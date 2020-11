La nueva fecha de la Feria de Manizales depende del covid-19

Ni reinas, ni chapoleras y arrieros, tampoco eventos deportivos y mucho menos conciertos se verán en las calles de Manizales durante las primeras semanas de enero. La feria más antigua de América se pospuso para una fecha indefinida, la cual será determinada por la situación del covid-19.



El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, anunció que la versión 65 de este evento, patrimonio cultural de la nación y que reunía a un promedio de 200.000 personas, no se realizaría en el primer semestre del año 2021.

“Lo hicimos por tres objetivos fundamentales: proteger la vida y la salud de los manizaleños, evitar nuevas cadenas de contagio y controlar el nivel de ocupación de camas UCI”, indicó el alcalde Marín.



Y es que según las autoridades sanitarias y conforme con el comportamiento diario de la enfermedad, si cada 23 días en Manizales se multiplica el número de casos positivos, en enero de 2021 se estima que se registrarían entre 50.000 y 60.000 casos en total. Además, la ciudad enfrenta el pico de la pandemia hace tres semanas, el mismo tiempo que lleva con una ocupación de camas de cuidados intensivos superior al 65 por ciento.



Pero la determinación- siendo más prevalente el tema de la salud pública- también pasa por lo económico.



Con una mínima presencialidad, la reactivación económica no impactaría a tantos sectores, solo se beneficiarían uno o dos gremios, pero -por ejemplo- la señora de la mazorca, el de los chuzos, los empresarios de carpas y los hoteleros, ninguno de ellos monetizaría, y lo que queremos es que la Feria les permita ingresos a los hogares manizaleños”, indicó el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, Camilo Naranjo.



La administración pensó en la semipresencialidad, pero la incertidumbre del comportamiento ciudadano también pesó. “Pensamos en los pros y los contras y son más los contras. Aun haciéndola semipresencial, no podemos controlar la cadena de contagio, porque independiente de que los eventos se puedan ver de manera virtual; la gente querrá ir a las calles y visitar sitios tradicionales”, apuntó Naranjo.



Para esta versión de la Feria se tenía pensada una inversión cercana a los 4.500 millones de pesos, entre patrocinios, aportes de otras entidades y recursos propios. “Preferimos esperar y no que la comunidad quede con el sinsabor de que eso no sirvió o que no lo disfrutó, como pasó en otra ciudad”, añadió el gerente.

Uno de los componentes más importantes de la Feria era la temporada taurina, que si bien no es liderada por la Alcaldía, si es de gran tradición y era el motivo de la visita de centenares de personas a la capital caldense. Cormanizales, entidad que lidera la temporada taurina, informó que tras la noticia se citará la próxima semana a una junta, en la cual se definirá el futuro del evento.



Hace dos meses, la corporación organizó una novillada virtual, la cual tuvo gran acogida entre los seguidores de esta práctica.



Juan Carlos Gómez, su director, no descartó que se hagan más eventos de este tipo para mantener arriba el ánimo de los amantes de la fiesta brava.



El dilema de los artistas



La Feria de Manizales era la ocasión más esperada por el gremio artístico, pues al participar de ella podían hacer contratos con los que se solventaban durante los meses ‘fríos’. Con la postergación de la Feria están preocupados, pero a la espera de nuevas propuestas.



La presidenta de la Asociación de Artistas de Manizales (Arsis), Luz Marina Ospina, indicó que esperarán reunirse con el Instituto de Cultura para escuchar las propuestas.



“Se habló que habrá una semana de fortalecimiento. Vamos a aguardar a la reunión y analizar lo que nos dirán y si es lo que necesitamos y esperamos, porque este ha sido uno de los gremios que más se ha afectado por la pandemia y estábamos esperando la Feria, que siempre fue un alivio para nosotros”, precisó Ospina.



Por su parte, el secretario de Cultura de Caldas, Lindon Chavarriaga, invitó a la administración municipal a contemplar la manera de apoyar a los artistas locales, de manera que se encuentre una solución que favorezca también a la ciudadanía.



“Es sensato no hacer la Feria en pandemia, porque es tan grande y tan importante que sería un fracaso como ya fue la que se hizo en otra ciudad. Considero que es bueno invertir en actividades virtuales o carros. Sería muy bueno pensar en actividades que lleven esperanza a las comunidades, que puedan salir a la calle y ver que la vida sigue, que hay futuro y eso lo logra el arte”, precisó el funcionario.



Al respecto, el gerente del Instituto de Cultura y Turismo le contó a EL TIEMPO que ya se tienen pensadas actividades decembrinas que favorezcan la economía de los artistas y lleven diversión a las comunidades de Manizales.



“Caravanas en los barrios con música y villancicos, danza, teatro, también festivales virtuales de trova, música colombiana y otros, de manera que no se generen aglomeraciones, pero que la cultura llegue a los hogares de los manizaleños”, apuntó Naranjo.



El gerente sostuvo que, al momento se contempla como una fecha tentativa el mes de junio, cuando hay varios festivos y pago de la prima a muchos trabajadores. Sin embargo, aseguró que la pauta la marcará el desarrollo de la pandemia del covid-19 en la ciudad.

LAURA USMA

PARA EL TIEMPO

MANIZALES