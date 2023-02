Ante el clamor de los mandatarios en la subregión de La Mojana, en cabeza del gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, quien ha criticado con vehemencia las acciones del Gobierno Nacional para dar solución a las inundaciones en esta zona del país, el gerente del Fondo de Adaptación y director de la UNGRD, Javier Pava, insistió que no levantarán más obras en la zona, pues ya se diseñó todo un plan para dar solución a esta problemática de cada año.

El gobernador de uno de los cuatro departamentos que componen esta región ha insistido en señalar que el Gobierno Nacional ha dado evasivas con la maquinaria y la comida, pues las ayudas han sido insuficientes.



“Hoy el señor Pava anuncia que no va a cerrar Cara de Gato, porque no vive allá debajo del agua como vive la gente en La Mojana”, dijo Espinosa.



El mandatario aseguró que se pondrá en contacto con los otros gobernadores de esta subregión para resolver la situación.



Mientras tanto, Pava sostiene que desde el Gobierno Nacional se contempla un plan para crear áreas de amortiguación de crecientes y reubicación de las familias de las zonas más afectadas.



Pava explica en qué consiste esta otra alternativa en la que ya se empezó a trabajar, además, señala, más obras solo beneficiarían a los contratistas de estas obras que no ofrecen solución en el largo plazo.





Intervención a La Mojana Foto: UNGRD

¿Qué le responde al llamado del gobernador de Sucre?

Las soluciones a los problemas dependen del enfoque político y el enfoque político depende de usted dónde va a colocar el interés. Si el interés es el tema del mercado o si es realmente por la población. El tema del mercado, pues está enfocado esencialmente en buscar soluciones que están basadas en obras, que es lo que el mercado ofrece: soluciones de obras. Entonces, para un problema como las inundaciones hay mil alternativas, diques, jarillones, muros y eso no es lo que queremos.

¿Pero qué hacer ante las inundaciones?

Es que se deben mirar las alternativas, mirar si eso va a permitir resolver el problema definitivamente en función de la familias, o si sencillamente me va a permitir mantener un negocio, hay unas obras que lo que hacen es que siga usted necesariamente dependiendo de esa obra, en los temas de riesgo estas obras que se construyen se deben seguir contratando para que se mantengan, se volvió un tema de negocio.



Generalmente en esos jarillones que hicieron nunca tienen una durabilidad porque el río tiene unas dinámicas naturales y siempre los va a destruir; de hecho, cuando contrata unas obras para protección de orillas, normalmente las aseguradoras las cubren por dos años. Son los mejores negocios porque son de poca durabilidad y exigen que se tengan que estar contratando.



Esa es la lógica perversa que se ha hecho en el tema de La Mojana, soluciones siempre basadas en eso, entonces lleva a que históricamente se gaste plata, plata y plata –la Contraloría habla de una inversión de 3.4 billones de pesos en los últimos años– pero al final la situación de las familias sigue siendo la misma.



¿Qué otra alternativa se ofrece?

Nosotros estamos planteando, en el gobierno del cambio, ordenar el territorio alrededor del agua. Eso significa que realmente el río vuelva a ocupar el espacio que tenía. ¿Cómo logra hacerlo si el río está en medio de unos jarillones? Está enjaulado, si esto se acaba, el río vuelve a ser natural. Las inundaciones son normales, son parte de la dinámica propia del río.



Estos jarillones se volvieron una oportunidad para muchos finqueros de aumentar sus extensiones de tierra, pero cada vez el río crece más y se debe subir más el dique, pero a medida que crece el dique también crece la trampa.



La comunidad se unió para iniciar las obras por su cuenta. Foto: Álex Angulo

Existen unos sitios del jarillón que se conocen como rompederos, sitios que tienen alta vulnerabilidad cuando el río entra con fuerza, en La Mojana hay 33 de estos puntos, los primeros son los rompederos de Santa Ana, Nuevo Mundo y Cara de Gato. ¿Cuál es la solución típica? Hagamos una obra para que tapar el boquete. Pero la Unidad ya invirtió ahí 40.000 millones de pesos, y a la obra en Cara de Gato se la llevó el río, entonces nosotros hoy decimos que lo que hay que hacer es a suavizar la curva.

¿En qué consiste?

En lugar de tapar ese boquete, vamos a dejarlo como un vertedero con una compuerta para que siga entrando el agua. El gobierno pasado escogió siete de los 33 rompederos y dijeron “vamos a hacer acá unos vertederos, unas compuertas, y que por arriba entre por unos caños, para que lleguen a la laguna de Ayapel”, pero cuando nosotros revisamos, resulta que si dejamos que el agua entre por esos vertederos, cuando viene el río con excesos no va a ser suficiente.



El río normalmente lleva en promedio unos 600 metros cúbicos por segundo, pero cuando viene crecido, con mucho material, trae unos 2.000.



¿Y cómo solucionarían esta situación?

Lo que nosotros estamos diciendo es que vamos a hacer unas zonas de inundación. En este punto de Cara de Gato, Santa Ana y Nuevo Mundo se va a disponer de unas zonas de inundaciones controladas, que reciban un 20 por ciento cada una, esto permitirá que el río no desborde ni inunde a las familias que viven aquí.



Javier Pava, director de la UNGRD. Foto: Cortesía: Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres

¿Y las familias a dónde se moverán?

En estas tres zonas hay 20.000 familias. En la primera fase vamo9s a reubicar a 9.800; en total hablamos de unas 37.000 familias que son afectadas en esta subregión. Ya hemos visto unas fincas aledañas que el Gobierno Nacional va a comprar dentro de su plan de reforma agraria para que estas familias puedan ser reasentadas.

¿Ya eso está hablado?

En la Unidad disponemos de 210.000 millones de pesos para la compra de esas fincas. Con esta compra, la Agencia Nacional de Tierras inicia la parcelación y la Agencia de Desarrollo Rural, junto al Fondo de Prevención, hacen el acompañamiento para que las familias tengan su tierra y sus proyectos productivos.



¿Ha hablado directamente con el gobernador de Sucre?

Lo primero para decirle al gobernador es que está equivocado en acompañar una solución que no va a resolver el problema. Ya la Unidad perdió 40.000 millones intentando hacerlo con una estructura gigante, robusta, y se la llevó. Eso es tiempo perdido, pero sobre todo, es engañar a la comunidad con algo que no va a funcionar.



Nosotros estamos de acuerdo con vincular a las comunidades, pero en soluciones que sean viables, ahí no hay una solución, por eso nosotros lo que vamos a hacer es la obra de la desviación del río por el Canal de la Esperanza, que si nos garantizaría que el río cambie de curso y abandone la entrada a Cara de Gato.



Estamos de acuerdo con arreglar la situación en La Mojana, en eso coincidimos, pero lo que no estamos de acuerdo es la solución que está planteando, ¿por qué? Porque efectiva no es.



Dragas para trabajos en la Mojana Foto: UNGRD

¿Pero se piensa hablar con él, o con todos los mandatarios involucrados?

Acá hay una situación, es que la apuesta del gobernador de Sucre es el tema del cierre del boquete, la solución a la que también le apuestan los otros gobernadores, que es la solución que estaba en el Conpes del gobierno anterior, pero nosotros como Unidad y autoridad en esto, vamos a buscar otras soluciones, como la que tenemos.

Pero en el plazo a corto plazo se podría atender con algo…

El gobernador tiene unos intereses de mantener esta solución y mantener esto porque efectivamente esto no va a cambiar la lógica. Los que ganan con obras en La Mojana son los contratistas.



El muro vuelve esto un negocio, porque el contratista volverá a hacer otro muro y otro y seguirá reforzando esta idea. Entonces es un tema de depender de obras. Nosotros ofrecemos que las familias tengan unas fincas, ¿quiénes son los ganadores? El señor que va a tener una tierra aquí, una tierra buena que va a estar fértil.



Yo solo quería agregarle al tema lo siguiente: el Conpes que se aprobó antes, y a través de estudios del Fondo de Prevención, fue por 1.8 billones de pesos, de los cuales el Gobierno ponía 1.1 y los gobernadores 500.000 millones. Esta fue gestión del gobernador de Sucre, que antes estuvo en el Ministerio del Interior y en la junta directiva del Fondo, es decir, él conoce el tema.



Nosotros cuando llegamos lo que dijimos fue que queríamos ver alternativas, y la de hacer más obras no es coherente con nuestra apuesta política.



¿Cuándo se empieza con la compra de los predios?

Ahora que se analice lo de las zonas de inundación, que esperamos que alcance un 90 por ciento, empezaremos a mirar el resto.



Tenemos unos 18.000 predios y en eso caben unas 20.000 familias aproximadamente, para esto nosotros tenemos hoy 210.000 millones, para la compra de las tierras. Ahora en el Fondo de Adaptación ya estamos en el diseño de esta estructura de control de Cara de Gato que permita que esto se empieza a manejar.



Campesinos de la Mojana bloquearon vía nacional. Foto: archivo particular

En 20 días esperamos terminar acá el canal del desvío del Cauca por el Canal de la Esperanza, en ese mismo periodo esperamos ir con el Presidente al ofrecimiento de una de estas fincas a las familias. Hoy estamos mostrando una alternativa que reemplaza los jarillones.

El gobernador también dice que no ha habido atención a los damnificados…

A las 37.000 familias afectadas se les han entregado kits de ayuda. También establecimos 47 ollas comunitarias para atender a 4.700 familias con dos comidas y hemos entregado 36.000 millones de pesos en subvenciones a agricultores y ganaderos afectados.



Además, las familias están recibiendo 500.000 pesos. Eso es lo que estamos haciendo.



MIGUEL ÁNGEL ESPINOSA BORRERO

Redactor de EL TIEMPO

En Twitter: @Leugim40