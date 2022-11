'Música que se vive y se goza’ es el nombre del video documental que hace pocos días se estrenó en redes sociales, y que muestra el origen y a algunos de los protagonistas de varias de las canciones que suenan en emisoras, en los barrios, en las casas y en los picós de Cartagena de Indias y sus alrededores.



El documental, dirigido por el periodista Juan Carlos Díaz, con el acompañamiento de los productores Sergio Jiménez y David Franceschi, se grabó en el año 2017, al ganar una convocatoria del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena.



Posteriormente, según su director, se incluyó nuevos personajes y el producto final se dio a conocer a comienzos de este mes de noviembre.

Lucho Bermúdez, la Orquesta A No 1 del maestro José Pianeta Pitalúa, la célebre Ángel María Camacho y Cano

Fiestas de la Independencia en Cartagena

De acuerdo a testimonios recogidos en el documental de investigadores, como Enrique Múñoz Vélez, autor del texto ‘La música popular en Cartagena en el siglo XX: Ritmos, trovadores, pregones y músicos’, desde los albores del siglo XX ya se empezaba a sentir unas tonadas autóctonas en la ciudad, que poco a poco fueron madurando hasta tener un sonido propio y original, dejando atrás las llamadas bandas de retretas, cuyo repertorio era música clásica de corte europeo y los pasillos y bambucos interioranos.



La investigadora cultural Gina Ruz lo explica:



“Se pasó de los bailes de gala con pasillos, valses y contradanzas, de la emulación de las fiestas francesas con Arco del Triunfo incluido, los discursos sobre la libertad, el concepto de soberanía, los juegos florales y las reinas, poco a poco, a una celebración en la que la población fue más partícipe que espectadora”.



Aunque no faltaron los tropiezas como el ocurrido en 1921, cuando el Concejo prohibió la cumbia y el mapalé, recuerda Berta Arnedo, directora del Observatorio del Patrimonio Cultural de la Universidad de Cartagena.



Ya en los años 30 del siglo pasado se habían conformado las primeras grandes orquestas de música popular, como las del gran Lucho Bermúdez, la Orquesta A No 1 del maestro José Pianeta Pitalúa, la del célebre Ángel María Camacho y Cano y emergía gloriosa la figura del sinceano Adolfo Mejía, todos con la bandera de la cumbia y el porro para los grandes bailes.

‘Máscara de gata’, posteriormente grabada por el Gran Combo de Puerto Rico sin darle créditos a su autor

Fiestas de la Independencia en Cartagena.

Justamente, Muñoz Vélez recuerda en el documental que una de las primeras canciones alusivas a las fiestas y su carnaval fue compuesta por el maestro Adolfo Mejía, en un periplo que hizo por varios años en Panamá.



Se trata de ‘Máscara de gata’, que posteriormente fue grabada por el Gran Combo de Puerto Rico sin darle créditos a su autor.



La música festiva se consolida en los años 50 con la presencia de tres grandes barones del arte popular: Pedro Laza, Clímaco Sarmiento y Rufo Garrido, responsables, en buena parte de la alegría que respiran por los poros los cartageneros y bolivarenses, con temas emblemáticos como ‘Piepelúo’, ‘El Cebú’, ‘La vaca vieja’, entre otros.



De ‘Piepelúo’, uno de los temas inmortales de las fiestas, el ya fallecido Blas ‘Michi’ Sarmiento, hijo de Clímaco, asegura que su papá se lo compuso a una mujer de costumbres ‘malucas’, que trabajaba en un burdel en la zona de Tesca, en Cartagena, y quien tenía un lunar en uno de sus pies.



“Pie pelúo, sí baila, pie pelúo sí goza, pie pelúo está buena...’.



Al mismo tiempo, una figura no menos importante brilla por sus iniciativas y conocimiento musical: Toño Fuentes, pionero de la producción fonográfica y visionario para sembrar éxitos.

Magín Díaz y la célebre canción cubana ‘Rosa’, adaptada al estilo y al sabor pueblerino de Gamero (Bolívar)

Fiestas de la Independencia en Cartagena

Abraham Garrido, hijo del legendario Rufo Garrido, asegura que Fuentes iba siempre más allá de lo que cualquier otra persona pensaba.



“Así creó la orquesta de Rufo Garrido, la de Pedro Laza y sus pelayeros, la Sonora Curro, la Sonora Cordobesa y siempre eran los mismos músicos liderados por mi papá, Clímaco Sarmiento y Pedro Laza, y con el apoyo de Edrulfo Polo ‘El Triata’, trompetista de grandes kilates y de Lalo Orozco, en el piano”, señala.



“Era una especie de Fania All Star de la música folclórica del Caribe colombiano”, sugiere el periodista y escritor Rubén Darío Álvarez.



La aparición de viejas matronas que cantaban mientras lavaban o sembraban maíz y arroz fue otro envión musical para las fiestas cartageneras y del Caribe colombiano.

Irene Martínez, Emilia Herrera y, posteriormente, Isolina León, con los Soneros de Gamero, han marcado la pauta durante muchos años, con canciones como ‘A pilá el arroz’, ‘Coroncoro’, ‘Mambaco’, ‘La tranca’, entre otros.



Y allí, muy cerca de estas diosas del folclor, el ya fallecido Magín Díaz y la célebre canción cubana ‘Rosa’, adaptada al estilo y al sabor pueblerino de Gamero y sus hermosos humedales.

Así se compuso ‘Suena, suena buscapié,

suena, suena buscapié’

Fiestas de la Independencia en Cartagena

La entrevista a Magín se la hizo el equipo de producción del documental ‘Noviembre. Música que se siente y se goza’ semanas antes del viaje que hiciera a Estados Unidos a recibir el premio Grammy que obtuvo ese año y de donde regresó en un ataúd.



“Tenía 96 años y ya se le dificultaba para hacerse entender. Ya no hablaba, sino que balbuceaba, pero con todo y eso tenía unos deseos enormes de viajar y recibir el premio que anhelaba desde hacía muchísimos años. Creo que en el fondo él sabía que no iba a regresar vivo”, señala Juan Carlos Díaz, director del documental y experiodista de EL TIEMPO.



Mención aparte merece la canción que más suena en la radio y en cuanto baile o fandango se invente por esos días desde que el mes de septiembre asoma sus narices: ‘El buscapié’, de Hugo Bustillo y con la interpretación de Son Cartagena.



“Una tarde de noviembre estábamos sentados frente a la Universidad de Tadeo, en ese entonces en el Claustro de la Merced, cuando alguien que pasaba tiró un buscapié, y en ese momento, en lugar de salir corriendo lo que se me vino a mente fue el estribillo que le dio vida a la canción:



‘Suena, suena buscapié, suena, suena buscapié’.



Redacción Caribe