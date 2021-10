Comunidad de La Mojana ve imposible tapar el dique de 'Cara de Gato'

El líder social de Guaranda (Sucre), en la subregión de La Mojana, Eduardo Arce, sostiene que es imposible cerrar la abertura ocasionada por el río Cauca en el sitio conocido como ‘Cara de Gato’ y que todo lo que se haga en el lugar será infructuoso.



“Es humanamente imposible tapar el chorro, porque los meses de octubre y noviembre es el pico de la creciente del río Cauca y esos $ 20.000 millones que se invierten en los trabajos se van a perder, se los están tirando al río”, dijo.



​Propuso que paren los trabajos que se vienen ejecutando en el lugar por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y que los recursos que se invierten sean utilizados para favorecer a las comunidades.



“Propongo que se utilicen $ 15.000 millones para indemnizar a las familias afectadas con las inundaciones y, con los otros $ 5.000 millones, entre los meses de enero y marzo tapan la ruptura”, explica.



En el lugar de ‘Cara de Gato’ se presenta una abertura de 450 metros ocasionada por la fuerza del río, lo que produjo que toda la zona rural de Majagual y Sucre (Sucre), además de poblaciones del San Jorge, en Caimito, San Benito Abad y San Marcos se inundaran.

El río seguirá creciendo

Hasta el momento, los trabajos que ejecutan funcionarios de la Unidad de Gestión van en 160 metros, de acuerdo con el informe de su director Eduardo José González.



“Ahorita hace poco se presentaron bajos niveles, pero eso se debe a la misma dinámica del río, no por efecto del taponamiento. El río va a crecer ahora en octubre, en noviembre y bajando, dependiendo de cómo se desarrollen las lluvias en el país”, manifestó.



Precisó que los trabajos de taponamiento en el río se podrían terminar en marzo de 2022.



“No voy a decir que se van a robar esos $ 20.000 millones, pero sí se van a perder, porque eso es echárselos al río. Ya las cabeceras que han hecho, el río llegó y rompió más arriba, dejando eso convertido en una isla, con tendencia a desaparecer”.

“Hay que entender también la posición del Gobierno, porque si no estuvieran haciendo nada, les cayeran encima y esto es palo porque bogas y palo porque no bogas, pero sin apasionamiento, eso no lo van a tapar”, afirma.



Junto con otros líderes de la región expresaron, además, que en el lugar hay desniveles muy grandes y no hay nada que detenga el embate de las aguas.

Nueva emergencia

El director de la Unidad de Emergencia del municipio de Majagual, Fidel Serrano Manjarrez, lanzó recientemente una voz de alerta en los sitios conocidos como ‘Punto G’ y ‘Boca del Cura’, ubicados en la parte de debajo de la ‘Boca de Cara de Gato’.



Dijo que en este lugar el río se está socavando, penetrando hasta salir al otro lado de jarillón, lo que ocasionaría las inundaciones a las cabeceras municipales de Majagual y Sucre (Sucre), tal como ocurrió en el año 2010.



Denunció que en el sector se puede presentar un nuevo ‘Cara de Gato’, que en la actualidad deja más de 80.000 damnificados.



Para este fin de semana, llegará a la región Eduardo José González, director nacional de la Unidad de Riesgos y Desastres, con el objetivo de tomar nuevas decisiones con respecto al tema.

Señalan los alcaldes de la zona y miembros de la comunidad que, por lo pronto, había que esperar hasta mediados de noviembre para saber si definitivamente se tapaba la ruptura ocasionada por el río, o había que esperar hasta el próximo año.



Adicionalmente, esperan el desembolso de los recursos para que se inicien los trabajos estructurales con la construcción del Dique Direccional con las 33 compuertas hidráulicas, con lo que se pretende solucionar las inundaciones en La Mojana y El San Jorge.



Francisco Javier Barrios

Para EL TIEMPO

Sincelejo

