Las víctimas que nunca repararon tras masacre en los Montes de María

El país conmemora los 19 años de la masacre de El Salado a manos de grupos paramilitares.



El múltiple crimen dejó más de 70 muertos, pero esta patria parece olvidar el terror que sembraron los criminales en el vecino municipio de Ovejas (Sucre) antes de entrar al Salado esa mañana aciaga del 16 de febrero del año 2000.



A su paso por las carreteras montemarianas, los criminales dejaron una estela de sangre en la región con las masacres de Canutal y Canutalito, corregimientos del municipio de Ovejas, donde mataron a 20 personas y un centenar más tuvo que huir.



Solo una vieja placa en la zona recuerda el dolor.

Entre el 16 y el 17 de febrero del año 2000, las comunidades de las veredas de Bajo Grande, Pativaca, El Cielito, Palmarito y Puerto Príncipe, de los corregimientos de Canutal y Canutalito, en ese municipio, fueron epicentro del plan candado en la región orquestado por alias Amauri que tuvo como fin cerrar el cerco a los habitantes del Salado.



Durante 48 horas, y en un periplo de terror, los paramilitares asesinaron a 20 campesinos en carreteras y fincas de los dos corregimientos.



“A su paso mataron campesinos, quemaron casas, carros, motos, el objetivo era tejer un cerco de terror en la región que tuvo su punto más alto con la masacre del Salado, entre el 16 y el 22 de febrero de ese año”, señala el investigador Francisco Méndez, autor de la tesis Conflicto armado y violencia en ovejas (Sucre) 1997 y 2007, ‘Memorias de la guerra’.



Los cuerpos de hombres y mujeres fueron desmembrados y calcinados y ubicados a lo largo de la carretera por los criminales para sembrar terror en la población.

Canutalito, corregimiento de Ovejas, donde hoy persiste la pobreza y el olvido del estado. Foto: archivo particular

“En memora de las víctimas de los cobardes y crueles hechos de violencia perpetrados por paramilitares en febrero del año 2.000 contra estas indefensas poblaciones de Los Montes de María”, señala un aparte de una placa instalada en Canutal donde nunca hubo un resarcimiento por parte del estado ante los hechos criminales.



Fueron más de 400 criminales fuertemente armados de los Bloque Norte y Héroes de los Montes de María de las AUC que hicieron una operación candado en la región durante 7 días, y según denuncias de la comunidad, bajo el silencio cómplice de las fuerzas militares.



Previo a la masacre del Salado, le ordenaron a la gente encerrarse en sus casas y no salir, pero a su regreso, descaradamente, le dieron un ‘parte de tranquilidad a la población’ y les aseguraron que no se tenían que ir porque ya habían hecho lo que tenían que hacer, recuerda Méndez, habitante de Ovejas.



No obstante, 30 días después de la masacre en la región, circuló un panfleto amenazante que desencadenó el masivo desplazamiento.

Hoy, en la zona de Canutal y Flor del Monte se realizan prósperos proyectos gasíferos y petroleros, pero las comunidades de la región nunca fueron reparadas FACEBOOK

TWITTER

Según la Unidad de Víctimas del Gobierno Nacional, en el municipio de Ovejas en 1997 se desplazaron 5.777 personas; en 1998 salieron 1.526 personas; en 1999 escaparon 1.308 personas. En el 2000, año de las más cruentas masacres, se desplazaron 6.908 personas; en el año 2001 se desplazaron 9.141 personas, y en el 2002, 3876 personas fueron desplazadas.



Hoy, en la zona de Canutal y Flor del Monte se realizan prósperos proyectos gasíferos y petroleros, pero las comunidades de la región nunca fueron reparadas.



John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas