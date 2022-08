Al alegar que “Dios le dijo que lo hiciera” una mujer llegó a un supermercado e intentó llevarse un mercado sin pagar, recitando solamente un versículo de la Biblia.



El extraño caso fue grabado por clientes del establecimiento comercial, que subieron el video a las redes sociales, donde se hizo viral.

La mujer, quien al parecer es cristiana, llegó al mostrador del establecimiento comercial y tras hacer el pedido le confiesa al encargado del lugar que no tiene plata para pagar y es cuando cuenta que estaba en si casa orando y Dios le dijo que fuera al granero y escogiera lo que necesitara: “porque yo te lo voy a dar”, sostuvo ella.



El hombre que ya había empacado no ocultó su sorpresa: “¿Tu no tienes con qué pagar?”, le pregunta y es cuando ella le insiste que él le tiene que entregar el mercado y le cita el versículo de la Biblia Isaías 55:1 “Venid, comprad, sin dinero y sin precio”.



Es cuando el incrédulo tendero le responde, “usted me viene a decir a mí que Dios le dijo que viniera a comprar su comida gratis”, y retira la bolsa donde estaba empacada el mercado del mostrador.



La mujer le cuenta al encargado de la tienda que es madre soltera, que tiene hijos que desde hace un día no comen y que no tiene un peso para comprar alimento. Y vuelve a insistir en que estaba en su casa orando cuando una revelación le dijo que fuera a la tienda y tomara lo que necesitara.



El cajero le recomendó que consiguiera trabajo, mientras que otras personas que eran testigo del caso le pedían a la mujer que pagara el mercado.



Quizás las oraciones fueron escuchadas, pues de la fila salió un cliente que al parecer se compadeció de la angustia de la mujer y decidió pagar la cuenta. “El Señor es poderoso”, fue la reacción de ella, al recibir el mercado y salir de la tienda.

