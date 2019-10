27 municipios del Eje Cafetero están en riesgo para las elecciones

En el Eje Cafetero se prendieron las alarmas está semana luego de que la Misión de Observación Electoral (MOE) presentará el informe en el cual se indica que los comicios del próximo 27 de octubre podrían estar permeados por riesgo de fraude, trashumancia e incluso por factores de violencia.

En Quindío, la coordinadora de la MOE, Betty Martínez, manifestó que en el departamento se identificó a Buenavista y Córdoba como posibles focos de riesgo electoral. “Buenavista presenta riesgo extremo por trashumancia electoral”, dijo Martínez.



Según la MOE, en el Quindío la inscripción de cédulas se mide con base en el número de inscritos por cada mil habitantes y en Buenavista se registraron 164.6 personas por cada mil habitantes “lo que demuestra que hay un riesgo latente, pues el rango nacional es de 84.6 inscritos por cada mil habitantes. Lo mismo pasa en Córdoba, donde se inscribieron 124.6 inscritos, lo que también nos muestra una atipicidad; casi el doble del estándar nacional”.



Además, hay cinco municipios con posibilidad de ocurrencia de fraude electoral. Armenia, con riesgo alto, y Calarcá, La Tebaida, Montenegro y Quimbaya, con riesgo medio.



De otro lado, el secretario del Interior del Quindío, Andrés Buitrago, afirmó que se está investigando de dónde apareció la denuncia de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre la supuesta financiación de campañas en el Eje Cafetero por parte de carteles del Valle de Cauca dedicados al narcotráfico. “Sabemos que es una posibilidad por la cercanía con el Valle, pero no tenemos información ni denuncias puntuales sobre ese tema”, informó Buitrago.



En Caldas, según el comité de seguimiento electoral, no hay denuncias sobre dineros del narcotráfico que estén financiando campañas electorales. Pero sí existen 17 municipios con riesgo de fraude electoral.



Gustavo Ocampo, coordinador de la MOE en Caldas, informó que Manizales y Supía fueron catalogados con riesgo extremo.



“Este tipo de anomalía se presenta por el alto número de votos nulos y trashumancia registrado en las elecciones de 2015. En ese momento, ambos municipios presentaron cifras elevadas, Supía –incluso- estuvo entre los cinco municipios de Colombia con más votos anulados o no marcados”, señaló.



En cuanto a violencia electoral, hasta el momento, el mayor indicio en Caldas son los 24 líderes y candidatos políticos que han reportado amenazas. De las que, por fortuna, ninguna ha llegado a lesiones personales.



Al respecto, Camilo Vallejo, director de la Corporación Cívica de Caldas, indicó que este factor de violencia es lo que más preocupa. “No es por el volumen de estas, sino por el silencio de las autoridades de investigación, que en este caso es la Fiscalía. Se escucha a otras instituciones hacer afirmaciones a la ligera que no son sustentadas por investigaciones”, dijo.



Y en Risaralda la MOE alertó sobre la posible ocurrencia de delitos electores en Pereira, Dosquebradas y Pueblo Rico.



Además, como se recordará esta semana el congresista del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, afirmó que denunció la presunta infiltración de dineros del cartel del Norte del Valle en la campaña electoral en Pereira y Risaralda.

​

LAURA SEPÚLVEDA -PARA EL TIEMPO ARMENIA

LAURA USMA- PARA EL TIEMPO MANIZALES

FERNANDO UMAÑA - CORRESPONSAL PEREIRA