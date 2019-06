La lucha sin parar de una madre por la salud de su hijo

Además de su amor de madre, los avances que ha tenido el pequeño Benyamín según los médicos, le señalan a Alejandra Carvajal que su hijo puede comenzar a superar la parálisis cerebral con la que nació hace nueve meses en Dosquebradas (Risaralda).

Con esa convicción es que esta joven madre elabora los cuadros y los accesorios en madera que vende, en cuanta feria de emprendimiento pueda participar y en su casa, para recoger fondos y pagar un costoso tratamiento que ofrecen en Ecuador.



Se trata, según Alejandra, de un tratamiento, al menos único en Suramérica, con células regenerativas que ya ha tenido buenos resultados en algunos niños colombianos.



“Yo soy muy incrédula, pero he visto muchas cosas y me comuniqué con dos mamás de acá de Colombia que llevaron sus niños al tratamiento y el cambio es impresionante”, comentó animada Alejandra, quien con una fe inquebrantable agregó que aunque el tratamiento es muy costoso “es una esperanza y lo voy a hacer”.



Y es que el único problema del tratamiento es que son cinco sesiones y cada una cuesta 9 millones de pesos. Es decir, vale 45 millones de pesos, sin contar los gastos del desplazamiento al vecino país.



Alejandra no está sola en su lucha por sacar adelante a su único hijo. Su esposo y sus dos familias la acompañan en las ferias de emprendimiento y en estas venden otros articulos, como manillas que elabora la abuela paterna. Además, la joven pareja se rebusca otros recursos haciendo recreación.



Sin embargo, Alejandra sabe que deben reunir los 9 millones de pesos de la primera sesión lo más pronto posible porque puede ser tarde. El diagnóstico de Benyamín, a quien lo llaman “el poderoso”, es difícil: parálisis cerebral discinética espastica y una epilepsia de difícil manejo, por lo que es un paciente de alto riesgo y su expectativa de vida no es muy larga.



Además, el niño debe tomar medicamentos y lo alimentan por medio de una gastrostomia.



Sin embargo, Alejandra está aferrada a los resultados del tratamiento en Ecuador debido a lo que concluye la pediatra: el tipo de parálisis cerebral de Benyamín afecta la parte motora y a su edad sus extremidades deberían estar rígidas, los pies y las manos las deberían tener ‘doblados’ y ‘tiesos’, pero los abre y los relaja.



Para recoger fondos Alejandra también abrió en el banco Davivienda la cuenta de ahorros: 488404366079.