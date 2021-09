Cultivadores de La Mojana quedaron en la ruina por inundaciones

Pequeños y medianos cultivadores de arroz y pancoger, además de medianos ganaderos, quedaron en la ruina total, al perecer bajo las aguas las hectáreas que habían sembrado.



Robiro Díaz, alcalde de Guaranda, el primer municipio que sufrió con las inundaciones, es el encargado de develar todo el drama de los productores en esta zona de Sucre.



“Acá nuestros pequeños productores de arroz, con cultivos de mediano plazo, pequeños ganaderos, medianos productores quedaron en la ruina total. Cultivos que estaban en cosecha, con la maquinaria dentro recolectando el arroz quedaron inhabilitadas con agua arriba de sus llantas”, dice.

Manifiesta, que los campesinos perdieron todo, hasta sus enseres y que ahora esos trabajadores del campo se encuentran recibiendo un poco de ayuda en los albergues construidos para los damnificados.



“Otros se fueron hasta otros corregimientos distantes de la tragedia, donde amigos y vecinos, quienes comenzaron a apoyarlos en este difícil momento que estamos enfrentando”, indica.



Afirma, que los casos de campesinos y cultivadores en general que lo perdieron todo abundan en la subregión Mojana y San Jorge y que da mucha tristeza la situación por la que están pasando.

Labriegos están en la ruina

Wadel Guerra Pérez vive en la zona rural de San Benito Aba y a pesar de estar rodeado de agua no abandona la parcela que un primo hermano le cedió para que cultivara.



"Sembré una hectárea de arroz fino, llamado Cacaíto, fue el que pude conseguir, pero todo se ha perdido. Si iba a recoger 10 bultos, ahora podré recoger solamente 2, el resto está ahogado en el caño”, cuenta.



Por su parte en el sector de Majagual, Misael López perdió 11 hectáreas de arroz.



“Aquí no se puede hacer nada, todo se encuentra ahogado. Los únicos que pierden con esta situación de las inundaciones somos nosotros los campesinos, porque las ayudas del gobierno nacional llegan, pero a nosotros no, nunca vemos ese apoyo”.

“Lo mismo sucede con los animales, se ahogan en medio de tanta agua que nos rodea”, expresa.



Se suman cultivadores que han perdido las maquinarias utilizadas para sacar el arroz, las cuales quedaron bajo las aguas.



“Es el fruto del trabajo de muchos años y ahora se queda enterrado en el lodo, cubierto por las aguas del río Cauca”, dicen.



Por su parte, los representantes del gremio de arroceros en La Mojana piden el apoyo nacional, para la gran cantidad de cultivadores que lo perdieron todo. Neiman Estrella, presidente del gremio de arroceros dice, que los cultivadores están en la quiebra total.



“A esta emergencia por las inundaciones se suma el bajo precio del arroz en los mercados, lo que hace más difícil la situación”, señala.



Las aguas del río Cauca continúan subiendo, al igual que el número de damnificados.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo