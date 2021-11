En La Mojana claman por comida en medio de inundaciones 

Los habitantes de La Güaripa, en zona rural de Sucre (Sucre), subregión de La Mojana, piden comida a las autoridades, afirmando que lo poco que tenían se les terminó y ya no tienen de dónde coger para el sustento.



Cuenta Maida López que diariamente los hombres, que hacen parte de su comunidad, van en busca de peces en las aguas que inundaron el lugar donde viven, con muy pocos resultados positivos.



Dice que los pocos animales de corral que tenían tuvieron que sacrificarlos y otros venderlos, pero que los tres meses que llevan padeciendo con las inundaciones los ha dejado sin nada.

Inundaciones dejaron hambruna

donde antes fue despensa agrícola

"Ellos buscan entre las aguas estancadas sin suerte. Las tiendas muy cerca de donde nos encontramos están abiertas, pero no hay dinero para comprar”, señala.



Explicó, que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ha entregado ayudas, al igual que la alcaldía de turno, pero con el tiempo que llevan damnificados los alimentos se han terminado.



Expresa, que la situación la padecen cerca de 20 familias en este sector de La Mojana, pero las personas afectadas por la emergencia en la región supera las 80.000 mil.



“Muchas familias permanecen en albergues, pero la gran mayoría ha optado por volver a sus lugares de origen y en esos lugares donde tienen sus ranchos están pasando hambre”, manifiestan.

Hay hambruna en una docena

de corregimientos y veredas

Ellos buscan entre las aguas estancadas sin suerte. Las tiendas muy cerca de donde nos encontramos están abiertas, pero no hay dinero para comprar

El líder cívico de Sucre (Sucre), Obman Luis Campo desde hace tres meses ha sido incisivo con el tema y afirma que en los pueblos afectados por las inundaciones en La Mojana hay hambruna.



“Las familias están pasando física hambre, no tienen para alimentarse, lo poco que les dan no alcanza para tantas personas perjudicadas y el resultado final es que se enferman”, señala.



Indica, que así como en La Güaripa, en las zonas rurales de Guaranda, Majagual, San Benito Abad y San Marcos, hay un número importante de familias que pasan trabajo.



“Lo más grave de todo es que estas personas, que son campesinas, no tienen de donde derivar su sustento, a pesar de que toda la vida han sido cultivadores. El río Cauca arrasó con las cosechas de arroz y pancoger y eso hace mayor la emergencia para ellos”, dice.

Ayudas humanitarias

Las familias están pasando física hambre, no tienen para alimentarse, lo poco que les dan no alcanza para tantas personas perjudicadas y el resultado final es que se enferman

Por su parte Carlos Carrascal, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos en Sucre dijo, que están llegando con ayudas a las familias damnificadas, comenzando con la tercera fase de ayudas en Majagual, Guaranda, Sucre (Sucre), Caimito y San Marcos.



“Además de alimentos estamos entregando maderas, tablas, costales, láminas de zinc y medicinas”, precisa.



Explicó además, que la Unidad de Riesgos hace el acompañamiento con la Secretaría de Salud a las familias afectadas, con la entrega de medicinas y el apoyo de psicólogos.



“Algunas personas permanecen en albergues que ellos mismos han construido y hasta ahí llegamos con las ayudas”, dijo Carlos Carrascal.



En general, la situación de los damnificados en la subregión de La Mojana es muy difícil.



Sólo esperan que bajen las aguas para regresar a sus labores en el campo.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

