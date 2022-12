Los líderes sociales, campesinos, productores y ganaderos de la subregión Mojana no le creen al director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos sobre los anuncios de cierre de la ruptura en Cara de Gato y, por el contrario, dicen que esa misión "está en el limbo".



(Lea también: Inconformismo en La Mojana por atraso en obras de cierre de cara de gato)



Señalan que les ha fallado una y otra vez y las promesas se han quedado como un saludo a la bandera.

Se dijo que el 15 de diciembre se iniciaban las obras de cierre y no cumplieron FACEBOOK

TWITTER

“El acuerdo que se hizo en Montería, con un documento firmado por representantes del Gobierno Nacional y la comunidad de La Mojana, fue incumplido. Se dijo que el 15 de diciembre se iniciaban las obras de cierre y no cumplieron”, dijo Rodrigo García, líder del sector ganadero.



Señaló que llegaron al lugar funcionarios del Ideam y la Unidad de Riesgos para hacer más estudios de batimetría, cuando lo que hay que iniciar son las obras de cierre antes de que comience a llover nuevamente.



“Nosotros no necesitamos más estudios, ya todo está dicho, necesitamos que se cierre ese chorro para que cesen las inundaciones y hay que aprovechar que el río Cauca ha bajado su nivel”, indicó.

Una nueva reunión de socialización

En el municipio de San Marcos, se hizo una nueva reunión para socializar el resultado de los estudios de batimetría y la comunidad esperaba que se informara sobre el día del inicio de las obras de mitigación.



“No nos contentemos, veo mucha descoordinación entre los funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, del Ideam y los ingenieros del Ejército de Colombia. El director Javier Pava dice una cosa, los profesional dicen otra. Por eso dudo del anuncio del comienzo de los trabajos en la primera semana de enero”, dijo Aníbal Hanna, productor de arroz y líder de la región de Ayapel, en Córdoba.



Agregó: “Ojalá, Dios quiera que sí y se haya sentido la presión de las comunidades que anunciaron irse a la protesta sobre las vías y a lo mejor se vea obligado, pero yo dudo de eso”.



“No mostraron un cronograma de trabajo, no tienen maquinaria tal como lo dijo el ingeniero y menos que les hayan autorizado contratarla y se lavan las manos el uno con el otro, En conclusión, el director de la Unidad de Riesgos, Javier Pava, está jugando con nosotros”, manifestó Hanna.

No es justo lo que están haciendo con la región, con los campesinos afectados, que están en la miseria FACEBOOK

TWITTER

Señaló que esperarán la primera semana de enero de 2023 y en caso de que no se inicien los trabajos tomar la decisión de comenzar los trabajos de cierre por cuenta propia y, si el Gobierno no lo permite, iniciar el paro nacional.



La misma sensación de impotencia y desazón la mostraron y manifestaron los demás líderes asistentes a la reunión con el Gobierno Nacional en San Marcos.



“Muy triste con el Gobierno Nacional en cabeza del señor Javier Pava, porque sentimos nosotros los mojaneros damnificados con el invierno y las inundaciones, que lo que hacen es dilatar el proceso del cierre de Cara de Gato. Creo que no es justo lo que están haciendo con la región, con los campesinos afectados, que están en la miseria y el deseo de trabajar”, dijo el arrocero Oney Hernández.



(Además: Se acaba el año y en Sucre se podrían embolatar $ 1.8 billones para La Mojana)



Así, uno tras otro, los arroceros, ganaderos y campesinos indicaron que esperaban el anuncio del día exacto del cierre de la ruptura, pero que las esperanzas se les van desvaneciendo.



“Estamos muy preocupados, la comunidad se nos está saliendo de las manos, ya tenemos hasta temor llegar a las reuniones, porque nos dicen que no les exigimos al Estado como sus representantes y no somos autoridad para exigir nada”, dijo Arnulfo Betancourt, del sector productor.



Por ahora, esperarán hasta la primera semana de enero para entonces tomar una decisión definitiva sobre los pasos a seguir.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias:

- '¿Por qué no pensaste en tu hijo?': pareja de atracador muerto en Barranquilla

- Reconocido compositor vallenato se recupera de un cuadro de depresión

- Video: delincuentes protagonizan asalto de película a una joyería de Cartagena