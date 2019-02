La lucha de Salento para frenar la explotación minera en su territorio

Con un acuerdo municipal, el Concejo de Salento busca frenar la minería en su territorio luego de que la consulta popular que se planeaba realizar no se desarrollara luego del fallo de la Corte Constitucional, en el cual consideran que este mecanismo no puede estar por encima de la Nación, debido a que iría en contra de que el Estado es dueño del subsuelo.

A través de un proyecto de acuerdo radicado la semana pasada en el Concejo Municipal de Salento, la concejal del partido Alianza Verde, Orfa Liliana Correa, busca que se dicten medidas para defender el patrimonio ecológico y cultural del municipio.



“Con las facultades que nos da la constitución política, queremos tener unas condiciones especiales para Salento por tener el principal afluente hídrico del departamento y ser la cuna del árbol nacional (la palma de cera). En estos momentos tenemos 21 solicitudes de títulos mineros en el municipio”, contó la concejal.

Según señaló, actualmente el 17.5 por ciento del territorio de Salento tiene títulos mineros otorgados y otro 17.5 por ciento del territorio cuenta con títulos mineros solicitados. “Por eso buscamos otro mecanismo para decidir sobre nuestro municipio”, dijo Correa.



Esta es una medida similar a la que tomó el Concejo de Jericó, en Antioquia, en noviembre del año pasado. A través del proyecto de acuerdo 010 se prohibió la minería en ese territorio.



Cabe recordar que en Salento se adelantaba el proceso para llevar a cabo una consulta popular, e incluso el Tribunal Administrativo del Quindío ya había declarado constitucional la pregunta que se iba a someter a votación y se estaba a la espera de los recursos para la financiación de esta jornada electoral; sin embargo, en octubre del año pasado, un fallo de la Corte Constitucional dejó en veremos esta consulta, pues consideró que los municipios no pueden prohibir la minería.



“Como las consultas ya no son permitidas, entonces queremos proteger el territorio a través del Concejo Municipal. Lo que queremos es un desarrollo sostenible, protección del agua, de los habitantes, del medioambiente y de la cultura de aquí”, manifestó la concejal de Salento.



Por su parte, el abogado Jorge Hernán Palacio, integrante de la fundación Bahareque de Salento, explicó que de momento es la posibilidad que brinda la Corte Constitucional.



Palacio añadió que no “extrañaría que el día de mañana la Corte, con un argumento similar al de la consulta popular, declare inconstitucional o inexequible (estos acuerdos municipales) porque desgraciadamente las cosas se están dando de esa manera en cuanto a participación ciudadana para nuestro país. Esta es la única salida que nos queda, que los Concejos tomen la decisión”.



La concejal Correa agregó que el proyecto de acuerdo ya pasó a segundo debate y hay muy buena acogida.



El sábado sería la votación del proyecto entre los nueve concejales del municipio, decisión con la que se definiría su futuro.



LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

Armenia