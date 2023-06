La buena noticia del hallazgo de los cuatro niños desaparecidos en la selva del Guaviare durante 40 días le ha traído a los familiares y a la población Colombia tranquilidad. Sin embargo, no todo ha sido alegría, pues todavía no se tienen novedades de Wilson, el perro que ayudó a encontrar a los menores.



“Lo que no nos ha aparecido es el perro que en algún momento estuvo junto a ellos”, aseguró el presidente.

#GeneralGiraldo: "Nuestra premisa como comandos: Jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate. Avanza la #OperaciónEsperanza en la búsqueda de nuestro canino Wilson, que haciendo rastreo y en su afán de encontrar a los niños se aleja de las tropas y se pierde" pic.twitter.com/YwevvJuyIk — Fuerzas Militares de Colombia (@FuerzasMilCol) June 10, 2023

El can es un pastor belga de seis años y era parte del operativo para encontrar a Lesly Mucutuy (13 años), Soleiny Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristin Neriman Ranoque Mucutuy (1 año).



El teniente coronel Fausto Avellaneda, jefe de la misión en tierra, se había pronunciado en días pasados:



“Nosotros tenemos un perro perdido y en las últimas huellas, se muestra una huella de un perro y se muestra la huella de un niño. Nosotros creemos que Wilson está con ellos. Así se llama el perro, pero está perdido. Sería espectacular que el perrito estuviera con ellos, sería una buena compañía”, indicó en su momento.

Wilson nació, creció y se entrenó con nosotros.

¡La operación no termina!

Nuestros soldados continúan la búsqueda día y noche para encontrar nuestro héroe de cuatro patas. #OperaciónEsperanza pic.twitter.com/quMdUSvtVQ — Ingenieros Militares (@Ingenieros_EJC) June 10, 2023

Una de las hipótesis que tienen las Fuerzas Militares es que posiblemente Wilson se desorientó por el terreno y las condiciones climáticas.



"Una de las hipótesis indicaría que, debido al terreno, la humedad y las adversas condiciones climáticas, se habría desorientado, generado su pérdida. En los recorridos, se han encontrado huellas que serían de los menores y muy cerca también las que podrían ser del perro", escribieron las Fuerzas Militares en su Twitter el pasado 8 de junio.



La búsqueda no ha finalizado. Nuestra premisa: Ninguno se queda atrás. Los soldados continúan la operación para encontrar a Wilson.#PatriaHonorLealtad pic.twitter.com/a4mPVvCoPT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) June 10, 2023

Este sábado 10 de junio, las Fuerzas Militares informaron que sigue la búsqueda de Wilson. "Jamás se abandona a un compañero caído en el campo de combate", publicaron junto con una imagen del can.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

