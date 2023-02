Los líderes del llamado Pacto por La Mojana y habitantes en general de la región de Sucre, Bolívar, Córdoba y Antioquia comenzaron a trabajar en un nuevo paro con cierre de vías, ante las denuncias de un tercer incumplimiento del Gobierno Nacional en el cierre de Cara de Gato.



Los representantes de las comunidades denunciaron que las dragas que enviaron al sector de Cara de Gato no cumplirán con las necesidades de las comunidades de cerrar el lugar por donde ingresa el río Cauca, ocasionando las inundaciones.

“Son unas dragas de juguete, no sirven para ese trabajo. El Gobierno Nacional, por intermedio de Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, nos engañó por tercera vez”, dijo Rodrigo García, representante del gremio de los ganaderos.



Dijo que desde este momento lo hacían responsable de todo lo que pase en La Mojana y El San Jorge, donde los pueblos se encuentran todavía inundados.



“Esas máquinas que mandaron no sirven, son máquinas de juguete. Doctor Pava, escuche lo que le vamos a decir: ustedes nos incumplieron y eso fue pactado la última vez que nos reunimos y con esta ya son tres veces que lo hace; desde ahora le ratifico que si en tres días no hay una solución, en menos de 15 días tomaremos otra vez las vías de hecho”, afirmó.



Precisó que se irán a las carreteras y solamente levantarán el paro cuando hayan concluidos los trabajos de cierre de la ruptura en Cara de Gato.

Trabajos por su cuenta

Dijeron que a partir de ahora la misma comunidad iniciará un trabajo de cierre del ‘chorro’ por cuenta propia, con madera y sacos llenos de arena, obtenidos gracias a recursos que consiguieron a través de bonos de solidaridad.



“Este sábado vamos a decidir la hora cero para regresar a las carreteras y esta vez lo haremos en tres puntos, en El Bongo, vía Cartagena y Magangué, en Bolívar. El Viajano en la zona rural de Sahagún (Córdoba), que comunica con San Marcos (Sucre) y La Apartada de Ayapel, en la vía entre el Bajo Cauca Antioqueño y la Costa”, precisó.



Manifestó que en esta ocasión pedirán, además del cierre de Cara de Gato, la reactivación económica de la región, que incluye la parte de salud, educación y vivienda.



“Una obra estructural que tiene que hacerse en La Mojana. Que le quede claro al Gobierno que no estamos mendigando, sino exigiendo nuestros derechos, al igual que ellos defienden sus reformas”, anotó.



Indicó que se han tratado de comunicar con Javier Pava, director de la Unidad de Riesgos y no responde las llamadas a su celular.

El contrato no incluye a Cara de Gato

El ingeniero Fabio Zapata, quien tiene a su cargo los trabajos contratados en la zona de afectaciones de La Mojana, dijo que el objeto de las obras no incluye el cierre de Cara de Gato, sino el alquiler de unas maquinarias por tres meses.



“El contrato nuestro para aclararle a ustedes es alquiler con operaciones de dos dragas multipropósito por tres meses, con equipo de trabajo entre las comunidades y no es cerrar Cara de Gato, lo que se le ha dicho a todos, pero parece que no tienen claro ese tema”, dijo el ingeniero.



Señaló que seguirán trabajando y que no van a subcontratar dragas mineras, porque eso no aparece en el contrato de trabajo.



La incertidumbre es total en La Mojana con relación al tema.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

