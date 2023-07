Las comunidades de la subregión La Mojana ya perdieron la cuenta de las veces que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ha prometido cerrar la ruptura en Cara de Gato y acabar con las inundaciones en la región.



Pese a que al inicio de este Gobierno el Presidente Gustavo Petro había propuesto reubicaciones a las comunidades y advirtió que ese boquete no tenía arreglo, porque las aguas buscarían siempre su curso natural inundando amplias zonas, los directores de la UNGRD prometen, contratan empresas para que hagan los trabajos de cierre, invierten miles de millones de pesos y ese ‘monstruo’ llamado Cara de Gato permanece con su ‘boca’ abierta vertiendo agua a corregimientos y veredas.



Las empresas que han intervenido el boquete

Zona afectada por las lluvias y la erosión del río. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

Ahí se perdieron miles de millones de pesos, porque el río continuó su marcha hacia las comunidades y las inundaciones ocasionaron un desastre de grandes proporciones FACEBOOK

“Los dineros se van como agua entre las manos, es tirar millones de pesos al río sin ningún control, porque los trabajos nunca sirven, las empresas contratadas no pueden con las obras y al final no pasa nada, no hay ningún responsable”, han manifestado los líderes de la zona.



Las más recientes empresas contratadas para solucionar el problema en Cara de Gato fueron:



La empresa ‘Diazgranados Guerra’ que estuvo a punto de cumplir con su objetivo al colocar megabolsas en el boquete, pero al final la fuerza del río tiró todo por la borda y el trabajo se perdió.



“Ahí se perdieron miles de millones de pesos, porque el río continuó su marcha hacia las comunidades y las inundaciones ocasionaron un desastre de grandes proporciones”, indicaron.



Posteriormente se contrató a la empresa Khalela, entidad que llegó a la región en medio de la más grande expectativa, porque las máquinas que llevaron, dos pequeñas dragas, tenían una experiencia de 70 y 80 años, probadas con éxito en más de 35 países.



La verdad fue otra. Se trataba de dragas de bajo poder que terminaron siendo llamadas por la comunidad como ‘pajaritas’ y hasta de ‘cucarachas’.



Los habitantes de la región las rechazaron y al final terminaron ganándose más de 5 mil millones de pesos.



“El Gobierno Nacional lo que busca son soluciones definitivas, por eso trabajaremos en devolverle el caudal al río. Desde el año pasado que construyeron el Canal de la Esperanza fue una alternativa, se comenzó a sedimentar la entrada y bajaron los niveles del río y si ampliamos ese desvío, el boquete de Cara de Gato se va a cerrar solo”, dijo en su momento el director de la UNGRD Javier Pava.



El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa Oliver, le dijo que pararan las máquinas, porque no servían y le estaban haciendo un daño a la región.



“Es una ‘pajarita’ montada sobre un planchón que sirve para limpiar caños y arroyos, pero no para hacer el Canal de la Esperanza, ni cerrar a cara de gato”, dijo el gobernador.

Dos nuevas dragas y más promesas

Inundaciones en La Mojana Foto: archivo particular

Los trabajos van de tumbo en tumbo, no avanzan, las dragas trabajan varios días, luego paran, se dañan y en 600 horas de trabajo, solamente han cerrado 130 metros. Así no se cierra a cara de gato FACEBOOK

Los gobernadores de Sucre y Bolívar, de la mano con los líderes de la región, contrataron dos nuevas dragas con la empresa ‘Rectificadora del Cauca’ y una vez más se inició el cierre en Cara de Gato.



“Los trabajos van de tumbo en tumbo, no avanzan, las dragas trabajan varios días, luego paran, se dañan y en 600 horas de trabajo, solamente han cerrado 130 metros. Así no se cierra a Cara de Gato”, señala la comunidad.



Ahora llegó a la región el nuevo director de la UNGRD, Olmedo López y con él más promesas para cerrar el boque de cara de gato.



“Hablo de una intervención integral, de quitarle fuerza al río en el invierno y entregarle agua en verano con un recurso que está en la entidad asignado al Canal de la Esperanza y en ese sitio hacer la intervención completa de Cara de Gato. Si ustedes no quieren eso, sino que se cierre Cara de Gato, yo les hago eso”, dijo ayer Olmedo López a las comunidades.

El agua del río Cauca continúa ingresando

por la ruptura hacia los pueblos de La Mojana

Zona aeftada pro la erosión. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

Señaló además que intervendrán la multinacional Mineros Antioquia para que no siga enviando sedimento aguas abajo.



“Salgo de aquí e inmediatamente doy órdenes a Bogotá para comenzar el proceso e iniciar el proyecto. Parte del material que voy a utilizar para cerrar a Cara de Gato lo voy a sacar del Canal de la Esperanza”, prometió.



Falta ahora publicar la convocatoria e iniciar la contratación de las obras, lo que tendría una duración de un mes aproximadamente.



El gobernador de Sucre, Héctor Espinosa afirmó por su parte que paralelo a lo que haga la UNGRD seguirán trabajando de la mano con la coordinación de la entidad en Bolívar para en cuatro semanas cerrar el flujo de las aguas por cara de gato.



Mientras tanto el agua del río Cauca continúa ingresando por la ruptura hacia los pueblos de La Mojana y las comunidades esperan que por lo menos una de las promesas de cierre se pueda cumplir.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo