrativa y artística, y el apoyo que da este evento a los músicos de Colombia es inigualable.



Ella es la persona que está detrás de cada detalle, de cada evento, con su gran inteligencia y capacidad de administradora, con ese buen trato y esa característica que tienen Ibagué y su Festival de Música, de atender muy bien a sus músicos, de respetarlos, de darles el valor y el lugar que se merecen.



Obviamente, es Doris Morera de Castro quien ha hecho esto a lo largo de las 37 ediciones del Festival. Ella ha dado todo, su vida, su conocimiento, su capacidad de gestión. Lo he dicho muchas veces, creo que nuestro país está en deuda con una persona como ella, que se merece todos los reconocimientos y todos lo homenajes porque su labor es incomparable.

Nuevos Príncipes de la canción y escogidos en otras categorías

Tras casi tres años de silencio, el Teatro Tolima volvió a la plenitud de su aforo durante la gran final del Concurso Nacional de Dueto Príncipes de la Canción, del Festival Nacional de la Música Colombiana de este año en Ibagué.



Los jueces premiaron a los jóvenes ‘Duetorres’, de Bogotá con el primer galardón. Este grupo está conformado por Julian Torres de 27 años (primera voz y guitarra), Iván Torres de 22 años (segunda voz y tiple) y Alexander Garzón de 29 años (acompañante en el bajo).



Los tres artistas han dedicado a esta carrera. Julian se desempeña como maestro en música de la Universidad El Bosque, con énfasis en ingeniería de sonido y producción musical. Asimismo, es estudiante de Maestría en Músicas Colombianas en la misma universidad. Por otro lado, Iván es estudiante de música de la Pontificia Universidad Javeriana, en los programas de saxofón clásico y dirección de orquesta, y Garzón es maestro en música de la Universidad de Cundinamarca, con énfasis en bajo.



Durante el evento, los jurados también premiaron la composición inédita Nuevo Amanecer, del risaraldense Sebastián David Valdivieso, quien estuvo acompañado en la presentación por Diego Alexander Largo y Anlly Granada Tapasco.



El joven risaraldense es compositor, autor, docente y productor, con participaciones y menciones en certámenes nacionales y profesionales. Se ha destacado por ser el compositor del himno oficial del Festival Estudiantil bambuquero de Pereira y tallerista del mismo.



La noche, ambientada por la intervención del trío Santandereano ‘El Barbero de Socorro’, ensamble musical que nació en Colombia en 1996. Conformado por Ricardo Varela, Carlos de Lima y Edwin Castañeda.



El público destacó la combinación de cuerdas autóctonas colombianas —tiple y tiple requinto— y el contrabajo que otorgan al trío una sonoridad única y la capacidad de expresar lo mejor de la música acústica latinoamericana.



Finalmente, mientras los jueces deliberaban, la intérprete Katie James, dedicó unas décimas al Tolima, inspirada en su crianza en el municipio de Icononzo. Tolima te llevo en mí, es el nombre de la melodía y letra que tocó el alma del quienes asistieron y la acompañaron en algunos bambucos conocidos entre ellos Toitico bien empaca’o, con el cual conquistó el corazón de los colombianos.



FRANCISCO CELIS ALBÁN

Editor de EL TIEMPO

