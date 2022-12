Los habitantes de la subregión de La Mojana en Sucre esperan desde el pasado 15 de diciembre a los ingenieros con maquinaria para comenzar a cerrar la ruptura en el sector de cara de gato; pero quienes llegaron fueron funcionarios para iniciar un nuevo estudio de batimetría.



“La Mojana no necesita de más estudios de batimetría, ni de otra índole, lo que se necesita es comenzar a tapar el chorro que ha ocasionado las inundaciones antes de que se vaya el verano, hay que aprovechar este momento que nos ofrece la naturaleza”, ha manifestado el líder social Jaime Camacho, conocedor de la situación que se vive en la región.



Para habitates de la zona, presencia de comisión en cara de gato para mirar el nivel del río es 'pañito de agua tibia'

Se mete navidad y año nuevo, lo que quiere decir que ahora no se hará nada ahí y de seguro llegarán hasta el mes de febrero

La opinión de Jaime Camacho es la misma de tantos líderes de La Mojana y El San Jorge, además de habitantes, campesinos y ganaderos de esta zona de Sucre, quienes dicen que llevan años de sufrir con las inundaciones, pero en especial, durante el más recientemente año y medio en forma continua.



“Hoy hay caras muy tristes en la región de cara de gato entre los campesinos habitantes del sector, porque no hay una explicación clara, concisa de cuando se van a iniciar las obras de cierre”, dice Camacho.



Pese a que el sol regresó la región sigue en vilo.



“Textualmente dijeron, una semana para el estudio de batimetría, otra semana para autenticar el informe y presentárselo a los ingenieros y discutir lo que se va a hacer. Se mete navidad y año nuevo, lo que quiere decir que ahora no se hará nada ahí y de seguro llegarán hasta el mes de febrero”, dijo el líder Arcesio Paredes.



Para muchos la presencia de una comisión en cara de gato para mirar el nivel del río es un pañito de agua tibia, indicando que el Ideam no tiene nada que hacer en el sector, que el gobierno se comprometió con colocar la maquinaria en el sitio y no lo hizo.



“Cara de gato se cierra con moto sierra, con la gente de la región, que somos quienes sabemos como se tapa un rompedero. Que no se nos vaya a pasar el verano de preámbulo en preámbulo, que no se nos venga la creciente y el invierno antes de tiempo y nos coja con ese chorro abierto”, señala Jaime Camacho.

Comunidad iniciará el cierre

El desespero de las comunidades por el cierre de cara de gato por la situación adversa que han padecido con las inundaciones, los ha llevado a anunciar que iniciarán el cierre de la ruptura en forma artesanal con los mismos habitantes de la región.



“Acordamos que vamos a tapar cara de gato nosotros con los recursos que se recogieron con la rifa que se hizo. Son 400 millones de pesos, la líder Inés Arraut donará la madera para colocar en el sitio, poner el material y costales con la draga comenzando entre el 2 y 3 de enero”, informó Aníbal Hanna, productor y ganadero de la zona de Ayapel, en Córdoba.



La idea fue acogida por los habitantes de La Mojana y las obras la iniciarán por cuenta y riesgo, porque están convencidos que el Gobierno Nacional no ejecutará los trabajos de cierre.



“El Gobierno no cerrará a cara de gato, el mismo Presidente lo dijo en campaña que esta es una región anfibia y había que acostumbrarse a vivir con el agua, lo que daba a entender que no había ninguna intención de hacer una obra en el lugar”, dijo el ganadero Darinel Regino.



Por ahora la decisión es cerrar a cara de gato sin la participación del Gobierno Nacional, con la posibilidad de pensar nuevamente en iniciar un paro en la región.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo