Revive polémica ambiental por cultivos de aguacate hass en Quindío

Una reciente investigación que inició la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) por presunta afectación ambiental en un predio del municipio de Salento donde se cultiva aguacate hass, prendió las alarmas en el departamento.

Aunque desde hace meses, cuando varias de las empresas que hoy están en la lupa de la autoridad ambiental se establecieron en el departamento, los ambientalistas denunciaron que estas no tenían permisos para vertimientos de aguas. Sin embargo, dichas compañías siguieron cultivando y solo hasta ahora la CRQ decidió iniciar un proceso sancionatorio por un posible daño en las fuentes hídricas del municipio y formuló cargos como intervención en zona forestal protectora y vertimientos de aguas residuales domésticas sin permiso.



“Estas empresas han estado violando las leyes y esto corresponde a denuncias que se hicieron hace un año, tiempo en el que los cultivos se han triplicado. Además, hemos hecho otras denuncias como apertura de carreteras sin permisos, ocupación de cauces y el uso indiscriminado de agroquímicos y venenos en la parte alta de cuencas hidrográficas que está poniendo en peligro la salud y la vida de las personas”, dijo Néstor Ocampo, ambientalista y presidente de la Fundación Ecológica Cosmos.



Ocampo cuestionó que la CRQ se haya tardado un año para “apenas iniciar con la formulación de cargos, mientras esas empresas se han consolidado en la región. Necesitamos mayor diligencia en estas actividades de control”.



La CRQ informó que dio apertura a este proceso luego de los análisis técnicos y jurídicos que determinaron que en un predio de la vereda Navarco, en Salento, donde se siembra aguacate “presuntamente se incurrió en infracción ambiental al recurso natural renovable suelo y recurso hídrico”.



Según el estudio técnico, al parecer no se habría respetado el área forestal protectora pues este predio está ubicado dentro del polígono del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del municipio, de acuerdo con el Sistema de Información Geográfica del Quindío. Además, la autoridad ambiental advirtió que no había autorización ambiental para realizar los vertimientos.



De otro lado, el presidente de la Asociación de Productores de Aguacate (Asoproa), Diego Orlando Aristizábal, señaló que el año pasado el país exportó más de 2.700 contenedores de esta fruta hacia otros países y de estos, 210 contenedores eran de la fruta cultivada en el Quindío.



“Estamos aportando el 10 por ciento de esas exportaciones, a pesar de las dificultades con el tema ambiental, porque algunas personas, por desconocimiento, nos han atacado fuertemente. Estamos construyendo un documento que presentaremos a la comunidad para que sepan que no estamos contaminando con agroquímicos”, dijo Aristizábal, y añadió que su principal meta es obtener las certificaciones que les permitan exportar más aguate hass hacia el exterior.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA