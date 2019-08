La 'Madame' habría manejado red de explotación sexual desde la cárcel

Durante las audiencias preparatorias en Cartagena contra Liliana del Carmen Campos Puello, señalada de liderar una red de explotación sexual, la juez 17 penal municipal ordenó prorrogar un año más la medida de aseguramiento intramuros contra esta mujer.



Según la juez, alias ‘La Madame’ “buscó la forma de establecer comunicación desde la cárcel para seguir teniendo el control de la actividad delictiva”.

Campos Puello, detenida el domingo 29 de julio del 2018 en la zona turística de Cartagena, enfrenta los delitos de trata de personas, inducción a la prostitución y concierto para delinquir.



Pese a que la mujer lleva más de un año detenida en la cárcel para mujeres de San Diego, en las últimas horas la Fiscalía presentó audios de interceptaciones telefónicas que demostrarían que ‘la madame’ intentó controlar su negocio de modelos prepago aún desde la celda.



“La Fiscalía ha hecho alusión a la continuidad de la actividad delictiva y presentó conversaciones de personas que trabajaron con Liliana, quien busco obtener dinero”, señaló la juez 17 penal municipal.

Se trata de un diálogo entre dos mujeres (Jennifer y Manuela) que señalan que Liliana ha ordenado que sea Karen quien a partir de ahora cobrará la comisión por los servicios sexuales prestados a extranjeros.



No obstante, una de las mujeres señala que Liliana está detenida y que se “está calentando” y por ello no se dejará explotar más.



También dice una de las mujeres que los clientes se están saliendo de los WhatsApp porque temen calentarse luego de la captura de Liliana.



La conversación es del día 16 de agosto del 2018; 19 días después de la captura de ‘La Madame’ en la operación Vesta, ocurrida el domingo 29 de julio, y 15 días después de dictada la medida de aseguramiento, llevada a cabo el 2 de agosto del mismo año.



Así, para la Fiscalía es claro que la mujer continuó delinquiendo aún tras las rejas.



Pero la juez fue más allá y explicó que la prorroga a la medida de prisión intramuros es necesaria pues en caso de recobrar la libertad por vencimiento de términos, la procesada debido a sus contactos y relaciones podría esconderse o salir del país, frustrando la continuación del proceso.



Apoyada en la ley 1908 de julio del 2018, La Fiscal Tercera Especializada, Liliana Guardo, que lleva el caso, buscó que la prórroga a la medida intramuros fuera por 3 años, pero debido a que su antecesora no incluyó la norma desde el inicio del proceso, fue negada por la juez.En las mismas audiencias, alias ‘la madame’ no se allanó a los tres cargos que le fueron leídos por la juez.

Se cae el vencimiento de términos a la defensa

Con esta decisión, se le cae a la defensa la estrategia de libertad por vencimiento de términos, que había comenzado el pasado 7 de febrero cuando solicitaron la nulidad del proceso contra el padre de Liliana y uno de sus sobrinos, también recluidos por el mismo caso.



Luego, el 26 de febrero la defensa pidió nuevamente aplazar la audiencia. Estrategia que repitió el primero de marzo.



La audiencia programada para el 2 de julio también fue aplazada debido a que la guardia del penal no llegó con la procesada. Pese a que no era necesaria la presencia de la detenida.



El 23 de julio pidieron la preclusión del proceso contra el padre y el sobrino de ‘La Madame’, y la audiencia fue nuevamente aplazada.



El primero de agosto tampoco se hizo la audiencia porque no acudió uno de los abogados de la defensa.

Las audiencias preparatorias en este caso continuarán la próxima semana con una maratónica jornada de 4 días que inicia el jueves 22 y finaliza el domingo 25 de agosto.

Alias la madame permanece recluida en la cárcel para mujeres de San Diego, en el Centro Histórico de Cartagena, a pocas cuadras de bares, restaurantes y discotecas donde funcionaba su imperio. Foto: Yomaira Grandett/ EL TIEMPO

Las claves del caso

Liliana del Carmen Campos era ampliamente conocida por la sociedad cartagenera a raíz de sus negocios, que involucraban a jóvenes modelos.



Según la investigación de la Fiscalía, en su agenda de contactos se encontraron reconocidos políticos y empresarios de todo el país.



Pero fue solo el 29 de julio del año 2018, fecha de su captura, cuando el país conoció la escena detrás de los viajes en lujosos yates en las islas del Rosario, en la que participaba Campos con su presunta red de explotación sexual.



La captura de alias Madame y otras 18 personas, entre ellas el excapitán de la Armada Raúl Danilo Romero Pabón, se dio gracias a un proceso de seis meses de seguimientos, interceptaciones telefónicas y allanamientos realizados por la Fiscalía como parte de la operación Vesta.



En los audios que tiene en su poder del ente investigador, la presunta proxeneta da instrucciones a mujeres para la prestación de servicios sexuales con turistas y ofrece a ciudadanos extranjeros los servicios sexuales de jóvenes colombianas.



Finalmente, en noviembre del 2018, las autoridades capturaron a cuatro familiares de ‘Madame’, entre ellos su padre, porque, según la Fiscalía, estas personas habían continuado manejando el imperio ilegal de la mujer mientras ella permanece privada de la libertad.

John Montañ{o

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas