Dragar en La Mojana es solución para inundaciones, dicen alcaldes de región

Para Marcial Blanco, el alcalde de San Jacinto del Cauca, municipio ubicado en el sur de Bolívar, el dragado es la solución frente a las inundaciones que afectan en la subregión de La Mojana, debido a la ruptura causada por la corriente en el sitio conocido como ‘Cara de Gato’.



El lugar y los trabajos de mitigación que se ejecutan para detener las inundaciones, son punto de polémica por estos días entre varios de los alcaldes de la subregión, en Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia, al igual que en la Unidad de Riesgos.

Se unen también a la controversia, líderes de la región, campesinos, cultivadores y exalcaldes, quienes han atendido emergencias en la región durante otras épocas.



Para varios funcionarios los trabajos no están sirviendo en el punto ‘Cara de Gato’ y la inversión millonaria que se hace se la está llevando el río.



Manuel Cadrazco Salcedo, dirigente de la Villa de San Benito Abad, manifestó que las obras no avanzan y que ahora durante el invierno no es pertinente realizar la obra.



“Agradecemos a la Unidad Nacional de Atención de Riesgos la atención que le ha puesto a la ruptura en ‘Cara de Gato’, pero el tema es que es muy difícil en este momento darle solución”, dijo.

El proceso de dragado

Las críticas de dirigentes y alcaldes en la subregión de La Mojana han llevado a los contratistas que ejecutan los trabajos de cierre en ‘Cara de Gato’, a replantear lo que se está haciendo y cambiar de estrategia.



Indicaron que las obras ahora se llevarán a cabo en la parte posterior de la ruptura y no en la línea de ingreso de las aguas, donde la corriente es muy fuerte y se lleva las megas bolsas colocadas.



Marcial Blanco, el alcalde de San Jacinto del Cauca, uno de los municipios más afectados con las inundaciones por estar en la zona de la abertura, ha manifestado que dragar es la solución.



“Ha sido un trabajo bastante difícil por el tema de lluvias, pero se está trabajando y es lo que queremos. Se acordó que se haga un dragado de una isla que se hizo frente a la ruptura, lo que está llevando el agua directamente a la boca”, añadió.



“Tenemos que demostrar que sí podemos y que hay una alternativa que estamos seguros será parte de la gran solución para esta problemática”, precisó.



Por lo pronto los contratistas siguen trabajando para darle solución al ingreso de las aguas.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

