La historia del niño fotógrafo que capta imágenes de aves

Jesús Adrián Guevara, un niño de tan solo 10 años, encontró su pasión: la fotografía, pero en algo particular, se enfoca en captar las mejores poses de las diferentes aves que hay en Roca Madre, un parque protegido en donde se hace ecoturismo en Toluviejo, Sucre.



Este menor de edad se ha convertido en un aficionado a los animales del cielo. En silencio, en medio de la naturaleza y el bosque, se esconde en lo verde para que no lo perciban y comienza, a través de un lente, a descubrir los mejores aleteos y movimientos de las aves.

Incluso algo que muchos fotógrafos expertos y con mucho recorrido no han podido lograr, él sí lo hizo: pudo tomarle la foto a un saltarín cabecidorado, una tarea ardua, pues, como su nombre lo dice, está en constante movimiento.



Él a través de su lente logró captar ese momento. Su historia de aficionado a la fotografía comenzó ahí.



Jesús Adrián nació en Sincelejo y, desde sus 19 días de nacido, vive en Roca Madre. Sus inicios empíricos fueron a los cinco años cuando biólogos ingresaron al parque y aprovechaba el momento para irse con ellos; ahí se convirtió en un aficionado por la naturaleza.



Es un defensor del medio ambiente, y a su corta edad ganó un concurso denominado Guardianes de las aves. La participación trataba de relatar a través de un video las razones del porqué las aves no deben estar enjauladas y encerradas.



A los 9 años obtuvo su primera cámara de pasta, algo sencillo y no profesional; pero Jesús, con su forma de mostrar su pasión por las fotos, despertó el interés en un visitante de Roca Madre y, sin imaginarlo, le regaló una cámara Canon, un aparato profesional que toma mejores imágenes.



Desde ese momento y por un año consecutivo, termina su estudio en la tarde y se va solo en medio de la naturaleza a tomar fotos.



Niclareth Hernández, su madre, describe que uno de los momentos más importantes en esta carrera empírica en la fotografía fue cuando captó al pájaro saltarín, foto que le es casi imposible de captar a los profesionales pajareros.

Una de las imágenes de aves tomadas por Guevara. Foto: Cortesía Jesús Guevara

“Es un ave que muchos pajareros salen a buscar y demoran años intentando tomarle una buena foto, saltan mucho, es difícil. Un señor le prestó la cámara, él veía esa pasión del niño. En una de esas, vio que le tomó la foto al cabecidorado, se sorprendió, dijo: ‘¡Guau, en serio tomó esa foto! Tengo un amigo pajarero que lleva cuatro años intentando tomar esa foto y no ha podido, y es un profesional; usted en menos de nada le hizo foto’. Lo maravilló y por eso le regaló la foto”, dijo la progenitora de Jesús Adrián.



Esa foto es el plus de Jesús Adrián como fotógrafo. Él describe que primero vio al ave tomando un baño y se le logró escapar, pero minutos después se la encontró de frente.



“Yo escuché el canto de él, me quedé esperando quietecito, cuando fue a bañarse, no pude tomarle la foto. Luego apareció detrás de mí, miré, hice un movimiento brusco y se me escapó, ya cuando iba saliendo me lo encontré frente a frente, usé el lente y le tomé la foto”, dijo el menor.



En medio de ese recuerdo, Jesús contó que su primera fotografía fue un búho, lo hizo cuando estaba pajareando con familiares en Roca Madre y no sabía manejar su cámara a la perfección.



“Yo para captar la belleza de las aves debo camuflarme, me pongo en la parte verde, me pongo pantalón verde, todos los días salgo y pajareo. He captado un saltarín, a otro de la misma familia. Yo siento una emoción, una experiencia muy bonita. Cuando sea grande quiero cuidar el medio ambiente y decirles a las demás personas que protejamos el medio ambiente juntos. Talan muchos árboles y eso no se debería hacer. Cuando grande quiero ser ambientalista y fotógrafo. Detrás del lente quiero captar a veces cosas extrañas para investigarlas”, dijo el fotógrafo empírico.

Cuenta que luego de llegar del colegio se toma una hora solo en la naturaleza, se pierde de su familia y regresa entusiasmado, mostrando las fotos que les tomó a estos animales.



“Su pasión son las aves, el cuidar las aves, pero también les toma fotos a insectos, paisajes, mariposas, personas; hizo un curso de fotografía con Memo Gómez. Todos los días se va en una moto al colegio con su papá y regresa al medio día, hace tareas y después sale a observar aves”, dijo su mamá.



Jesús busca un arroyito en donde las aves suelen tomar agua, aprovecha esos instantes esperando a que aterricen para hidratarse y tomar las fotos.

Una vida entre alas

“Algo que me causa risa y miedo es que cuando estoy en ese lugar, me dicen ‘cuidado porque hay serpientes (banana blanca)’, es una culebra. Y yo fui y escuché que se había tirado al agua y me asusté y corrí, y sí era una serpiente, es venenosa, muy fuerte, no me ha picado, gracias a Dios. A través del olfato nos damos cuenta si está la culebra, tiene un olor a pecueca”, dice riéndose Jesús Adrián, en medio de los recuerdos que tiene cuando se distancia de su familia para tomar fotos.



A pesar de su corta edad, el menor ha demostrado tener un gran ojo para captar a los animales en medio del ecosistema. Además, se ha convertido en un experto en acercarse a ellos sin causar ruidos que los ahuyente.



“Un día llegó un pajarito al lago a donde yo voy, se quedó parado observando el agua, viendo su reflejo, le tomé la foto, se comenzó a bañar, le quedó el pelito parado y se miraba en el agua como si fuera el espejo, y se miraba y se miraba. Me causaba risa porque notó que había una diferencia: estaba despelucado”, agregó.



El pequeño de 10 años asegura que ser fotógrafo de aves no es solo tomar una imagen, es observar la especie, analizar su comportamiento, es adaptarse a su hábitat.



Relata que en lo que lleva de espectador ha podido darse cuenta de que los pájaros son territoriales y atacan cuando están invadiendo su espacio.



“Cuando se bañan, algunos son territoriales, algunos atacan a otros. Hay aves que se unen para atacar, defienden su territorio, se sienten invadidos, por eso es que pelean”.



Actualmente, Adrián y su familia recogen dinero para poder comprar un lente que pueda plasmar mejores imágenes con diferente calidad. El valor es de casi cinco millones y el chiquito ha recolectado millón y medio, vendiendo sus fotos a través de stickers, cuadros, retablos, imanes para nevera, entre otros souvenirs.



“Él recoge el dinero para comprar un lente con mayor capacidad de apunte hacia las aves, porque a veces quiere observar sus plumajes y necesita mayor resolución, en la cámara se ven grandes, pero son muy pequeñas y con un lente mejor puede identificarlas mejor”, dice su madre.



El emprendimiento de Adrián lleva cuatro meses. Al principio, comenzaron con una inversión de 70.000 pesos vendiendo 10 retablos, pero ya abrieron una cuenta de Instagram y paso a paso ha ido mejorando su negocio.



Jesús Adrián no solo tiene pasión para las fotos, también ofrece asesorías a otros niños, los educa en el entorno ambiental, es decir, le enseña a otros compañeros a cuidar las aves, preservar las especies y valorar la naturaleza. Educa a niños para no tener aves enjauladas.



El mensaje que entrega Jesús Adrián a otras personas es que jamás se rindan y que no le tengan miedo a lo que más les apasiona.



“Sí se puede, siempre se va a poder y lograr los sueños”.



MELISSA MÚNERA

Redacción Nación

EL TIEMPO

En X: @ColombiaET

