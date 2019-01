La Monumental, no es solo toros, también es un hogar 

Hoy inicia en Manizales la 64 temporada taurina, siete días de fiesta brava que tiene cientos de pormenores que pocos conocen.



Entre los privilegiados están los miembros de esta familia, que, como nadie conoce la plaza y todo lo que pasa tras bambalinas.



Hace 8 años Juan Manuel Gaviria llegó con su familia a una vivienda muy particular. Su casa es en la Plaza de Toros 'La Monumental', de Manizales. Allí, junto con su esposa, Yasmín Gómez educó a sus tres hijos y como una ferviente familia taurina cuidan y aprecian su hogar.

Lo primero que se ve al subir al segundo piso donde está la vivienda es una enorme pintura del rostro de un torero. Al seguir hay divisas de colores de diferentes ganaderías, una cabeza de toro embalsamada y un altar en honor a la patrona de los toreros, la virgen de la Macarena.



En las paredes hay imágenes de toreros por doquier y en la mesa de centro una figura de toro de lidia. Entre toros y la mística de la fiesta brava vive esta familia que lidera Juan Manuel.



Este hombre de 48 años se ha dedicado al mundo taurino los últimos 30 de su vida. Fue monosabio, un personaje de la fiesta brava que apoya diferentes actividades antes, durante y después de cada corrida, 22 de ellos y así aprendió todo lo que hoy sabe.



Era feliz preparando el ruedo, rastrillando la arena, arrastrando los toros después de cada lidia y siendo apoyo en otras funciones indispensables, pero después de muchos años el antiguo conserje alcanzó la jubilación y buscaban a alguien que pudiera hacerse cargo de la plaza, pero además que tuviera un fuerte espíritu taurino.

Y a cambio de un conserje amante de la fiesta, encontraron una familia entera.



"Mi padre también fue monosabio, yo seguí sus pasos y ahora mi hijo mayor también lo es. Mi esposa me conoció en este mundo y me ha acompañado hasta el día de hoy", expresa.

Juan Manuel Gaviria muestra con orgullo la foto que tiene con el famoso Torero Enrique Ponce. Foto: John Jairo Bonilla

La rutina de la familia es cotidiana si se considera que cada uno se levanta temprano a estudiar o trabajar, lo que la hace diferente es la temporada taurina. En esos días la rutina cambia para todos.



"Cuando no hay corridas me levanto tipo 6 a.m., llevo a mi hija al colegio, a mi esposa al trabajo y regreso a asegurarme que la plaza esté en impecables condiciones. A veces queda tiempo para jugar fútbol en el ruedo", comenta Gaviria



Cuando llega la temporada, todo se vuelca a los toros, los toreros, el ruedo, la fiesta. "En días como hoy duermo por mucho dos horas porque los toros son lo primero, que estén bien, que no se peleen, ni se lastimen. Que la plaza brille", narra.



La plaza es para él un recinto sagrado, al que cuida con esmero para que sea mejor que cualquier otra en Colombia. “He tenido la oportunidad de visitar otras pero ninguna es como esta, no porque yo la cuide, sino porque tiene un ambiente, un color y una magia diferente”, asegura.



Para esta familia conformada por cinco personas y dos perros, 'La Monumental' es el lugar a donde siempre quieren llegar después de estar fuera. Su paz y su tranquilidad no se encuentran en otra parte.



"Es un lugar muy especial, si me siento triste o quiero pensar me voy para unas gradas y estoy lejos, sin dejar mi casa", comenta Yasmín Gómez, esposa de Juan Manuel.



Desde que conoció a su esposo, Yasmín sabe acerca de su pasión y lo acompañaba a cada corrida donde actuaba como monosabio y la escena se repitió así durante años, embarazo, tras embarazo y así, cerca al mundo taurino crecieron también sus hijos, quienes aman la fiesta brava igual que su padre.



"Todos queremos esta cultura, mi hijo menor dejó de ser monosabio hace poco por su nuevo empleo, pero igual lo disfruta en las gradas. La menor también goza verlo y con nuestro abono y la vista preferencial se complementa esta pasión familiar", asegura.

Hasta sus mascotas disfrutan de vivir en la plaza, tienen un privilegiado y espacio para correr y jugar.



“Pueden estar en cualquier lugar sin problema y respetan a los toros igual que nosotros, no se les acercan ni les ladran. Además son los primeros en reaccionar cuando están pelenado en los corrales”, comentó la madre.



De sus tres hijos el que sigue los pasos de su padre es el mayor.

Con Juan Camilo son tres generaciones de los Gaviria las que ofician como monosabios.



"Ya son cuatro años como monosabio y no sé en qué momento me enamoré de esto. Fui creciendo en este mundo y cuando menos pensé estaba adentro", cuenta.

Este joven de 22 años cree que su deseo de niño es, en parte, lo que hoy los tiene viviendo en esta particular casa.



“Cuando estaba muy pequeño oraba y le pedía a Dios que nos dejara vivir en la plaza de toros, con el tiempo fui creciendo y lo olvidé, pero dicen que Dios escucha a los niños y hoy estamos acá", narra.



Por ayuda divina o por merecimientos del jefe del hogar hoy los Gaviria Gómez disfrutan de conocer de primera mano cada detalle de la fiesta brava.

Desde la llegada del ganado, hasta su paso de los corrales a los toriles y su baño final antes de correr a la arena.



Como amantes de los toros les admiran y les sirven como los reyes de la fiesta, desde la ventana los ven mostrar bravura en el corral y los despiden para que hagan la fiesta con los miles de asistentes que entre botas y olés los esperan tras la puerta.



