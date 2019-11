Habla la primera dama de Cartagena, clave en el triunfo de William Dau

Cynthia Pérez es administradora de empresas, de origen humilde, y una mujer con un gran sentido social y una persistencia a prueba de todo. Lo demostró en las pasadas elecciones regionales, donde fue cerebro y mano derecha en el rotundo triunfo de William Dau Chamatt.



EL TIEMPO habló con esta cartagenera que es una de las fichas claves y artífice de la exitosa campaña del recién alcalde electo, quien de hecho la nombró su primera dama, gracias a su conocimiento de la ciudad y sus problemáticas sociales.

Hoy, además de sus nuevas responsabilidades al frente de la administración debe cuidar de su esposo y de sus dos pequeñas hijas, su mayor motivación.

¿Cuál es su filosofía para cogobernar a Cartagena junto al alcalde William Dau?

A la gente hay que enseñarle a pescar, no hay que darle el pescado.

¿Y cómo van a enseñar a pescar a los cartageneros?

Queremos que las universidades se vinculen a las transformaciones que propone William Dau, y yo, como primera dama y directora de la oficina de gestión social, pediremos que nos regalen becas. Necesitamos becas para jóvenes que no tienen oportunidades, para que estudien carreras técnicas que les sirvan para su vinculación al mundo laboral.

¿Es la educación su gran apuesta por Cartagena?

Mi primer gran proyecto como primera dama es conseguir que todas las universidades aporten becas, el Distrito también aportará cupos y el SENA, también hará lo suyo… todo con el objetivo de vincular a estos jóvenes a la educación y el trabajo.

¿Cuál es el llamado que la primera dama de Cartagena hace a la empresa privada?

Las empresas privadas dentro de sus programas de responsabilidad social deben aportar su grano de arena ofreciendo empleos a estos jóvenes.

William Dau, alcalde electo de Cartagena para el periodo 2020- 2023. Foto: Facebook de William Dau, alcalde electo de Cartagena.

¿Cuál es hoy el diagnóstico de la juventud en los barrios?

El diagnóstico es deprimente. Urgente, hay que incluir a esta población que necesita oportunidades y son el futuro de esta ciudad. En los barrios hay una gran desesperanza. La juventud de Cartagena ha perdido la fe. Éstos jóvenes en riesgo no creen en el Gobierno Distrital y están resignados a morir en la pobreza y en las mismas condiciones de vida que tienen.

¿Ya habló de la situación de los jóvenes de Cartagena con los empresarios?

Tuve un desayuno la semana pasada con unos empresarios y yo les pregunté: ‘¿cómo es qué se van a bajar del bus, en realidad, en este nuevo proyecto de ciudad?’. Eso es con plata. Es responsabilidad de todos, y todos tenemos que aportar, en especial quienes hoy gozan de mayores beneficios.

Los jóvenes en riesgo y la falta de oportunidades para los jóvenes es apenas uno de los grandes problemas de la ciudad. ¿Cómo va a priorizar la administración Dau?

Hay que apretarse el cinturón porque hay que priorizar cosas, es verdad, pero si todos aportamos, incluida la empresa privada y el comercio, podemos sacar adelante grandes proyectos para Cartagena.

¿Qué mensaje le manda la primera dama de Cartagena al Concejo?

Al concejo le digo que llegó la hora de unirnos por amor a Cartagena, al concejo lo eligieron los cartageneros, no se eligió solo, y todos confiamos en los que quedaron y en los nuevos. Confiamos que van a hacer un buen trabajo, no es hora de tirar piedra, es hora de trabajar por Cartagena.

Cynthia es artífice de la exitosa campaña del recién alcalde electo, quien de hecho la nombró su primera dama, gracias a su conocimiento de la ciudad y sus problemáticas sociales. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

¿Qué tanto daño le ha hecho la corrupción a Cartagena?

Acá todos hemos sido víctimas de la corrupción, ricos y pobres por igual: por ejemplo, en Bocagrande no puede caer un aguacero porque se inunda; igual que nosotros en la periferia - que no me gusta mucho ese término, pero así nos han catalogado-, resulta que no puede caer una gota de porque todo se inunda… todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para una verdadera transformación, que fue lo que propuso William Dau en campaña.

¿Cómo va el empalme con la administración saliente?

Hice parte de empalme con la esposa del alcalde Pedrito Pereira, ella me recomendó proyectos de primera infancia como ‘cuéntalo’, muy bien catalogado. Quiero trabajar ese programa y también otros para la población discapacitada, y por supuesto con los jóvenes en riesgo.

¿Cuál es el mensaje que le va a llevar a las mujeres?

A las mujeres hay que empoderarlas. Soy el vivo ejemplo de eso; una mujer empoderada no necesita de un hombre para subsistir, una mujer empoderada no se deja humillar de nadie. Hay que cambiar el chip de las mujeres en Cartagena.

¿Cómo se conectó usted con William Dau, y cómo se convirtió en su gerente de campaña?

Lo conocí por redes sociales, yo lo seguía y a finales del 2017 nos conocimos. Nosotros comenzamos a trabajar cuando él estaba en Estados Unidos y yo le ayudaba desde acá. Y surgió la idea: Él buscaba una persona valiente que le ayudara y bueno pues yo creí en él.

¿Cómo fue su trabajo en la campaña de William Dau?

Comencé a orientarlo, porque muchas han cambiado en Cartagena, desde que él se fue a vivir a los estados Unidos, por ejemplo ahora son unidades comuneras de gobierno, y no comunas, y son tres localidades; y así lo fui orientando.

¿Dónde estuvo el secreto del éxito de esta campaña?

El contacto con los jóvenes. Una vez íbamos en un taxi y él (William Dau) desesperado me dijo: ‘tú sabes que no voy a ganar’ y le respondí, ‘si vas a ganar, tienes a los jóvenes que creen en ti’… y así fue: los universitarios, la gente joven, son la base de nuestra votación.

Sin pegar un solo afiche en la calle ganaron. ¿Por qué?

La gente estaba cansada de ver la misa cara, del candidato opositor, en las calles, lo único que faltaba era que los billetes tuvieran la cara de García. Nosotros fuimos pioneros en borrar los muros de la ciudad de la propaganda política en las campañas de Senado y Cámara, y por ello no podíamos hacer lo mismo. Yo fui la primera que opuse a pegar afiches, sólo pendones y los botones que fueron donaos. Y nuestra fuerza fueron las redes sociales y eso es salvemos a Cartagena.

¿Tiene experiencia haciendo política?

Yo había hecho política. Estuve con Andrés Betancur y luego en elecciones atípicas acompañé a German Viana, y siempre muy pendiente a la política cartagenera. Pero fue William Dau quien me dio la oportunidad de ser su gerente de campaña y ahora primera dama de la ciudad.





