5 'tips' frente a la pandemia y el desafío de alejarnos para cuidarnos

Las calles se han ido silenciando paulatinamente desde que el llamado ha sido a que todos los colombianos se queden en casa. Ha habido una transición hacia lo inevitable, la cuarentena que empezará desde esta semana. La vida cambiará, y no será fácil.

Wilson López es profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Javeriana y expone que el encierro y el aislamiento serán retos enormes en una sociedad que está acostumbrada a que “el baile no muere en medio de la desgracia”, pues ahora tendrá que entender que la supervivencia de muchos depende en parte del distanciamiento social y de los cuidados que cada cual tenga en su casa.



Para ello se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones. La primera es entender que aislarse es un acto obligatorio, pero además de solidaridad con nuestros seres queridos, con la sociedad en general y con nosotros mismos; y la segunda se hila con la primera, y es que la cuarentena no es solo encerrarse, sino tener una serie de cuidados específicos.



El reto, en parte, ahora está en enfrentarnos a nuestras idiosincrasias. Por ejemplo, antes del inicio de los 19 días de cuarentena, los llamados familiares son: “En tiempos difíciles, la familia debe estar más unida”. Sin embargo, esa frase que se entiende como un lazo de solidaridad respaldado por uno de consanguinidad resulta paradójico pues alejarnos de quienes queremos, y en general de la gente, es quitar una ficha del dominó para que las demás no sigan cayendo.



En este proceso hacia el distanciamiento hay varias etapas con varias características, según explica López, basado en un estudio de cómo se comportaron poblaciones afectadas por el ébola en África y sobre el que se quiere basar para desarrollar una investigación similar en Colombia.



“Es normal lo que estamos viviendo, ningún grupo social quiere cambiar sus prácticas cotidianas de un día para el otro. Rituales como los cumpleaños, las fiestas, las reuniones familiares son las que construyen la identidad de una sociedad. En la familia nos recogemos, nos protegemos, nos identificamos...”.



Y Colombia es, sin duda, un país con una sociedad de rituales muy arraigados, y esto, dice López, nos hace más vulnerables al virus. “Nosotros nos tocamos para demostrar afecto, ¿qué pasa si no tenemos esa cercanía? Las consecuencias pueden ser nefastas”, dice. Pero a la vez destaca que tenemos una fortaleza, y es la resiliencia que nos ha dejado nuestra historia violenta.



Y el experto agrega: “Yo no juzgaría a los colombianos como egoístas, lo que muestran diversos estudios es que los egoístas son el mínimo de la población. Las reacciones en un comienzo de sálvese quién pueda son inevitables, pero cuando la gente ve que la tragedia se extiende, se tiende a ser más colaborativo”.



Por su parte, el historiador y profesor en la Universidad Nacional Fabio Zambrano señala: “Pestes y plagas nos acompañan desde hace tiempos y han modelado la humanidad”, y explica que la pandemia del covid-19 llega al mundo en una pésima coyuntura, un mundo en el que el día a día es producir y consumir, en el que cosas sencillas como “tomarse un café para charlar se olvida”.



Y dice: “Las repercusiones serán cambios demográficos, económicos, sociales, políticos y culturales. Por ejemplo, se rompe la solidaridad generacional, los jóvenes ahora entienden que los viejos les dejamos un mundo de mierda, y por lo tanto ya no les creen a los políticos, la democracia entrará en duda. La vida nos va a cambiar. Es una oportunidad que sea para bien”.

1. La importancia de la limpieza y desinfección

Lavar y desinfectar en forma regular todas las superficies, e incrementar estas actividades con aquellos elementos con los cuales las personas de la familia tienen contacto constante y directo.



Además, limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la vivienda o que es de manipulación diaria, como computadores o mouse. Lavar con regularidad fundas, sabanas, toallas, etc.



En el baño y cocina, la limpieza debe ser aún más exhaustiva. En cuanto al manejo de residuos sólidos, debe clasificarlos y separarlos, y cumplir con los horarios de la ruta recolectora.

2. Alimentos y agua potable, indispensables y de cuidado

La OMS propone cinco reglas para unos alimentos más seguros: limpieza de áreas y elementos que se emplean para la preparación, separar los alimentos crudos de los preparados, cocerlos bien, mantener los alimentos a la temperatura correcta, y utilizar agua y materias primas aptas para el consumo.



En cuanto al agua hay un llamado especial: recordar que se debe beber agua potable, si por algún motivo duda si lo es, puede hervirla durante más de tres minutos y luego la podrá consumir.

3. Recomendaciones a la hora de salir y volver

Aunque se debe evitar a toda costa salir de casa, hay algunas específicas razones por las que lo puede hacer.



En tal caso, tenga en cuenta lo siguiente: si sale en carro particular limpiar las manillas de las puertas, el volante o timón con alcohol o pañitos desinfectantes; no saludar con besos ni abrazos ni dar la mano; y visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones.



Para hacer el mercado, asignar a una persona para que haga las compras. Se debe restringir totalmente visitas. Al regresar al hogar, quítese los zapatos y lave la suela con agua y jabón.



Antes de tener contacto con los miembros de su familia, cámbiese de ropa, y evite saludarlos con beso, abrazo. Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales. Y bañarse inmediatamente.

4. Aislamiento dentro de la misma casa, pilas

Las personas que han tenido contacto con posibles infectados, provenientes de otros países o con síntomas gripales, deben permanecer aislados durante 14 días, no salir a la calle y mantener una distancia de 2 metros con familiares o compañeros de casa.



Lavarse constantemente las manos, permanecer a 2 metros de familiares o compañeros de casa, usar tapabocas para proteger a los otros y monitorear su estado de salud a través de las líneas telefónicas dispuestas por el Gobierno.



Si presenta síntomas respiratorios lo principal es utilizar mascarilla para evitar el contagio y comunicarse con la línea de atención dispuesta por el Gobierno: 192.

5. Las mascotas, a cuidarlas también

La Organización Mundial de Salud aclaró que los perros y gatos no son transmisores del covid-19.



Teniendo en cuenta esto y que son una justificación para salir a la calle, se debe cumplir con las siguientes recomendaciones: evite ser lamido por su perro y gato, lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de alimentarlo. Si su perro o gato resulta enfermo, prevea una zona de cuarentena y siga las recomendaciones del médico veterinario.



Mantenga un kit de aseo para su perro, que incluya agua con jabón y toallas desechables para secarlo, con el propósito de lavarle las patas antes de ingresarlo a la vivienda.



SIMÓN GRANJA MATIAS

Redacción Domingo