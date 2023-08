Casi 300 individuos, provenientes de diferentes ciudades de Colombia y países de América y Europa, se encuentran sumidos en un estado de indignación y tristeza tras ser víctimas de una elaborada estafa perpetrada por una supuesta organizadora de eventos de nombre María Paula Gómez Durán.



Esta mujer, que se valió de una identidad falsa, orquestó una operación millonaria que ha dejado a los afectados con sueños emprendedores destrozados y bolsillos vacíos.

La convocatoria, realizada a nivel mundial a través de redes sociales, prometía una oportunidad de crecimiento profesional y económica. Se trataba de la 'Cute Balloons Convention', un evento presentado como 'el encuentro de globos más grande del 2023'.



Los potenciales participantes no dudaron en creer en la veracidad del evento debido a la reputación en línea de la empresa organizadora, Cute Balloons, que cuenta con más de 100 mil seguidores en sus redes sociales, donde ha publicado supuestas experiencias pasadas que habían resultado exitosas.



Pero las víctimas no solo perdieron la inversión monetaria que realizaron para ser parte del evento, sino que también enfrentaron la incertidumbre de no tener un lugar donde dormir.



A pesar de haber pagado inscripciones que superaban los $2.000.000 para nacionales y 750 dólares para extranjeros, el alojamiento en el Hotel Estelar en Santa Marta no estaba garantizado, lo que dejó a muchos en la calle y en una situación desesperada.

La responsable de la estafa



La mente maestra detrás de esta estafa es María Paula Gómez Durán, quien operó bajo la identidad falsa de Alejandra Espriella. La estafa, que involucra miles de dólares en cupos para el evento, gastos de hospedaje y patrocinios, asciende a una cifra que supera los 300 mil dólares.



María Paula Gómez Durán, no es ajena a actividades delictivas. Su historial, que se remonta a denuncias por estafas y extorsiones desde el año 2006, lo cual revela una trayectoria marcada por la manipulación y el engaño en diferentes ciudades de Colombia.



EL TIEMPO descubrió que Gómez Durán es originaria de Bucaramanga pero había residido en Santa Marta durante más de un año, donde estableció un negocio de organización y alquiler de elementos para eventos. Días antes de la convención, cerró su establecimiento y se mudó, dejando atrás una cadena de decepción e impotencia.



En este caso utilizó incluso la figura de su hija menor, a quien envió al hotel Estelar para mantener la fachada recibiendo a los alumnos e instructores y tomándose fotografías de registro.

La defensa de la organizadora del evento

En un intento de defenderse, María Paula Gómez Durán se pronunció a través de la cuenta de Instagram de Cute Balloons (@Cuteballoons_oficial), argumentando que está siendo amenazada y afirmando que cumplirá con los compromisos financieros pendientes.



Afirmó que la situación que enfrenta es “terrible” y que su vida y la de su familia están en peligro.



“Hago responsable a @guildosaravia_agboficial @acboficial por mi seguridad y mi vida que es quien está rotando en redes sociales fotos e información. Estoy en contacto con un equipo jurídico que me ayudará a buscar la mejor salida a esta situación”, puntualizó la mujer que desapareció sin dejar pistas de su paradero.



Mientras tantos los extranjeros poco a poco con la ayuda de sus familias y amigos lograron responder por sus gastos en Santa Marta y desde el martes comenzaron a retornar a sus países de origen en medio de la desilusión que les dejó esta amarga experiencia en Santa Marta.

Por Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv