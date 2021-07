El plan contra la erosión que amenaza a seis municipio en Magdalena

Listo el plan maestro contra la erosión de rio que amenaza a seis municipios del departamento de Magdalena.



El Gobierno Nacional, a través de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena), entregó al Tribunal Administrativo del Magdalena el proyecto final.



Comunidades afectadas exigen que se ejecute y no se quede engavetado como cientos de proyectos ambientales en todo el territorio nacional.



Este documento presenta un estudio técnico y de rigor de la situación que se presenta en la zona por el río Magdalena.





(Además: Denuncian que autoridades fueron negligentes en caso de abuso de niños)

...estamos próximos a firmar el pacto de cumplimiento, lo que nos va a llevar a la construcción de obras definitivas que mitiguen el riesgo que históricamente se ha enfrentado en esta margen del río FACEBOOK

TWITTER

Igualmente, contempla varios frentes de trabajo que implican la gestión administrativa, jurídica, técnica y presupuestal en lo relacionado con la reconstrucción y protección de la orilla, el nuevo trazado de la vía afectada y el dragado inducido y controlado en el río.



En la construcción del Plan Maestro se ha contado con el apoyo técnico y acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entidad que ha trabajado bajo parámetros ambientales, prediales, morfodinámicos, hidráulicos y topográficos, entre otros.



De acuerdo con la medida cautelar decretada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, la coordinación y elaboración del Plan Maestro se asignó a Cormagdalena teniendo en cuenta la experticia de la entidad en temas relacionados con esta arteria fluvial.



Al respecto, Pedro Pablo Jurado, director de Cormagdalena, aseguró: “Hoy estamos próximos a firmar el Pacto de Cumplimiento, lo que nos va a llevar a la construcción de obras definitivas que mitiguen el riesgo que históricamente se ha enfrentado en esta margen del río”.



(También: Ministro de salud instala vacunación diferencial en islas de Cartagena)

Además de estas actividades de mitigación hemos invertido $1.100 millones para garantizar una movilidad segura en la vía alterna dispuesta. FACEBOOK

TWITTER

De igual manera, la Viceministra de Infraestructura, Olga Lucía Ramírez, indicó que “... ha sido prioridad atender la emergencia y buscar soluciones definitivas a la problemática que se presenta en Salamina”, dijo la funcionaria.



Cabe indicar que desde el mes de febrero Cormagdalena ha liderado la realización de 15 reuniones presenciales, 29 mesas de trabajo virtuales y 6 jornadas de socialización con la comunidad, veedurías ciudadanas y las distintas entidades involucradas.



"Muestra de nuestro compromiso ha sido la presencia constante de las entidades adscritas al sector, así como el contrato firmado por el Invias con la Sociedad Colombiana de Ingenieros que dio como resultado el estudio para definir las soluciones a implementa", añadió la ministra.



El Director General del Invias, Juan Esteban Gil, agregó que desde su competencia ha atendido la emergencia en este importante corredor del Magdalena.



(También: Barranquilla sigue dando pasos hacia el cambio climático)



“Además de estas actividades de mitigación hemos invertido $1.100 millones para garantizar una movilidad segura en la vía alterna dispuesta. Ahora, con las obras que conforman este plan maestro, nos comprometemos con la región a dar una solución definitiva e integral que beneficia a comunidades y transportadores gracias a un trabajo interinstitucional”.

...ha sido prioridad atender la emergencia y buscar soluciones definitivas a la problemática que se presenta en Salamina FACEBOOK

TWITTER

A los componentes del plan maestro se integran actividades de intervención y monitoreo, los diagnósticos del sector, la identificación de las acciones, la incorporación de la información suministrada por los actores de la sociedad civil, las metas y presupuestos requeridos, entre otros.



Posterior a la entrega de este documento, se llevó a cabo una Audiencia de Pacto de Cumplimiento convocada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, en la cual participaron todas las entidades, veedores y representantes de la comunidad.



(Además: La Guajira conmemora 56 años de creación con gobernador investigado)

Está bien que haya un plan a largo plazo, pero es muy grave que no se atienda adecuadamente el problema de forma temporal. El riesgo de una emergencia sigue latente FACEBOOK

TWITTER

Comunidad incrédula

A pesar de este avance de lo que sería la solución a la problemática del fenómeno ambiental, los habitantes del municipio de Salamina, en medio de su incredulidad sostienen que hasta que no inicien las obras, no podrán estar tranquilos.



El temor de esta población es que mientras empieza la intervención se registre un desastre natural porque el río sigue socavando día a día el terreno firme.



De hecho, en los últimos días otros 30 metros del terraplén cedieron en un punto intermedio de los kilómetros 2 y 2.1.



(Le puede interesar: Con la cría de pollos, familias del Cesar soportan crisis por pandemia)



La comunidad solicita obras a corto plazo para proteger a la zona urbana que podría desaparecer por la arremetida del río Magdalena.



“Está bien que haya un plan a largo plazo, pero es muy grave que no se atienda adecuadamente el problema de forma temporal. El riesgo de una emergencia sigue latente”, expresó el Personero de Salamina, Carlos Mario Cruz.

Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

Más noticias en Colombia

Auxiliar habría abusado de 14 niños en jardín infantil de Medellín

El municipio del país que vuelve a cuarentena los fines de semana