‘Picap’, el Uber de las motos, llegó a la Bucaramanga

Con más de 200.000 descargas a la fecha, con presencia en 11 ciudades capitales e intermedias de Colombia y próximos a entrar en México, y con unos 40.000 motociclistas vinculados, la aplicación ‘Picap’ ya rueda por el país y en Bucaramanga ofreciendo el servicio de transporte de pasajeros en motocicleta.

Este aplicativo, que genera polémica porque funcionarios de varias dependencias aseguran que sería ilegal, nació como un emprendimiento en Bogotá hace cuatro años ante la necesidad que vio Camilo Rodríguez, su creador, de ofrecer un medio de transporte que “evadiera el trancón capitalino en las ‘horas pico’ y les permitiera a los usuarios llegar en poco tiempo a su destino”.



Desde hace tres años ‘Picap’ se lanzó a la calle y empezó a operar en la capital del país y Medellín a través del llamado voz a voz. Poco a poco creció al punto de llegar a tener 3.000 viajes diarios en las dos ciudades. En mayo de este año la aplicación llegó a las ‘App Store’ y empezó a promocionarse en medios nacionales, lo que le permitió subir a 15.000 viajes diarios en las 11 ciudades, con 6.000 motociclistas activos diariamente.

María Alejandra Rueda Acuña es la directora de Marketing de ‘Picap’ y explicó que el objetivo de la aplicación es solucionar los problemas de movilidad de las grandes ciudades, eliminar la incomodidad del servicio del transporte público, el estrés por las esperas o demoras y ofrecerles seguridad a los usuarios.

“Los papás que llegan a las 9:00 p. m. a la casa ahora lo pueden hacer a las 6:30 o 7:00 p. m. lo que les permite compartir tiempo con sus hijos y todo esto se soluciona con una moto”, explicó Rueda Acuña.



Rueda Acuña comentó que el principal público que han logrado captar son mujeres (75 %), tal vez porque están cansadas de que en el transporte público les violen sus derechos, se sienten inseguras, desprotegidas, incómodas y “se han visto casos de acoso sexual en Transmilenio y las mujeres en Bogotá ven en ‘Picap’ una alternativa segura”.

Los motociclistas que quieran vincularse a la empresa establecen el contacto, llenan el formulario y deben tener documentos como la licencia de conducción, el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito (Soat), la revisión tecnicomecánica, tarjeta de propiedad, y que el vehículo esté en buen estado.



“Nosotros revisamos con la cédula el comportamiento del conductor, si tiene multas, de qué tipo, y si tiene un comportamiento negativo no es aceptado. No es lo mismo que usted tome una moto que está parqueada en la calle y de la que no sabe nada, a pedir una por la ‘app’ en donde usted sabe el nombre del conductor, el color de la moto, el número telefónico y tienes un chat interno por el que puedes establecer contacto con el conductor”, dijo Rueda Acuña.

Pero, según el Ministerio de Transporte sería ilegal porque es el mismo ‘mototaxismo’, solo que a través de una aplicación.

El viceministro de Transporte, Juan Camilo Ostos, fue categórico al decir que la motocicleta no es un vehículo homologable para el transporte de pasajeros y, según él, “esta práctica es ilegal”.



“Este tipo de plataformas tecnológicas facilitan la violación de la norma de transporte y la prestación de servicios ilegales. Vamos a pedirle a un juez de la República que nos permita desactivar esta plataforma, porque pone en riesgo la vida de los colombianos”, dijo Ostos.



El Viceministro señaló que si bien la ‘App’ tiene el aval del MinTic, y por el principio de neutralidad de la red que hay en el país no se puede intervenir sin el permiso de un juez, “vamos a sentarnos con el MinTic a evaluar cómo presentamos una demanda conjunta, si ellos unilateralmente no la pueden deshabilitar, para que se nos dé la facultad de hacerlo”, precisó Ostos.

Frente al transporte, la Directora de Marketing de ‘Picap’ expresó que si bien este servicio de la ‘App’ no está reglamentado, “proponemos jugar todos con las mismas reglas, tener los papeles al día y un permiso del Gobierno que permita ejercer la labor del ‘mototaxismo’ de manera legal. Nosotros nos acogeríamos a las reglas y entraríamos a discutir con el Gobierno cómo podríamos estar reglamentados”, dijo Rueda Acuña.



Sin embargo, el Viceministro de Transporte fue enfático en que no hay “ninguna posibilidad de que nosotros nos sentemos a revisar la legalización de la plataforma de motos. El Gobierno no puede permitirlo, porque la moto no tiene las condiciones de seguridad óptimas para mover pasajeros”.



Ostos invitó a los ciudadanos a utilizar los servicios del transporte formal, que cuenta con pólizas y las tarifas y prestación de la labor están regladas por el Mintransporte.



BUCARAMANGA