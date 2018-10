La polémica que envuelve al tradicional desfile del Yipao en Armenia

Uno de los eventos más esperados cada año en las Fiestas de Armenia, el desfile y concurso del Yipao, que este año llegó a su edición 31, está en medio de un debate por estos días.

¿El patrimonio o la diversión?. Estos interrogantes surgen pues este año no se presentarán algunos de los participantes más conocidos del desfile; ‘Pesebre’, 'Guama', 'Loba' y 'Pollo', como les apodan en el oficio de 'yiperos' a los expertos en levantar el carro y ponerlo a girar en dos llantas.



Según la versión oficial, esta categoría del desfile no estará este año por recomendación del Ministerio de Cultura, pues desde hace algunos años, este desfile que ya es patrimonio departamental, también busca quedar inscrito en la lista de patrimonio cultural de la Nación.



Diana Giraldo, directora de la Fundación Territorio Quindío, entidad que opera desde hace 7 años el desfile, explicó que esta manifestación cultural ha evolucionado y algunas categorías ya no están presentes. “Se ha venido volviendo la esencia cultural del desfile, además, como Territorio Quindío nos ceñimos a lo que este estipulado y lo que contratan con nosotros es lo que organizamos”.



Agregó que tras la postulación del Yipao, el Ministerio dio un concepto “donde dice que las manifestaciones culturales no deben caer en el show y consideraron que estos piques no forman parte de la manifestación cultural. Además porque las acrobacias tienen riesgos.

​

De ahí el descontento de los expertos en esta práctica sobre sus Willys. Manuel González ‘Loba’ afirmó que este será el primer año en que no participa con sus hijos en el desfile. “Yo fui el primero que se encaramo al techo del carro, y eso ha llamado mucho la atención de los turistas y visitantes, y hoy en día nos quieren por fuera del desfile. El año pasado salimos prácticamente gratis, le hicimos un regalo a Armenia”.



Este año estarán las categorías de artes y oficios, trasteo, cargas agrícolas, carga de café y pique tradicional. 40 yiperos se inscribieron y la meta es llegar a 50 jeeps en concurso.



A esto se suma que el Yipao se fusionó a otro evento que nació en 2015, el desfile Cuyabro, lo que ha generado críticas de los creadores del Yipao.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO