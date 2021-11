Alcaldes de La Mojana denuncian que se pierde inversión frente a inundación

Una comisión de alcaldes de los municipios afectados por las inundaciones en la subregión de La Mojana, que se debe a la ruptura del sitio conocido como ‘Cara de Gato’, manifestó que los trabajos no avanzan y que los recursos invertidos se están perdiendo.



La vocería la tomó el alcalde de Ayapel (Córdoba), Isidro Vergara Farak, quien estuvo en el lugar después de dos meses de haberse iniciado la emergencia en la región.

“Hoy, con lágrimas en los ojos le digo a Colombia, a Ayapel y a toda La Mojana, que aquí prácticamente se ha perdido todo el trabajo que viene haciendo la Unidad de Gestión de Riesgos en estos dos meses”, sostuvo el mandatario.



“Tienen 20 días para culminar las obras que supuestamente quedaron en entregar en 80 días para salvaguardar a La Mojana y para cerrar la ‘Boca de Cara de Gato’. Esperábamos encontrar avances significativos de protección y hoy tenemos 200 metros más de boca, de la que teníamos cuando la rompió el río Cauca”, agregó.



(Vea: Las costumbres colombianas que son extrañas para los extranjeros)



Recordó que hace 20 días el presidente Iván Duque en Majagual, subrergión de La Mojana, anunció: “los trabajos no sirven. No están haciendo nada. Los trabajos están mal hechos y en lugar de estar tapando tenemos más abertura”.

El aspecto de la obra ha generado preocupación. Foto: Prensa Alcaldía de Ayapel

El mandatario local tomó la vocería y le pidió respuestas a la Unidad de Gestión de Riesgos.



“No me quiero imaginar si esta clase trabajos van a seguir, qué será de los 2.5 billones de pesos que se van a invertir en toda La Mojana para recuperación y la obra definitiva”, expuso.



“Por favor, le suplico al Gobierno nacional de rodillas, son personas las que están pasando hambre, son seres humanos quienes están ‘ahogados’ hasta la cintura y el pecho. Hay que ponerse en los pies de ellos y buscar que las obras se hagan bien y se hagan en el momento justo, no después que las comunidades están sufriendo”, precisó Vergara Farak.



(Lea: Investigan presuntos disparos de militares a dos jóvenes en el Cauca)



Dijo, que desde la Alcaldía de Ayapel no tenía como atender a los damnificados y que lo entregado por el Gobierno nacional, son paños de agua tibia para una población enferma por las aguas, la contaminación y la desnutrición.

La tragedia por las inundaciones además de dejar familias damnificadas, afecta a más de 200 mil hectáreas cultivadas. Foto: cortesía Eduardo Arce

Hay opiniones encontradas

Sobre los trabajos que se hacen en la subregión de La Mojana, las opiniones son encontradas y otros siete alcaldes, de los 11 que hacen parte de la zona afectada respaldaron las obras, indicando que están avanzando.



El director de la Unidad Nacional de Riesgos, Eduardo González, estuvo el sitio de la emergencia el pasado fin de semana, en compañía de los funcionarios.



“Se replantea la zona de cierre para hacerla más hacia atrás y poder culminarla a la mayor brevedad. Es necesario hacer un dragado del otro lado del río donde hay un asentamiento de material y es fundamental hacerlo para continuar con los trabajos”, explicó.



Resaltó la parte técnica de la obra, la experiencia de los contratistas y el resultado que se tiene hasta el momento.



Otros dirigentes de la región piensan, que el dinero invertido en las obras se está perdiendo y que estas deberían continuarse en 2022, cuando pase el invierno.

FRANCISCO JAVIER BARRIOS

Especial para EL TIEMPO

SINCELEJO

