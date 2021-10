La pelea del boxeador Rafael Zúñiga contra el sistema de salud

El pugilista cartagenero Rafael Zúñiga, gloria del deporte nacional, sigue luchando por la vida contra el sistema de salud colombiano.



Hace 4 meses ganó un round luego de que, tras una larga pelea de más de una década, lograra que le practicaran una operación de médula.



‘Rafa’ ahora espera poco a poco volver a caminar.

Rafael Enrique Zúñiga Medrado quiere volver a caminar.. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

Rafael Zúñiga es un grande del deporte nacional de las narices chatas: De sus 38 peleas profesionales solo perdió 5. Una en las Vegas (EE.UU), en México, Argentina, una más en Panamá, y la última en Cartagena... la que motivó que colgara los guantes, porque como dice él “Me retiré por puro orgullo a los 30 años, porque en Colombia nunca había perdido”.



Zúñiga representó al país en 11 eventos internacionales, incluidos los juegos Olímpicos de Los Ángeles (EE.UU), en 1984, donde le robaron la medalla de bronce y la posibilidad de pelear por oro.



Hoy, a los 53 años, nuevamente pelea con el sistema de salud colombiano para que le expliquen si en la operación que le realizaron el pasado miércoles le extirparon su próstata o se trató de un tumor maligno.

“Me salieron con que la próstata me estaba creciendo y por ello me programaron una cirugía en el Hospital Universitario, pero después de que finaliza la intervención me vienen a decir que se trataba de una masa… ¿Qué es esto? ¿Con la salud de una persona no se juega?”, denuncia el Púgil.



Pese a que estuvo hospitalizado 9 días luego de la intervención, en las últimas horas le suspendieron el medicamento y le dieron de alta.



“Pido que me expliquen cuál fue la intervención que me practicaron, ahora me mandan para la calle y después, si mi salud se ve afectada, no puedo reclamar”, añade el púgil colombiano.

Así le robaron su medalla olímpica en Los Ángeles, USA

En los olímpicos de Los Ángeles, en 1984, la primera pelea la gano por nocaut al combatiente de Puerto Rico. Después peleo con un nigeriano. En la primera decisión de los jueces gano la pelea 4 - 1. Pero en una vergüenza para unas olimpiadas, reversaron la decisión y luego de una discusión que duró 30 minutos, perdió 3 - 2.



Así le robaron su medalla de bronce, y la posibilidad de tener hoy una pensión.



"Yo estaba muy bien preparado, en mi mejor momento, seguro me traigo el oro o por lo menos la plata”, recuerda Zúñiga, quien vive en una casa de la calle Acapulco, en el popular barrio cartagenero de El Líbano,

Cartagena

