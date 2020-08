La isla más poblada del planeta espera turistas pero prioriza la salud

En Santa Cruz del Islote, zona insular de Cartagena, esperan la reapertura de fronteras para la llegada de turistas, pero no bajan la guardia contra la pandemia.



Le denominada isla más densamente poblada del planeta no tiene casos positivos de coronavirus, pero hay un grupo grande de adultos mayores que deben proteger especialmente.



El Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo, autoridad étnica territorial de las islas, asegura que no tienen prisa para una reapertura al turismo: ‘la prioridad es la vida’.

“Nosotros no hemos vencido el coronavirus. En un arduo trabajo interinstitucional e intersectorial durante éstos casi seis meses. Desde el trabajo y bienestar colectivo hemos logrado ser un territorio libre de covid-19, hasta el momento. Reconocemos que no tenemos la capacidad de vencer la pandemia por nuestra realidad social, cultural, económica y de salud pública”, señaló en un comunicado de prensa el consejo comunitario afro del archipiélago, máxima autoridad en la región, amparados en la constitución política de 1991 en la ley 70 de 1993 manifiesta.



Con 700 habitantes viviendo en un islote de menos de una hectárea, la isla, señalada de ser la más densamente poblada del planeta, tiene problema de servicios públicos en medio del hacinamiento.

“Aunque estamos a dos horas de Cartagena - Bolívar, ciudad de nuestra jurisdicción, nos encontramos a 45 minutos de Tolú - Sucre. El aislamiento no es la razón de ser un territorio libre de covid-19. El trabajo colectivo, autoprotección, responsabilidad, solidaridad de las personas y sector público y privado, es lo que nos ha permitido encontrarnos en la situación actual”, señala el consejo comunitario de la isla.



Para enfrentar la pandemia, la isla solo tiene un paupérrimo centro de salud, sin ningún equipamento médico y menos un profesional de la salud.



“Llevamos cinco meses de trabajo continuo, capacitaciones, búsqueda de información y planificación para proteger nuestra vida, nuestro bien preciado”, señalan los líderes en el comunicado.

La falta de agua potable es una de los grandes problemas de la isla. Un barco cisterna llega de cuando en cuando con el líquido vital. Foto: archivo particular

Lo que hoy más le preocupa a los líderes de la isla más poblada del mundo por metro cuadrado es justamente la salud.



“Sabemos y reconocemos la necesidad de la reapertura para la reactivación económica, pero en la actualidad la comunidad del archipiélago de San Bernardo no está pensando en una reapertura pronta. Iniciaremos un proceso de diálogo con las entidades competentes y el sector privado para tener claridad en los protocolos, cumplimiento y rutas en caso de presentarse una eventualidad”, añade el Consejo Comunitario.



Pese a que sigue sigue latente la preocupación por la pandemia, el turismo es el mayor activo de la región y la reapertura de fronteras sería un bálsamo para esta comunidad.



“El 80 por ciento de la comunidad del archipiélago de San Bernardo vive del turismo. Los turistas son nuestros mejores aliados para soñar, crear y apostarle a un destino de naturaleza, bienestar, vivencial desde nuestra parte cultural y patrimonial para la sostenibilidad del archipiélago”.

“Los decretos nacionales no nos obligaron a cerrar fronteras, antes de esto, nosotros de manera autónoma decidimos por nuestra protección el aislamiento preventivo voluntario y en la actualidad nos acogemos y damos cumplimiento a lo establecido en la ley para nuestras vidas”.



Además de Santa Cruz del Islote, el archipiélago cuenta con un puñado de islas más, entre ellas Múcura, donde habitan 300 personas.



“Cuando se debe salir de la comunidad por las condiciones descritas, llegamos a Tolú, Rincón del Mar y Berrugas, no todos estos con las condiciones de protocolos de seguridad, raramente llegamos a Coveñas”, añade la comunidad.



La comunidad señala que pese a que han recibido asistencia humanitaria como mercados y agua por parte de la Gobernación de Bolívar y el Distrito de Cartagena, pero han sido insuficientes para esta larga cuarentena.



“Aunque las entidades del estado de índole nacional, regional y local han tenido presencia en el territorio, en la mayoría de ocasiones una sola vez durante la pandemia. La solidaridad de los colombianos, extranjeros, fundaciones y la empresa privada han sido el principal motor para continuar protegidos”, señalan.



La Armada Nacional ha sido indispensable para la protección de esta comunidad que además afronta los altos costos para subsistir en una isla del mar Caribe.



“No suplicamos una reapertura, nuestras vidas son nuestra prioridad”, concluyen los habitantes de Santa Cruz del Islote.

