Una nueva ‘pata le sale al gato’ en Cara de Gato (Sucre), en la subregión de La Mojana, donde ahora los trabajos de dragado, en lugar de darle solución al problema de inundaciones, están aumentando la emergencia.



Así lo han denunciado los líderes de esta región de Sucre, en especial Arcesio Paredes, quien supervisa constantemente los trabajos de dragado que se ejecutan frente al sector.

“Es preocupante la situación que se está viviendo en el sector de Cara de Gato, toda vez que las dragas y la maquinaria amarilla que realizan la remoción del lodo están haciendo unos efectos secundarios adversos a lo que se requiere en la región”, afirma Arcesio Paredes.



El líder social explica que las máquinas están trabajando y todo el material que sacan cae al río, el cual es arrastrado hacia la parte baja de su caudal.

Aumenta la sedimentación

“Esto hace que vayan aumentando las lomas en el río Cauca, tapando su caudal natural vertiendo sus aguas directamente hacia el rompedero de Cara de Gato. Es decir, al día de hoy pasa mayor cantidad de agua por este lugar aumentando las inundaciones”, señala el líder de la región.



Precisó que las corrientes del río van en dirección a las cabeceras municipales de San Jacinto del Cauca, en el sur de Bolívar, y Guaranda, a raíz de la sedimentación, lo que con anterioridad no se estaba presentando.



“El sufrimiento de los habitantes de la región va en aumento porque las inundaciones también van en incremento. Le solicitamos al Gobierno Nacional que no dejen solos estos trabajos, ya que no hay quien dirija la labor de las dragas, alguien que responda por lo que se hace en el lugar”, expresó.



La draga al servicio del cierre

Pidieron que coloquen la draga al servicio del cierre de la bocatoma en el sector, para que la labor se convierta en una solución y no en un problema.



“Esta es una solicitud general de las comunidades, pero te repito que haya alguien que dirija los trabajos en el lugar”, anotó Arcesio Paredes.



Informó que se está también a la espera de la presencia de los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, quienes se comprometieron a reunirse con los líderes de la región.



Contaron que, en la actualidad, los damnificados se ubican en improvisadas carpas sobre las vías principales para no ser arrastrados por las corrientes del río Cauca.



Las inundaciones abarcan todas las zonas rurales de Guaranda, Majagual, Sucre (Sucre) en la subregión Mojana, además de la Villa de San Benito Abad, Caimito, San Marcos y la Unión en el San Jorge.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

