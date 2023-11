‘La madame’ entrega explosivas declaraciones, por primera vez, tras salida de la cárcel

"Nunca recluté, ni llamé a ninguna chica. A mi me buscaban ellas para trabajar. De hecho, una niña de Medellín le tuvo que pagar a otra chica 250 mil pesos para que la contactara conmigo, y pudiera trabajar conmigo”, señaló Liliana del Carmen Campos Puello, alias 'La Madame' en explosiva entrevista con la W Radio.



Ella habló por primera vez de su caso y la condena que purgó por los delitos de concierto para delinquir, inducción a la prostitución y trata de personas.



Campos Puello habló en la W radio sobre los años previos al año 2018 cuando estalló el mayor escándalo de prostitución y explotación sexual en Cartagena de Indias que dio como resultado una condena de 8 años y 2 meses contra esta mujer, señalada de liderar una de las mayores redes de prostitución en la ciudad, y transnacional.

Juez concede la libertad condicional a alias La Madame. Foto: Archivo particular

Ser prostituta no es fácil: hay que quitarse la máscara de la moral y desnudar su cuerpo FACEBOOK

“No sé a qué persona le dan 8 años dos meses por delitos con menores de edad.

Les doy mi escrito de acusación y vean mi condena: Liliana Campos Puello nunca fue condenada por delitos con menores de edad….", dijo.



Según la justicia colombiana esta mujer manejó, antes del año 2018, todo un entramado para encuentros sexuales y citas entre jovencitas cartageneras y de todo el país con extranjeros.



“Se me negaron los derecho y beneficios: fui condenada porque me vi obligada a firmar un proceso en mi contra, pero lo que se ve y no me preguntan es si hubo presión … hay gente con casa por cárcel por delitos de trata de personas, yo pagué intramural porque mucha gente se benefició de ese escándalo”, señaló Campos Puello.

Liliana del Carmen Campos Puello está recluida en la cárcel. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

A quien me dio de comer no le voy a morder la mano. Yo viví de propinas. Mis servicios eran tan profesionales FACEBOOK

La mujer se reservó los nombres de sus clientes, y dijo que ella no jamás enlodaría los nombres de quienes fueron sus clientes y le dieron de comer.



Solo dijo que a ella acudían extranjeros que la buscaban por la calidad de sus servicios: la seguridad y la privacidad.



"A quien me dio de comer no le voy a morder la mano. Yo viví de propinas. Mis servicios eran tan profesionales, y había tanta seguridad que por algo me buscaban a mí. Nunca trabajé por dos millones de pesos, a mí me daban propinas buenas", agregó.



La mujer, ahora en libertad, cuestionó la doble moral de la sociedad colombiana y defendió el ejercicio de la prostitución.



“¿Cuántas mujeres para poder tener un trabajo, digno, o pasar una materia en la Universidad tienen que acostarse con un hombre? Este es un país donde no hay oportunidades”, agregó 'La Madame'.

‘La Madame’ es una celebridad en esta prisión. Foto: Yomaira Grandett/ El Tiempo

Según las autoridades, de los catálogos que manejaba 'la Madame' hacían parte jovencitas universitarias de Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá, que incluso hacían viajes al exterior para complacer a los clientes de esta mujer.



“Ser prostituta no es fácil: hay que quitarse la máscara de la moral y desnudar su cuerpo. Gracias a la prostitución, muchas familias tienen para alimentarse y para pagar universidades. Hay muchas chicas que mantienen a sus hogares”, señaló.



Y con respecto a su condena fue más allá y dijo: “La Fiscalía adulteró cuentas y dijeron que yo cobraba más”.



De hecho sobre la Fiscalía señaló que fue presionada por el ente investigador, y sostuvo que el fiscal Néstor Humberto es responsable de su condena y denunció dos dragoneantes de a cárcel donde estuvo recluida por maltrato.

John Montaño

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas