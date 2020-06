Así celebró sus 112 años la mujer más longeva de Colombia

Este miércoles 24 de junio, Juana Bautista Aritama de Fuentes llegó a sus 112 años de vida. Por primera vez en mucho tiempo, a raíz de la pandemia, su familia no pudo reunirse para homenajearla con una celebración de cumpleaños.



Sus hijos y varios de sus nietos, bisnietos y tataranietos, entonces habían decidido organizarle una fiesta virtual para poderla ver y expresarle su amor y agradecimiento. Esa opción tampoco fue posible por la suspensión de la energía que se registró en gran parte del Caribe.

De todos modos, su hija Rosario Rovira y nietas que viven en la misma vivienda, se propusieron que esta fecha especial no pasara desapercibida y le organizaron un pequeño festejo con decoración y torta que la hicieron muy feliz.



Juana Aritama vive en el corregimiento de Gaira de Santa Marta y es la ciudadana más longeva de Colombia. Goza de un buen estado de salud y se conserva todavía lúcida.

Testigo de varias pandemias

En su más de un centenar de años ha sido testigo de pandemias como la peste bubónica o 'peste negra', que sorprendió al Caribe colombiano entre los años 1913 y 1914. También vivió la gripe española que en el año 1918 hizo estragos en Colombia. Ella estuvo presente cuando se registraron la gripa Aviar del 2003 y la nueva gripa porcina del 2009.



Pero quizás la que más le ha afectado a Juana es la del Covid-19, porque hace casi tres meses se mantiene alejada de sus seres queridos y amigos que permanente la visitaban.

Juana Bautista Aritama de Fuentes llegó a sus 112. Foto: Archivo particular

Su nieta Sugey Rovira dice que ella no entiende mucho lo que está pasando, lo que si pregunta constantemente es porque ya nadie la visita.



“Siempre ha sido muy social y alegre, por eso extraña no poder ver y escuchar a sus hijos, amigos y vecinos”, comenta Sugey, quien le explica que en la calle hay un virus y que por recomendación de los médicos no se puede salir.



La longeva es muy creyente de Dios, así que pese a sus años, pide siempre que la lleven a la misa de los domingos. Ahora que debe permanecer en casa, no se pierde las eucaristías en la televisión y antes de dormir hace sus oraciones pidiendo que estos tiempos difíciles pasen y que todo vuelva a la normalidad.

Una vida saludable y alegre

Cuando la sienten triste, Sugey y su hermana Nancy, hacen lo que sea por alegrarle el rato. Ambas consideran que una de las razones para que su bisabuela se mantenga en pie y con fuerzas para seguir viviendo es dándole amor y todos los cuidados.



Adicionalmente, aseguran que Juana Aritama aunque tuvo una vida alegre y disfrutaba de las fiestas, nunca fumó ni consumió bebidas embriagantes.



Juana es hija de Domingo Aritama y Teodora Alandete; tuvo 6 hijos, de los cuales 4 le sobreviven: Tranquilina, Olga, Silfredo y Rosario.



Tiene 41 nietos, 94 bisnietos, 52 tataranietos y dos choznos. Se ganó la vida vendiendo frutas en el mercado público de Santa Marta y posteriormente trabajó hasta los 84 años en un restaurante de El Rodadero.



En su cuarto guarda celosamente el anillo de matrimonio y una fotografía de José Fuentes, quien fue el amor de su vida.



Juana en ocasiones dura hasta dos días sin dormir, cuando eso sucede permanece en su cuarto en silencio, pero cuando logra conciliar el sueño, despierta animada queriendo hablar con todos y con ganas de permanecer al lado de los suyos un par de años más.

ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

SANTA MARTA

@rogeruv