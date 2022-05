El drama siempre ha sido parte de los habitantes de la subregión Mojana, porque las inundaciones han acompañado a esta zona desde hace más de 50 años.



Sus habitantes siempre se las ingenian para cerrar lo que en la región llaman ‘chorros’, lugares que ceden a la fuerza del río Cauca para ingresar a fincas, viviendas, calles en las zonas urbanas, arrasar con cultivos y animales para dejar a sus habitantes en la miseria.

Miles de hectáreas de arroz y pancoger quedan bajo las aguas, las reses son arrastradas y las que se mantienen en pie muchas veces no encuentran el pasto adecuado para sobrevivir.



A los ganaderos les toca llevar los animales vacunos hacia lugares altos en la zona de San Marcos, o trasladarlos a las sabanas pagando un arriendo por animal en las fincas de 50 mil pesos, de acuerdo a lo expresado por el presidente de la Asociación de Ganaderos de La Mojana, Enrique Martínez.



“La situación se vuelve insostenible, no hay dinero para pagar 50 mil pesos por cabeza de ganado en fincas por pastos. La quiebra ha llegado a los ganaderos, toca vender los animales a precios por debajo de lo establecido”, dice Martínez.



Cuenta, además, al igual que los campesinos y cultivadores en general, que les toca esperar a que el gobierno nacional les entregue los subsidios prometidos por ola invernal, los mismos que en el caso actual después de 10 meses no han llegado.

La fuerza de ‘Cara de gato’

La ruptura ocasionada en el sector de ‘Cara de gato’ se ha convertido como se dice, en el ‘coco’ para las autoridades, en especial de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos, entidad que con sus contratistas ha tenido inconvenientes para taparlo.



Es por este sector, ubicado entre Guaranda (Sucre) y San Jacinto del Cauca (sur de Bolívar), por donde se presenta el gran problema de las inundaciones en la zona.



“Nosotros los campesinos y cultivadores de esta zona del departamento hemos perdido más de 50 mil hectáreas de cultivos, especialmente de arroz, que es de lo que más viven los habitantes de La Mojana”, dice el cultivador Aristides Camacho.



Dice que en promedio los trabajadores de la tierra pierden entre 100, 200, 300 hectáreas y el que menos cultiva lo hace en 50 hectáreas.



Por su parte, el ganadero y cultivador Darinel Regino, dueño de la finca ‘El Tamarindo’, en el corregimiento de Nueva Esperanza, en la zona rural de Guaranda, señala que las corrientes del río Cauca se llevan sus ilusiones porque acaban con todo.

Chorro de ‘Los Arrastres’

A la ruptura de ‘Cara de gato’ se suma ahora la ubicada en la vereda de ‘Los Arrastres’, una segunda abertura ocasionada por las aguas que pasan por ‘Cara de gato’ y van socavando todo hasta romper los muros de contención.



“En este lugar, la comunidad comenzó a trabajar por su propia cuenta y riesgo, recogiendo recursos entre los ganaderos y comerciantes para colocar bolsas con arena para impedir el paso de las aguas”, dice Arcesio Paredes, líder de la comunidad en esta zona de Sucre.



Comenta que se utilizó también una maquinaria enviada por la Gobernación de Sucre, pero la emergencia continúa.

Agua sobre la carretera

Las corrientes del río Cauca continúan su recorrido y ya llegan al sector del ‘Cauchal’, en jurisdicción de San Benito Abad, subregión del San Jorge, en la vía que comunica con San Marcos. Es la vía, además, que une a La Mojana con el San Jorge.



En este lugar las aguas pasaron por encima de la carretera para inundar las viviendas en las veredas y fincas.



“Los puentes construidos en este sector no dan abasto para que las corrientes pasen por debajo y el agua sube a la carretera en estos sectores. Los estudiantes se ven afectados, las instituciones educativas se llenan de agua y no pueden seguir dando clases”, dice Hernando Cuello, líder del municipio de Majagual.

Megaproyecto de compuertas

Las familias damnificadas por la nueva ruptura en el sector de ‘Los Arrastres’ comenzaron a ubicarse en cambuches sobre las zonas secas de la vía que comunica a San Benito con San Marcos.



De acuerdo con Luis Fernando Vergara, coordinador de la Unidad de Gestión de Riesgos en Sucre, son cerca de 150 familias que se han ubicado en esta zona, en albergues improvisados.



Dijo que hasta este lugar han llegado para ofrecerles ayudas humanitarias, mientras llegan también las ayudas de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos.



Para el gobernador de Sucre, Héctor Espinosa, la solución definitiva es la construcción de las 33 compuertas hidráulicas y el dragado de caños y ciénagas, con la protección en los municipios.

(Le puede interesar: Paro armado: así amaneció Sucre, región más golpeada por ataques)

Para el proyecto, el Gobierno Nacional aprobó 1,8 billones de pesos, que fueron firmados en un documento Conpes, lo que asegura la inversión.



“Esto nos deja tranquilo, los recursos están aprobados y en el próximo mes de julio se colocará la primera piedra para dejar preparado el inicio de las obras”, dijo.



Por estos días se ha presentado una disminución en los niveles del río Cauca y las comunidades esperan que se pueda aprovechar para tapar por lo menos la abertura en el sector de ‘Los Arrastres’.



La emergencia cumple ya 10 meses, con unos 100 mil damnificados, cerca de 80 mil cabezas de ganado perdidos y por lo menos 50 mil hectáreas de cultivos, de acuerdo con la dirigencia de La Mojana.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

