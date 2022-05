Almes Guillermo Granados Melo, rey de reyes de la versión 55 del Festival Vallenato, estrenó corona.



Este tesoro histórico es considerado por los acordeoneros, una pieza sagrada, ya que representa el máximo reconocimiento a la ejecución de su instrumento musical.

“Llegar a obtener este alto honor es la más grande satisfacción que he tenido en mi vida. Se la dedico a toda mi dinastía que desde siempre ha puesto en lo más alto la auténtica música vallenata”, resaltó emocionado el rey de reyes.



La ‘joya folclórica’ de este año ha llamado la atención por su gran tamaño. Hay quienes jocosamente la describen como una ‘silla eléctrica’.



Sin embargo, su diseño va más allá de las ocurrencias coloquiales de los vallenatos.

El diseño es basado en un gorro Kogui

Esta vez la corona tiene un modelo fuera de la línea tradicional, basado en el gorro del kogui, cuya punta termina con una aplicación en forma de acordeón.



En su parte exterior tiene grabada la siguiente leyenda: “55 Festival de la Leyenda Vallenata, homenaje a Jorge Oñate. V rey de reyes”.



Fue elaborada en bronce y bañada en oro de 18 kilates, con ocho arcos que representan la grandeza de esta cultura.

Esta imagen simbólica tuvo un costo de tres millones de pesos. Foto: Cortesía de Walter Arland

El artista plástico, pintor y escultor Walter Arland, fue quien elaboró la corona, el mismo que realiza los trofeos que se entregan a los ganadores de los diferentes concursos del Festival de la Leyenda Vallenata.



“Esta es más sencilla que las anteriores. Tiene un peso de ochocientos gramos y unas dimensiones de 25 centímetros de altura por 30 de ancho y 27 de profundidad”, explicó Walter Arland, artista plástico que diseñó la corona.



Esta imagen simbólica tuvo un costo de tres millones de pesos. Anteriormente se venía entregando cada diez años. A partir de 2017, se otorga cada cinco años en el marco del concurso rey de reyes.



“Para mí es un honor haber diseñado la corona. Hace parte de mi vida, de mi creatividad. Como se desconoce el nombre del ganador, tengo que ser recursivo para adecuar el tamaño. Las medidas tienen la forma de mi cabezón, por eso tal vez quedó un poco grande”, dice en medio de risas Arland.



Hasta ahora, la pieza icónica se ha ceñido en la cabeza de cuatro reyes vallenatos: Nicolás Elías ‘Colacho’ Mendoza Daza, Hugo Carlos Granados y Alvaro López.



Gonzalo ‘Cocha Molina’, ganador de las categorías "Rey Vallenato Aficionado", "Rey Vallenato Profesional" y "Rey de reyes”, es el único acordeonero que no ostenta este galardón.



“Siempre me reclama que no tiene corona. Desconozco las razones por las cuales en aquella ocasión no se la dieron, pero algún día se la haré”, sostiene el artista plástico.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar