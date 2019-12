La ‘novela’ del polémico puente Hisgaura no termina

Para este año no entrará en servicio el polémico puente Hisgaura, construido en el municipio de San Andrés (Santander) en la vía entre Curos y Málaga, porque aún no se tienen los resultados definitivos de la prueba patológica a las fisuras que aparecieron en una parte del tablero de la estructura en la que se invirtieron más de 100.000 millones de pesos.

Dichas fisuras fueron descubiertas por la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) a inicios de este año, entidad que alertó al Fondo de Adaptación sobre las anomalías. Ante esto, el Fondo le solicitó a la constructora Sacyr (contratista del puente) que hiciera una prueba patológica para verificar qué tanto podrían afectar dichas fisuras la seguridad del puente.



El estudio, aceptado por Sacyr, estuvo a cargo de un perito internacional que el pasado 2 de diciembre, tras 4 meses de evaluación, entregó su informe al Fondo. Éste, a su vez, lo remitió a la interventoría ETA para que haga el respectivo análisis y emita un concepto.



“Dependiendo de los resultados, hay dos caminos: en caso de que sea adverso, el constructor debe adelantar las reparaciones y/o modificaciones a que haya lugar. Si el análisis es satisfactorio, el informe se le entregará al Invías, junto con el reporte del interventor”, explicó el gerente del Fondo, Édgar Ortiz Pabón.

Sin embargo, aún no se sabe cuánto tiempo se tomará la interventoría en el análisis, y se desconoce cuánto más tardará el Invías en el mismo proceso. Además, Sacyr instaló un tribunal de arbitramento en contra del Fondo de Adaptación para “conminarlo a recibir el puente”, lo que distancia aún más en el tiempo la recepción de la estructura por cuanto cualquier actuación al respecto debe enmarcarse en dicho proceso.



Danil Román Velandia Rojas, quien interpuso una acción popular que ya falló a su favor el Consejo de Estado para obligar al Invías a pavimentar la vía Curos-Málaga, señaló que las pruebas que van y vienen no es otra cosa que el “Fondo de Adaptación no quiere recibir el puente ni ponerlo en servicio para ver si daña o se cae para demandar a Sacyr, porque la obra no ha sido recibida a satisfacción. La patología fue el mayor de los inventos para dilatar la entrega y ahora se utiliza el tema del Tribunal de arbitramento para dilatar aún más”.

Velandia Rojas señaló que el puente se terminó en agosto de 2018 y tras el escándalo de las ondulaciones, se le pidió a Sacyr una prueba de carga que hizo pese a que no estaba en el contrato, y ahora la patología que tampoco estaba en el contrato. “Lo más grave es que cuando Sacyr demande al Estado el puente no costará $117.000 millones sino más, porque el Fondo tendrá que pagar la prueba de carga, patología y los intereses todo por una irresponsabilidad de la SCI”, precisó el abogado.



El abogado Danil Román Velandia Rojas dijo que pasarán otros tres meses antes de que se reciba el puente, advirtió que si no se ha resuelto el primer lío por los dos puentes faltantes en el tribunal que lleva tres años, no se sabe cuándo se resolverá el segundo. Y señaló que la vía y el puente viejos tienen daños y si algo le pasa a la gente el Invías debe responder.

Cifras del puente

El proyecto tenía un costo de $85.640 millones, incluidos otros dos puentes, ejecutarlo en 33 meses.



El valor subió a $116.263 millones y en tiempo pasó a 63 meses. Los otros dos puentes no se hicieron.



Actualmente la falta de construcción de los otros dos puentes se discute en un Tribunal de Arbitramento.



LUIS ALFONSO CÁRDENAS

EL TIEMPO/ADN

BUCARAMANGA