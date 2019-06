La polémica que rodea las Fiestas del Café, en Quindío

Todo está listo para que se inicien los eventos más importantes de la Fiesta Nacional del Café en Calarcá, Quindío, sin embargo, hay expectativa por la representante de este departamento al Reinado Nacional del Café porque el martes pasado se conoció que la joven Juliana Aristizábal renunció al parecer por falta de recursos para el certamen

Tras la renuncia de la candidata por el Quindío se ha generado polémica pues Aristizábal, que fue elegida en el Reinado Departamental del Café llevado a cabo en el municipio de Montenegro, señaló a través de una carta que “me encuentro en una situación muy difícil puesto que me han cerrado las puertas y no me han entregado los recursos necesarios para poder hacer una representación digna”.



Y agregó que, pese a que su sueño era representar al Quindío, “debido a mis escasos recursos y falta de patrocinio por parte del departamento y demás entidades vinculadas me es imposible la participación”.

Por su parte, Jhon Jairo Vélez, presidente de la corporación cívica Reinado Nacional del Café, entidad que organiza el concurso, señaló que es la primera vez en 37 años que esto sucede con una candidata del Quindío y que la decisión Aristizábal “me tomó por sorpresa” pero espera que se pueda tener a otra representante del departamento en el certamen.



Mientras que la secretaria de Turismo del Quindío, Natalia Rodríguez, afirmó que esa cartera no tiene recursos destinados para el patrocinio de las reinas. “Hay que aclararle a la comunidad que nosotros desde la secretaria no tenemos contemplado en nuestro componente de inversión apoyo económico directo para las reinas o representantes a certámenes. En esta administración no hemos patrocinado a ninguna candidata, pero estamos a la espera de la decisión del Comité del Reinado Departamental, que fue quien eligió a la niña Aristizábal, para mirar cómo intervenimos”.



En este sentido, el alcalde de Montenegro, Álvaro Hernández Gutiérrez, aseguró que no es de su competencia elegir a una nueva candidata pues “si bien el municipio tiene la franquicia del Reinado Departamental para la elección y coronación, no tiene la facultad de nombrar una representante departamental para un certamen nacional”.

¡Bienvenidas, reinas!

Mientras se define la participación del Quindío en el Reinado, hoy se declararán huéspedes de honor a las candidatas de los demás departamentos que participarán en concurso que elegirá a la nueva soberana del café que finalizará el próximo domingo.



Aunque la Fiesta del Café comenzó desde el pasado 15 de junio, el plato fuerte será este fin de semana con el desfile del Paisaje Cultural Cafetero este sábado a las 2:00 de la tarde por las principales calles del municipio de Calarcá, que celebra sus 133 años de fundación. En la noche, en la Corporación Bolo Club de Armenia, será el baile de fantasía con las 14 candidatas al reinado.



El domingo será el desfile en traje de baño en el parque Alto del Río a las 10:00 a.m., luego a las 2:00 de la tarde será el desfile y concurso del yipao. Y en el teatro de la casa de la cultura será la velada de elección y coronación de la reina nacional del café.



“Tendremos conciertos que son totalmente gratis como el de Lisandro Meza o Herencia de Timbiquí, y tendremos muchas actividades como el homenaje a la declaratoria de la Unesco con el desfile del Paisaje Cultural Cafetero, y queremos seguir con nuestro arraigo e identidad. Tenemos delegaciones de todos los municipios que componen el PCC”, dijo la alcaldesa de Calarcá, Yenni Trujillo.



