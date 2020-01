La lucha de los salvavidas de Cartagena por dignificar su trabajo

La dura labor de los salvavidas de Cartagena, un gremio que suma 20 años en busca de la reivindicación de sus derechos laborales por tratarse de un trabajo de salvamento esencial, está a punto de ser abrazada por el Distrito de la ciudad con todas las garantías sociales y de empleabilidad con que hoy no gozan estos hombres.



(Le puede interesar: Prenden alerta en el Centro Histórico de Cartagena por continuos robos)

“Para ofrecerle una mejor calidad de vida a nuestro cuerpo de Salvavidas y garantizarle el servicio de calidad a la ciudad, El Distrito de Cartagena firmó un convenio con Distriseguridad, para contratar a 64 Salvavidas, a través de esta entidad bajo la modalidad de OPS, mientras se surten todos los trámites de rigor para que puedan ser contratados directamente por la alcaldía”, señaló Luis Roa, director de Distriseguridad, entidad descentralizada, adscrita a la alcaldía de Cartagena.



Durante dos décadas fueron subcontratados a través de bolsas de empleo que se quedaban con la mitad del sueldo, mientras estos hombres exponían su vida en las briosas aguas del mar Caribe, bajo el recio sol y la lluvia.



En los dos últimos años apareció la figura de contratación por medio de OPS, que ayudó a mejorar un poco las condiciones de vida de sus familias y la seguridad de ellos en las playas.



"Hoy la Procuraduría y la misma ley llama al Distrito, de la primera ciudad turística del país, a contratarnos directamente, pues hoy no contamos con primas extralegales, ni vacaciones: si no trabajamos no hay pan en nuestros hogares", señala Jhon Riveros, salvavidas de Bocagrande.



(También lea: Hombre que generó trancón por orinar en vía pagará costosa multa)

Los Salvavidas de Cartagena se juegan todos los días la vida. Foto: John Montaño/ EL TIEMPO

A 5 meses de ser contratados directamente por el Distrito

La firma de este convenio, explicó Roa, es la primera fase de la respuesta al acuerdo 017 emanado por el Concejo de Cartagena el pasado 17 de diciembre y con el que se busca, de una vez por todas, que el cuerpo de Salvavidas de Cartagena sea contratado directamente por el Distrito, a través de la Secretaría del Interior.

​

“Ellos, como los bomberos hacen parte del cuerpo de salvamento de la ciudad, un labor esencial para la sociedad a los ojos de la Constitución", explica Roa.



El actual convenio, que fue firmado el pasado 20 de enero y que culmina en junio próximo, y el Distrito promete que será el último bajo la modalidad de OPS.

Ellos, como los bomberos hacen parte del cuerpo de salvamento de la ciudad, un labor esencial para la sociedad a los ojos de la Constitución FACEBOOK

TWITTER

“Los concejales estamos convencidos que aprobar este proyecto es una necesidad que tiene la ciudad y este personal que viene salvando vidas y arriesgando las suyas en medio del ejercicio hace alrededor de 20 años. Tengan paciencia y regálennos tan solo unos días más de estudio a esta corporación para blindar el proceso que va a favorecerlos, porque lo que queremos es contar con toda la relación de este personal y los detalles para que los salvavidas que tengan más 10 años al servicio de la ciudad en las playas no queden por fuera sino que por el contrario sean priorizados. Este hecho será una realidad”, concluyó el concejal Rafael Meza.



“El Distrito tiene cinco meses para gestionar, bajo todas las normas de contratación y de ley , la contratación de los 64 salvavidas directamente con la Secretaría del Interior de la Ciudad como hoy lo está el cuerpo de Bomberos; así nuestros salvavidas entrarían a hacer parte del cuerpo de salvamento de la ciudad”, explicó Roa.

Los salvavidas son los responsables de imponer el orden en las playas, muchas veces los turistas violan las normas de seguridad, como no nadar en estado de embriaguez. Foto: John Montaño- EL TIEMPO

Con el actual convenio por Orden de Prestación de Servicios, OPS, los salvavidas tienen un sueldo de 2 millones 332 mil pesos mensuales, y un seguro de ARL tipo 4 por 64.923 pesos mensuales, además reciben almuerzo todos los días que suma $ 317.000 mensuales.



“Estamos en la conformación de un comité que permita, durante estos meses que siguen, poder configurar los temas administrativos y financieros y que pronto estas personas pasen a la planta de la Alcaldía, como el concejo municipal lo dispuso”, concluye Roa.



JOHN NONTAÑO

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas