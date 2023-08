La Unidad Nacional de Gestión de Riesgos destinó 63 mil millones de pesos para concluir los trabajos de cierre en el sector de cara de gato, en la subregión Mojana y evitar que poblaciones de cuatro departamentos sigan afectándose con las corrientes del río Cauca.



Las comunidades ubicadas en las zonas aledañas al recorrido que hace el río Cauca desde que penetra por la ruptura localizada en jurisdicción de San Jacinto del Cauca, en el Sur de Bolívar cumplieron dos años de estar inundados.

Trabajos en cara de gato

Mojana Sucreña Foto: Cortesía Ferney Jerez

Son poblaciones que pertenecen a los departamentos de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia que enfrentan la emergencia con todas las necesidades que implica permanece bajo las aguas durante tanto tiempo.



“Mientras no se cierre el chorro de cara de gato, los habitantes de las zonas rurales de Sucre (Sucre), Majagual, Guaranda, San Benito Abad, San Marcos y Caimito permaneceremos damnificados, sin poder cultivar, mantener nuestros animales y ganar un sustento para alimentar a las familias”, expresan los habitantes de la región.



Desde que comenzó la tragedia en el sector de cara de gato, al penetrar con toda su fuerza el río Cauca, son varios los frentes de trabajo que se han iniciado para darle solución a la problemática y hasta el momento no se ha podido lograr.



“Siempre la fuerza del río afecta el avance de las obras, en otras ocasiones no se han conseguido los recursos y las inundaciones continúan dejando familias perjudicadas”, dice Arcesio Paredes, líder social de la región.



Explica que la misma comunidad con el apoyo de finqueros, cultivadores, productores, ganaderos, empresas privadas y entidades generosas han aportado recursos para no bajar los brazos en el objetivo de cerrar el boquete.



Más recientemente los gobernadores de Sucre, Bolívar y Córdoba apoyaron a las comunidades con recursos que han permitido un avance importante en el cierre de cara de gato, con la contratación de dragas y maquinarias.

Apoyo de la UNGRD

Con la llegada de Olmedo López a la dirección de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, se trazaron nuevos planes de trabajo en cara de gato y se acordaron apoyos decididos para el cierre definitivo de la ruptura.



“Se está aprovechando además el verano que hay en la región, la disminución del caudal del río Cauca y los trabajos van avanzando”, ha manifestado también Arnulfo Betancourt, líder del sector ganadero.



Es así como se envió al punto afectado al ingeniero Yacir Ramírez y en una reunión con la Alianza Comunal Mojana se hicieron los anuncios sobre los apoyos definitivos.

Los anuncios son:

1. El cierre de cara de gato a la mayor brevedad posible, con la apropiación de recursos por 63 mil millones d pesos.



2. La rehabilitación de la vía destruida por el río Cauca.



3. La ejecución de obras complementarias que garanticen el no rompimiento del río por el sector de cara de gato.



4. Tener en cuenta el aporte de la experiencia de personas de la comunidad y profesionales que han vivido situaciones similares en épocas pasadas.



5. Utilizar mano de obra calificada y no calificada de la región.



6. Inspeccionar aguas abajo los demás puntos de riesgo de desbordamiento con el acompañamiento de la UNGRD, con el fin de gestionar recursos adicionales para su debido reforzamiento.



7. Profundizar sobre la atención integral de La Mojana, en una mesa de trabajo intersectorial con ministerios, entidades del orden nacional y sector privado, en coordinación con la Alianza Comunal Mojana, el día 17 de agosto del año en curso.

El líder social de la región de Nechí en Antioquia, Jaime Camacho manifestó que el punto principal es cerrar el flujo de agua que ingresa La Mojana y después realizar todas las obras complementarias.



“Todo el empeño toda la tenacidad en este propósito y lógico después las demás obras complementarias”, dijo.



Los líderes de la región solicitaron que se busquen los mecanismos para suspender con prontitud el ingreso de las aguas envenenadas con mercurio que bajan por el río Cauca, dese el sector de Mineros Antioquia.



“Son aguas que han acabado con todos los seres vivos de nuestra región Mojana, con la flora, la fauna y seres humanos, ya que hay un gran porcentaje de personas fallecidas por fallas renales, como consecuencia del consumo de peces y aguas afectada con la contaminación”, expresó el líder Arnulfo Betancourt.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo