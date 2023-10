'La Mojana es la teta de 4 contratistas que se lucran de esa tragedia', Yolanda Wong

Yolanda Wong, o la china Wong como le dicen sus amigos y cercanos, con afecto, es una abogada cartagenera con una larga experiencia en la función pública. Hoy pone ese extenso recorrido al servicio de los bolivarenses y por ello aspira a la Gobernación.



Comenzó como aprendiz SENA en el desaparecido Seguro Social donde estuvo 17 años. A la vez estudiaba derecho. Esta profesión la llevó a la Función pública donde fue abogada de la Contraloría Distrital de Cartagena. En Bolívar fue secretaria de Minas y Energía, pero nunca ha dejado de ejercer el derecho. Fue directora del Fondo de Pensiones y su cargo más importante fue el de alcaldesa encargada de Cartagena durante 83 días.



En diálogo con EL TIEMPO presentó sobre sus propuestas frente a los problemas del departamento de Bolívar.

El departamento enfrenta un complejo escenario de inseguridad. La situación más preocupante está en sur de Bolívar con enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, amenaza y muerte de líderes, ¿cómo va a combatir la esta compleja situación?

En los primeros 100 días de Gobierno vamos a instalar un PMU en el sur de Bolívar, y vamos a partir desde los índices, porque tenemos fenómenos criminales como el sicariato y la extorsión. Lo que necesita el sur de Bolívar es ampliar los perímetros de operación de las tropas. Para mí la seguridad es clave, porque, si la hay, atrae la inversión y genera confianza en los ciudadanos; por ello es mi prioridad.



Yolanda Wong, candidata a la Gobernación de Bolívar. Foto: Campaña Yolanda Wong

Bolívar tiene cifras en rojo en materia de infraestructura y calidad educativa, ¿Cuál es su propuesta para garantizarle a los estudiantes del departamento condiciones dignas?

Este es un tema que las mafias de Bolívar no quieren que se hable y es un contrato que hicieron, en este cuatrienio, para unos colegios que están siniestrados y no fueron terminados. Megacolegios que hoy no están al servicio, como es el caso de Villanueva, San Cristóbal, donde hay pico y placa para que los estudiantes puedan recibir clase. Vamos a revisar esos contratos con las aseguradoras, pero vamos a habilitar esos colegios para que cumplan con su función. Hay que conectar a la educación media con las vocaciones y perfiles productivos de las regiones como la agricultura y la industria.



¿Cómo va a proteger y a mejorar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) para los niños de Bolívar?

La única que funcionaría pública que combatió a los sinvergüenzas que se estaban enriqueciendo con la alimentación de los niños de Cartagena fui yo. Fue Yolanda Wong quien se llevó el PAE para la bolsa mercantil donde hoy tenemos una victoria. Nunca más se han podido salirse de la bolsa mercantil que exige estándares altos de calidad y solvencia por parte del contratista, y así lo vamos a replicar en Bolívar. Y los sinvergüenzas contratistas que se robaban la comida de los niños para financiar campaña no tendrán cabida en mi administración.



El programa beneficia a estudiantes de todo el país. Foto: Gobernación

En su recorrido de campaña por las regiones ¿cómo encontró las carreteras en Bolívar?

Nos preocupa la vía Simití- Morales, que ha sido siniestrada y podríamos estar ante el robo del siglo en Bolívar. Las imágenes son tristes, además de la devastación ambiental.



Hay municipios en el departamento que durante años han tenido contratos de acueducto que no empiezan a operar o están a medias, ¿cuál es su lectura a esta situación?

Nos duele lo que ha pasado en estos últimos cuatro años con acueductos y alcantarillados, lo que pasa en Turbaco, por ejemplo, a 25 minutos de Cartagena donde no hay agua, o en Arjona. Vamos a tomar acciones para mejorar esto.



¿Cuál es su posición frente a los peajes de Turbaco y la vía al mar que han generado tanta polémica?

Mi postura ha sido siempre que no podemos afectar la economía de la gente con los peajes. Por eso no van más, esta fue una figura que decayó.

Protesta contra los peajes de Cartagena. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

¿Cómo ve las obras en el Canal del Dique?

Son claves y necesarias para la región, pero es importante que se mire y se atienda a las comunidades que viven a orillas del canal y que van a ser impactadas por el proyecto como Calamar, y hay que impulsar la pesca entre Soplaviento y San Cristóbal.



El Canal del Dique tiene una extensión de 115 kilómetros. Con este proyecto se le dará estabilidad a la actividad agrícola del lugar. Foto: Archivo Particular

¿Cómo manejaría usted la crisis que vive la Mojana por las inundaciones continuas?

La mojana es la teta de 4 contratistas que se lucran de la tragedia de familias bolivarenses, eso lo han tomado para conseguir recursos y hacer campañas políticas y es una de mis prioridades no hacer más mitigaciones que se convierten en dos o tres bultos de arena que se lleva el río y la plata los contratistas.



Zona afectada por las lluvias y la erosión del río. Foto: Cortesía Arcesio Paredes

En un eventual gobierno suyo en Bolívar, ¿cómo va a combatir la explotación sexual en Cartagena?

Estuve 83 días como alcaldesa encargada de Cartagena y combatimos eso flagelos de explotación sexual en jóvenes y niños en el Centro Histórico, Castellana, Bomba del Amparo y el Bosque, en estas zonas además de combatir la prostitución hay que hacer un trabajo social muy enfocado con niñez y juventud. Hoy nos duele ver nuevamente habitantes de calle en zonas que ya habíamos recuperado. Desde la Gobernación lo que hay que hacer es equipo con los alcaldes. Por primera vez Cartagena va a tener una Gobernadora comprometida con la ciudad.

¿Cómo ve hoy las finanzas en el departamento de Bolívar?

Hay que revisar las finanzas del departamento que hoy se encuentran en rojo, debemos revisar todas las aristas administrativas para tener claridad y explicarles a los bolivarenses cómo encontramos el departamento.



Yolanda Wong, candidata a la Gobernación de Bolívar. Foto: Campaña Yolanda Wong

¿Qué es lo primero que le va a pedir al Presidente Petro para su región si gana la Gobernación?

Lo primero que le vamos a pedir al Presidente de la República es que debemos revisar las vías terciarias para que se garantice la competitividad de nuestros campesinos. Nuestra tierra es muy productiva. Y lo otro es trabajar con obras en orillas de los ríos, urgente, para mitigar inundaciones.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas