La menopausia, una etapa que requiere atención integral

Pereira es la sede del XIII Congreso Colombiano de Menopausia, que se inició el pasado miércoles y finalizará mañana, en el Hotel Movich, con la asistencia de más de 1.300 participantes.

Bajo el eslogan ‘de las hormonas a la integración general de la salud femenina’, el encuentro es organizado por la Asociación Colombiana de Menopausia, en sus 25 años de existencia.



La programación científica del evento incluye 57 conferencistas “líderes de opinión en la comunidad médica y científica nacional e internacional y es el evento más importante de ginecología en Colombia en el 2019” según lo indica Franklin Espitia de la Hoz, presidente de Asomenopausia Capitulo Eje Cafetero y presidente del congreso.



De acuerdo con Frank José Ospina, presidente saliente de Asomenopausia, dicha entidad “está cumpliendo 25 años de acompañamiento a la mujer madura, donde la menopausia no se mira como una enfermedad, sino que se busca entenderla como una etapa de la vida que requiere acompañamiento profesional integral”.



Destaca Ospina que se trata de una sociedad académica sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es capacitar a los médicos del país en todo lo que tiene que ver con el manejo adecuado de la mujer, en esta etapa de la vida.



Por su parte el ginecólogo y obstetra, César Grajales, miembro de la asociación en los capítulos Colombia y Eje Cafetero, recalcó que este tipo de certámenes buscan generar más conciencia y entregar el sustento científico frente a la atención que requiere la mujer madura durante la menopausia.

La ginecóloga Adriana Camero Lascano, presidente electa de la asociación, aseguró que esa es una etapa relevante en la vida de la mujer, en la que se hace necesario que el médico haga una valoración integral de su estado, y así minimizar o evitar todo lo que puede acarrear la deficiencia de estrógenos.

¿Qué es la menopausia?

De acuerdo con lo dicho por los expertos y organizadores del congreso, es necesario ante todo eliminar la concepción errada que se tiene de que la menopausia es sinónimo de vejez. Indican los especialistas que toda mujer al llegar a la etapa de madurez presenta un tránsito hormonal y fisiológico denominado menopausia, cuyo promedio de edad es 51 años, sin embargo existen casos de aparición prematura incluso antes de los 40 años o posteriores a la tasa promedio.



Su llegada por sí sola no sería un problema, “si no fuera porque se asocia a una serie de cambios en el organismo, derivados de la deficiencia de la producción ovárica de estrógenos”, como lo explica Ospina.

Los médicos recalcan que se hace necesario generar una atención integral de la mujer, durante esa etapa que se constituye en la tercera parte de su vida, ya que la deficiencia de estrógenos puede entre otras cosas “acelerar la aparición de osteoporosis, cambios a nivel vaginal, vulvar, cardiovascular, que van a generar un deterioro progresivo, que de no ser intervenido a tiempo se aceleraran todos los procesos de envejecimiento o sufrir consecuencias muy importantes sobre la calidad de vida”.



