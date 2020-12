El Papá Noel del Canal de Dique

El punto de partida para esta entrega particular de regalos es el puerto del corregimiento de Pasacaballos, bajo el puente de Barú, sobre el Canal del Dique, casi donde las aguas de afluente artificial del Río Magdalena descargan sobre la Bahía de Cartagena.



No es a lomo de reno y no es Papá Noel. Sobre una chalupa de madera, el periodista Mincho Paternina emprende por estos días la entrega de regalos más apetecida del Canal del Dique.



(Además, lo invitamos a leer: Problemas en Junior: siete jugadores tendrían coronavirus)

Durante la cuarta semana de diciembre, el curtido comunicador radial reparte unos 300 regalos a los niños de las veredas Leticia y Recreo, ubicadas a 40 minutos de Cartagena por esa serpiente de agua llamada Canal del Dique.



“Cumplimos 20 años de esta campaña, en la cual llevamos una sonrisa y un mensaje de amor a las poblaciones de Leticia y Recreo. El regalo para los niños es apenas una disculpa para llevar un poco de felicidad a estas comunidades”, dice Benjamín Paternina León, ‘Mincho’ en el ambiente radial, hombre con 40 años en la radio con enfoque en los temas sociales.



(Además lo invitamos a leer: Confesiones de una pionera del cine porno en Colombia)

Mincho Paternina a bordo de la lancha que lo lleva a una entrega de regalos, en estos 20 años. Foto: Archivo particular

‘Mincho’ recuerda que los primeros viajes los hizo para acompañar a su prima Consuelo Paternina. Él viajaba en calidad de cronista invitado para contar el lunes siguiente, en su espacio radial, los pormenores de la entrega navideña.



“Pero consuelito murió como al cuarto año de la campaña y no tuve más remedio que seguir entregando regalos, porque llueva, truene o relampaguee, o pasen huracanes, los niños de Leticia y Recreo todos los años nos espera”, dice Mincho, dueño de un poderoso vozarrón que le ha dado fama del locutor del pueblo en toda Cartagena.



Este año el Papá Noel del Canal del Dique se embarcará el 22 de diciembre, con un agravante: la pandemia.



(Le puede interesar: Invías amplió por dos meses el cierre del túnel de La Línea)

El equipo del Papá Noel del Canal del Dique llegando a Leticia cargados de regalos para los niños. Foto: Archivo particular

“Todos los años viajo con mi familia y un grupo de asistentes de casi 12 personas, pero este año me voy a embarcar con máximo 4 auxiliares”, dice el Papá Noel del Canal del Dique, oriundo del corregimiento de Pasacaballos.



Para hacer realidad esta jornada de amor y felicidad en las dos poblaciones, a donde aún no llega el agua potable y el olvido estatal es total, se requiere el apoyo de pequeños empresarios y particulares como Jorge Pozo, Alfredo Lodelo, Carmen Aguilar y José Caraballo, Édgar Sampayo, María Cristina Martínez, Albeiro Aguilar, Álvaro David Pozo, Jesús Guzmán y Juan Botero, en Bazurto, entre otros aportantes.



Este año serán 300 regalos para los pueblos: balones, carritos y muñecas que llevarán felicidad a los niños en un año difícil y de hambruna para las comunidades del Canal del Dique.



(Le puede interesar: Polémica en Cali por alumbrados navideños alusivos al coronavirus)

Vamos a llegar además de los regalos y el refrigerio de todos los años, con pudin incluido, pensamos leer y cantar la novena con todos los niños… eso sí con el distanciamiento social FACEBOOK

TWITTER

Pero este año augura felicidad en su entrega de regalos.



“Vamos a llegar además de los regalos y el refrigerio de todos los años, con pudin incluido, pensamos leer y cantar la novena con todos los niños… eso sí con el distanciamiento social y medidas de bioseguridad”, dice.



Las comunidades de Leticia y Recreo lo esperan con un buen pescado, yuca, arroz y jugo de caña fístula.



“Mincho ya es una institución, y que él nos visite es muy importante. No solo porque los niños reciben un regalo y un día de juegos y esparcimiento, sino porque es la oportunidad para que la comunidad exprese todas sus inconformidades”, dice Daniel Riveros, habitante de Leticia.



Este año el Papa Noel del Canal del Dique le rendirá homenaje especial al desparecido boxeador, nacido en Leticia, Limber Paternina, quien murió hace dos años.

Lo invitamos a leer más noticias en Colombia

En Nariño ubican restos de 757 NN, al parecer por el conflicto armado

Toque de queda no se acató en varias ciudades

John Montaño

Redactor de EL TIEMPO

Cartagena

En Twitter: @PilotodeCometas