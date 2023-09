El Gobierno Petro da un giro con respecto a sus posturas sobre la crisis en la Mojana y anuncia una histórica inversión de 1,23 billones de pesos para la intervención integral de esta región afectada por inundaciones.



La inversión beneficiará a más de 257.000 damnificados por el cambio climático.



Con la billonaria inversión en esta región entre los departamentos de Bolívar, Sucre y Antioquia se busca darle cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2024-2026, que tiene como prioridad el ordenamiento territorial alrededor del agua como eje de transformación.



El anuncio lo realizó el Fondo de Adaptación en las últimas horas, luego de la sesión del Consejo Superior de Política Fiscal (Confis).

El respeto por el agua y sus ciclos

Inundaciones en La Mojana Foto: archivo particular

el respeto por el agua, sus ciclos y los ecosistemas es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible...

“Si se convive con el agua, si se le deja el espacio al agua, si nuestra ingeniería y nuestras maneras de producir y de vivir se adaptan a estar con el agua, el agua no nos va a matar”, había dicho el presidente Gustavo Petro, en Bosconia, Cesar.



De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, el PND la fórmula para intervenir exitosamente esta región será el respeto por el agua, sus ciclos y los ecosistemas. "Es el primer paso hacia la consolidación de un modelo económico y de producción ambientalmente sostenible y que no esté basado en el petróleo ni el carbón”, señaló Olmedo López, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y gerente (e) del Fondo Adaptación.



El Presidente Gustavo Petro, que al inicio de su mandato había señalado que intervenir el boquete de cara de gato podría ser infructuoso porque el agua siempre busca su cauce natural, ahora ha resaltado en distintos escenarios del país la importancia de construir alrededor del agua, como lo señaló en Bosconia, Cesar, en la instalación de un Puesto de Mando Unificado en Bosconia, Cesar, tras una inundación en este municipio.



“Si se convive con el agua, si se le deja el espacio al agua, si nuestra ingeniería y nuestras maneras de producir y de vivir se adaptan a estar con el agua, el agua no nos va a matar. El agua nos va a hacer es vivir, porque sin agua no hay vida”, destacó el presidente Petro en esa ocasión.

Históricamente las comunidades

que habitan La Mojana han sido anfibias

Zona afectada por las lluvias y la erosión del río. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

Será el proyecto más importante en materia de ordenamiento territorial alrededor del agua, que aliviará a más de 257.000 damnificados

"Gracias a Dios el gobierno puso el foco en nuestras región para la limpieza de caños, ciénagas e intervenir a fondo el río Cauca, es un respiro para nuestra gente", dijo José Riaño, campesino de la región.



Históricamente las comunidades que habitan La Mojana han sido anfibias que vivían a orillas de los ríos y con sistemas especiales de cultivos que les permitían sobreponerse a las épocas de invierno.



"Con esta inversión se busca recuperar las dinámicas hídricas de los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena que han afectado históricamente a la población y el ecosistema que habita en la región, así como la protección de cascos urbanos y agua resiliente al Cambio Climático", señaló Olmedo López.



“Será el proyecto más importante en materia de ordenamiento territorial alrededor del agua, que aliviará a más de 257.000 damnificados por el cambio climático, y le devolverá el espacio que se le ha quitado al agua", dijo López.

